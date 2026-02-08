Miki Nadal: "Lo del acoso es complicado, los jueces se ven atados de pies y manos cuando no hay pruebas. ¿A quién crees?"

Comenta cuestiones delicadas como las denuncias de acoso, la dificultad de los jueces ante la falta de pruebas y la importancia de respetar la ley en todos los casos.

Nadal reflexiona sobre los límites del humor en televisión, la política como espectáculo y la influencia de las redes sociales en la sociedad actual.

El humorista opina sobre temas de actualidad como la España vaciada, la gestión del agua, el papel de Aragón y la influencia de los partidos independentistas.

Miki Nadal repasa su trayectoria, desde el teatro clásico y la producción de cine hasta su papel en programas como 'Zapeando', 'El informal' y 'Masterchef'.

Hoy rompemos el Libro de Estilo. Es difícil mantener el "usted" al conversar con Miki Nadal, el presentador y humorista que se ha hecho popular por su participación en programas como Zapeando, El informal o Masterchef (cuya final ganó en 2021 junto a Juanma Castaño).

Nos recibe en los estudios de Globomedia en Madrid, antes de maquillarse para entrar en directo en Zapeando, el espacio de humor y actualidad que se emite desde hace ya 12 años en La Sexta.

Miguel Nadal Furriel (Zaragoza, 1967) ejerce de aragonés en Madrid y se moja, hasta donde se lo permite el sentido común, en las cuestiones que están en juego en los comicios de este domingo.

Muchos desconocen que, antes de saltar a la fama en televisión, representó como actor los clásicos del Siglo de Oro (encarnando al Duque de Alba) y el teatro pánico de Fernando Arrabal.

También ha sido coproductor de películas taquilleras como Luces Rojas o Grand Piano, con Robert de Niro, Sigourney Weaver y Elijah Wood en su reparto.

Vives a caballo entre Madrid y Zaragoza, y eres usuario habitual del AVE: ¿Entiendes que ahora mucha gente se lo piense tres veces antes de subir a un tren?

Siempre que sucede una catástrofe, te entra un poco más de miedo. Y ahora hay cierta prevención y dicen: vamos a bajar un poquito la marcha. Hay más retrasos y trastornos. Yo viajo mucho a Zaragoza y Alicante, por cuestiones familiares y profesionales. El AVE lo tengo bastante trillado. Pero no soy nada miedoso. Me gusta la montaña rusa.

Te criaste en un pueblo de Zaragoza, Pedrola. ¿Se han dicho muchos tópicos sobre la España vaciada? ¿O todavía muchos jóvenes tienen que marcharse a Madrid o a otras ciudades por falta de oportunidades?

A los cinco años nos fuimos con mi familia de Pedrola a Zaragoza. Aunque Pedrola no es un pueblo que podamos considerar de la España vaciada, tiene un nivel industrial y de empleo.

Es normal el trasiego de los pueblos a la ciudad. Los pueblos pequeñitos no te ofrecen las mismas oportunidades. Durante un tiempo sí, en la infancia o en la tercera edad. Pero para estudiar, o cuando tienes una labor profesional, es complicado ejercerla en un pueblo pequeño.

Hay que atajarlo para que tengan más atractivos: la vivienda más asequible, unas buenas vías de comunicación o una red 5G fiable, que funcione en todos lados y te permita trabajar a distancia.

En Zaragoza estudiaste en el colegio Santo Tomás de Aquino, fundado por el padre de José Antonio Labordeta. ¿Llegaste a conocerle?

Cuando llegué, José Antonio no estaba allí, lo dirigían sus dos hermanos: primero Miguel y luego Donato Labordeta. En los años 40, había sido el único colegio laico que había en España. Pero luego desapareció, ya no existe.

¿Era un colegio muy innovador?

No, allí íbamos lo peor de cada casa. Ese era el único método que teníamos (ríe).

¿Qué ha significado José Antonio Labordeta para Aragón?

Es un símbolo, que ha paseado por todas partes el nombre de Aragón. Un país en la mochila fue un programa muy visto, y también muy imitado, eso es señal de éxito. Y el himno oficioso de Aragón no deja de ser otro que El canto a la libertad, de Labordeta, que todos los años se canta en la Plaza del Pilar.

Ahora que tenemos a media España con inundaciones, ¿eres partidario de hacer un Plan Hidrológico que permita llevar agua desde donde sobra a donde falta? ¿O el Ebro no se toca, como dijo el otro día Azcón en un debate?

Es un equilibrio muy difícil de conseguir. Las necesidades hídricas de Aragón tienen que estar totalmente cubiertas. Y luego, si es posible, ayudar a las zonas que necesitan agua. Tiene que haber solidaridad entre todos los territorios. Si no, luego nos quejamos de que cada uno va a lo suyo.

Azcón dijo el otro día que, si la Generalitat no devuelve las obras de Sijena, enviará a la Guardia Civil a buscarlas.

Me parece bien.

¿Vamos a necesitar también un mediador internacional para resolver esto?

No. Si ya está más que dicho, lo ha dicho el Vaticano, los jueces, todas las instancias han dicho que tienen que devolverlas. Pues que las devuelvan. El límite es siempre la ley. Cumple la ley, y ya está.

Hay regiones como Aragón, Mallorca o Valencia, que fueron reinos y hoy son tratadas como comunidades de segunda. Y otras que sin haberlo sido, apelan a supuestos derechos históricos para reclamar privilegios. ¿En el resto de España no nos preocupamos de los problemas de Aragón, porque no tiene un partido independentista dando la lata y presionando al Gobierno todos los días?

Aragón tiene la importancia necesaria como para que se tome en cuenta. Si aparece un partido independentista, que fomente sus ideas y la gente las compre o no las compre. Pero para defender los derechos de Aragón no hace falta ser independentista, igual que para defender los derechos de Cataluña no hace falta ser independentista.

¿Qué te parece que Irene Montero pida, no sólo regularizar a 850.000 inmigrantes, sino nacionalizarlos y darles voto, para "barrer" y sustituir a los fachas por inmigrantes?

Esas cuitas políticas se me escapan bastante. No sé si es la solución o si sería un problema. Tampoco creo que haya que sustituir a nadie. Todo el mundo tiene cabida si sabe convivir en paz y en armonía, con un poquito de educación y cooperación.

Hiciste la mili en Ferrol, en la Armada, pero no llegaste a pisar un barco ni un submarino. Ahora que varios países europeos están recuperando la mili, ante la amenaza de Putin, ¿crees que sería bueno para los jóvenes españoles de hoy?

En la mili me lo pasé muy bien, la verdad es que era bastante bonito y agradable. Me vino muy bien, pero no la volvería a repetir.

Yo sí lo recomendaría, conoces a gente de otras regiones y eso vertebra bastante. También te imprime carácter de disciplina, ir corriendo a todos los sitios, para luego estar esperando, la paciencia te la cultiva bastante (es difícil saber si está bromeando o habla en serio).

El humorista Miki Nadal, este viernes en las instalaciones de Globomedia en Madrid. Nieves Díaz

Lo que no tengo claro es que si sería obligatoria para todos y todas. Porque entonces requiere unas infraestructuras diferentes, hay que hacer una separación en el sentido íntimo de la convivencia.

¿La supuesta fiesta de Ábalos en el Parador de Teruel fue el revulsivo, la campaña de promoción que necesitaba la provincia para reactivar su turismo? ¿O es algo un poco bochornoso?

No sé cómo ha quedado eso, si hubo o no hubo fiesta. Pero no hacen falta escándalos ni sucesos como ése para promocionar el parador de Teruel, que es precioso, y la Sierra de Teruel, que es maravillosa. He viajado por toda España, y es de lo más bonito que tenemos.

Paco Martínez Soria y Fernando Esteso, recientemente fallecido, son probablemente los cómicos más ilustres de la historia de Aragón. ¿Te gustaría tener algo de ellos en tu trabajo?

Creo que tengo algo de ellos, pero no por ser humoristas, sino por aragoneses, la manera de reírnos y de socializar. Los aragoneses somos gente muy abierta, muy acogedora y simpática.

Todo el mundo los identifica con Aragón, sobre todo a Martínez Soria. Esteso centró más su trabajo en Madrid, y luego vivió en el Mediterráneo, pero siempre se mostró orgulloso de ser aragonés.

¿Qué ha supuesto Fernando Esteso para el cine español?

Aunque sólo hicieron siete u ocho películas juntos, Fernando Esteso y Andrés Pajares fueron una pareja que hizo mucho por la comedia española en una época en la que había el destape, y que ahora lo ves un poco como: ¿A qué viene todo esto? Pero era lo que se llevaba.

Hicieron por el cine español muchísima industria, hacían películas súper taquilleras que le mojaban la cara a La guerra de las Galaxias. En España retrasaron el estreno de Star Wars, porque tenían en cartel Los bingueros, o alguna otra de sus películas.

¿El cine español ha sido un poco injusto con esa generación de grandes actores que, en los años 60 y 70, acabaron identificados con géneros como el landismo, un humor del que ahora nos avergonzamos un poco?

Hicieron esas películas, pero luego sí han tenido una carrera un poquito más seria, por así decirlo. Alfredo Landa con las películas de José Luis García, El crack o Los Santos Inocentes, que se llevó La Palma en Berlín.

José Luis López Vázquez, que era un actorazo, o José Sacristán, que sigue triunfando en el teatro. Lo que pasa es que la imagen que queda al final es la de las películas del turismo

¿En 'Zapeando' tenéis algún tabú? ¿Algún tema del que digáis: de esto no se puede bromear, porque puede ofender a alguien o es de mal gusto?

Siempre digo que el humor público, en privado queda un poco soso. Y el humor privado, en público es salvaje. Hay que tener un término medio.

Todo lo que sea ofender, me parece que no tiene cabida en un programa que intenta ser de humor para la gran mayoría. Tampoco me gusta mucho la política en ese sentido, salvo alguna risa que podamos hacer con Donald Trump. Pero es que Trump tiene algunas cosas que son dignas de parodiar.

En Ucrania tienen como presidente a Zelenski, que era conocido como actor de una serie de humor. ¿En España ves a algún actor o cómico que pueda tener un recorrido así, capaz de ganar elecciones y gobernar con cierta sensatez?

Sí, ¿por qué no? Ada Colau fue actriz y fue elegida alcaldesa de Barcelona. Ahora se va a presentar Bob Pop, un personaje mediático que también intenta hacer carrera política. Recuerdo a Pepe Viyuela, que se presentó como número 15 por Podemos.

Cierto.

Hay gente que se anima. Felisuco, gran amigo mío, fue diputado en Cantabria con Ciudadanos. Ahora ha vuelto de nuevo a las tablas. Y mucha gente que es actriz o cantante se ha significado políticamente. Podrían dar el salto. Ahí tienes a Toni Cantó. que estuvo en UPyD y Ciudadanos.

A Felisuco, tu compañero en 'El Informal’, ¿le aconsejarías ahora que vuelva a intentarlo como candidato de Ciudadanos?

Me parece que esa aventura ya acabó. Pero las ideas seguramente siguen estando ahí, imagino que se habrán diluido en las zonas más cercanas del PP o del PSOE. Ahí estarán todos esos votantes.

Y a la inversa, ¿qué político español tiene más vis cómica?

Algunos usan mucho el humor. Está Gabriel Rufián, que aparecía con aparatos, con fotocopiadoras, escaners, si sale con una batidora... Son sus performances para hacer un poquito de ruido. Saben manejar muy bien el espectáculo para llegar a más gente.

"Con la proliferación de plataformas, las audiencias han bajado. Antes con un 21% era un fracaso, ahora haces un 12% y eres capitán general"

Y el que es más simpático, más ganas tienes de entrevistarlo, y eso son más minutos en televisión. Que en el fondo es lo que buscan, promoción.

Hoy la política es espectáculo, como sabe cualquier jefe de campaña.

Sin ninguna duda, está demostrado. Ahora lo dan con las peleas en Tiktok, Instagram... donde cada uno suelta lo que quiere.

Pedro Sánchez se ha peleado con Elon Musk, el hombre más rico del mundo, el magnate que va a llevar al hombre a Marte en cinco años. ¿Los españoles deberíamos preocuparnos? ¿O hay un poco de postureo para que no hablemos de la corrupción y de los accidentes de trenes?

Esas peleas me parecen totalmente inofensivas. Son dos personajes que se trolean por redes. Pero no creo que uno haga algo en detrimento de su red social, ni el otro en detrimento de su país. Cosas un poquito pueriles.

Una pelea de gallos. ¿Qué redes utilizas? ¿Crees que son un nido de odio y desinformación, como sostiene el Gobierno? ¿O son como la vida misma, donde encuentras lo mejor y lo peor?

Claro, son un reflejo de la sociedad. Twitter es más de opinión, de troleo, mucha política e insultos... No la veo tan amigable. Ahí tengo muchos seguidores, 600.000 o así, pero no le doy mucha cancha. Y cuando me han dicho a mí algo, ni me he enterado porque no lo leo.

Instagram es más de promoción. También te pueden decir cosas desagradables, pero tienes la posibilidad de quitar los comentarios que no te gustan y dejarlo limpito. Le doy un poco más de vida.

Tiktok es más de entretenimiento, pero a través de ella, o de Instagram o de X, pueden influir en tus pensamientos, tanto unos como otros, es evidente.

¿Eres partidario de prohibir las redes a los menores de 16 años? Hay quien teme que, al tener que identificarte, el Gobierno te pueda perseguir por tus ideas, si un día sueltas una barbaridad en X.

No me parecería mal que todos tuvieran su cuenta verificada. Pero no por controlar, sino para asumir la responsabilidad si estás haciendo bullying o amenazando a una persona.

Y los menores, me parece bien que se controle porque son vulnerables. Los niños con 10 o 12 años ya tienen redes, y luego pasa lo que pasa. Hay mucha red de pederastia, de corrupción...

Tiene que haber un pequeño control, como en el resto de cosas de la vida. Igual que se les prohíbe comprar tabaco, fumar o beber. ¿A quién le parece mal eso?

Nicolás Maduro confesó en 2016 que era muy fan de vuestro programa. ¿No sé si si os habéis planteado ir a entrevistarle a Brooklyn, o al menos mandarle bombones?

Bueno, ahora ya no nos puede ver. Es verdad que dijo que nos veía porque yo hacía una imitación de Cabello, o de Hugo Chávez, que decía: ¡Exprópiese! Era gracioso ver a Nicolás Maduro nombrando nuestro programa: ¡Yo veo Zapeando! (imita la voz del tirano, hoy en prisión).

Paco León vaticinó en 2013 que 'Zapeando' no tenía mucho futuro y lo iban a retirar. El programa lleva casi 13 años en antena. ¿Le damos el premio Rappel al vidente del año?

Le llevamos al programa, era el último capítulo de Aída y le preguntamos: ¿qué se siente sabiendo que se acaba? Y le respondió a Fran Blanco, que entonces era el presentador: No lo sé, dímelo tú.

Porque entonces teníamos la sensación de que se acababa, las audiencias no terminaban de arrancar. Es más, no nos quitaron porque no tenían otra cosa que poner en nuestra franja horaria. Y a partir de ahí, todo empezó a subir y el vaticinio fue totalmente incorrecto. Premio Rappel para él, sí

David Broncano comentó hace poco que hizo un casting para 'Zapeando' y le rechazasteis por Quique Peinado. ¿Lo lleva muy adentro? ¿Os guarda un poco de rencor?

No creo. Broncano es de la escuela de monologuistas de Dani Mateo y toda esta gente. Seguramente vino a hacer el casting como tantos, en 2013, cuando empezamos. Sé que estuvo de invitado, Jorge Ponce ha sido colaborador nuestro. Castella participó en Sé lo que hicisteis con nosotros... En el fondo nos conocemos todos, ningún rencor, seguro.

Gracias a una inyección de dinero público muy importante, que ronda los 1.000 millones anuales, TVE está pegando un subidón de audiencias, con recursos casi ilimitados que aporta el Gobierno. ¿Habéis notado esa dentellada en las audiencias?

Como no soy directivo de televisión, ese estrés a mí no me pertenece, como decía mi amiga Verónica Forqué. Está claro que las audiencias van bajando, cuantas más plataformas o cadenas hay. Pero las exigencias de las cadenas también son menores. Si antes un 21% era un fracaso, porque llegó a serlo, ahora con un 12% eres capitán general.

Ganaste 'MasterChef' con Juanma Castaño en 2021. ¿Cómo fue trabajar esa temporada con Verónica Forqué, una de las actrices españolas más queridas? Hubo críticas porque algunos espectadores consideraban que no se encontraba en condiciones.

La verdad es que ya atravesaba por problemas. Había tenido intentos de suicidio tras la muerte de su hermano y su separación. Tuvo un par de depresiones, ya lo contó mucho antes del programa.

Pero para ella era una bendición, se lo pasó muy bien con nosotros, disfrutaba muchísimo, estaba arropada, todos la queríamos. Viajábamos, íbamos todos juntos. Para ella era una liberación.

El humorista Miki Nadal, este viernes en las instalaciones de Globomedia en Madrid. Nieves Díaz

Pero cuando se acabó el programa, todo eso desapareció. Y lo que le pasó a ella, quitarse la vida, ocurrió cinco meses después de acabar el programa, que es cuando volvía a la rutina de estar sola.

Lo que pasa es que coincidió con la emisión y parecía que todo tenía que ver. Ella era así en la vida: arriba, abajo, se reía, lloraba... Era muy divertida. Era la más querida del programa. Como dije, nuestra edición fue la de Verónica Forqué, y de nadie más.

Tras 'MasterChef', también cosiste trajes de novia en 'Maestros de la costura'. Si un día se te da mal lo de la tele, ¿te ves montando una cadena de restaurantes con Juanma Castaño o cosiendo trajes de novia?

Hombre, los restaurantes no los montaría con Juanma Castaño, sino con Dabiz Muñoz, que gracias a Dios es muy buen amigo también y bastante mejor cocinero.

Lo de los trajes de novia fue que me llevaron a la final de Maestros de la costura y me pusieron a coser jaretas, que son una especie de dobladillo en un traje de novia. Yo decía: ¿Qué estoy haciendo aquí?

Aquello fue un desastre. No, no lo intentaré. Además ya estoy un paso de la jubilación, así que tranquilidad.

¿Cómo fue la experiencia de competir con Cristina Pedroche presentando las uvas en la televisión de Aragón en 2024?

Un reto. Ella lo hizo muy bien, con una audiencia maravillosa. Nosotros también. Para ella, nosotros no somos una gran competencia, pero en Aragón tuvimos un gran éxito. Aragón es una tierra que tira mucho de ella misma y eso a mí me enorgullece.

¿Te tentó copiar el look de Pedroche para presentar las uvas?

No, no. Esa tradición ya es suya y la ha instaurado ella. Todo lo que ha hecho Cristina Pedroche en ese sentido a mí me parece espectacular, coger una cadena con el 6% de audiencia en Nochevieja y hacerla líder, eso solo tienen un calificativo: ¡chapeau!.

Cuando salís con ella a cenar o a tomar una copa, ¿va con esos modelos que se pone en Nochevieja?

¡No! Y copas tampoco toma, porque está dando el pecho a sus hijos todo el día, se cuida bastante bien. Ella es una chica muy sencilla, nos solemos juntar en su casa y Dabiz nos hace unas paellas fantásticas.

¡Qué lujo!

Que el mejor cocinero del mundo te cocine eso... Hace unos arroces y unas paellas exquisitos.

En 'Zapeando' tuvisteis una temporada como colaboradora a Elisa Mouliaá. ¿Cómo ves su denuncia contra Errejón, que ahora ha retirado? ¿Has hablado con ella sobre ese asunto?

No sé cómo le ha podido afectar, ni personal ni profesionalmente. Coincidí con ella cinco días en Zapeando, hace tres años, antes de que pasara todo.

No sé lo que le pasó, yo no estaba presente. Lo de las denuncias es un mundo muy complicado. Entiendo que a veces los jueces se sientan atados de pies y manos, cuando no hay pruebas. ¿A quién crees? Si no tiene las cosas muy bien atadas, lo suyo no es ir a un juicio, en ningún caso.

En el mundo del espectáculo, ¿os preocupa el fenómeno del 'Me too?' Hablamos de que, cuando sale el testimonio de una mujer, hay que darle credibilidad siempre y el presunto agresor ya es culpable, aunque no exista una denuncia judicial ni una sentencia. ¿Eso no es un poco peligroso?

Siempre digo que las cosas tienen un límite, que es la ley. Y si la ley está así, hay que acatarla. Si es más justa o más injusta, eso lo decidirán todos los afectados. No solamente los que están acusados, sino sus familias, su madre, sus padres, sus hermanos...

Está claro que hay mujeres que sufren muchísima violencia en su casa, y también que muchas veces se instrumentalizan estas denuncias para sacar un rédito en procesos de divorcio. No hay que negarlo, te lo puede decir cualquiera.

Hay que mirar caso por caso, y no generalizar.

Eres socio de Nostromo, que ha producido películas como 'Luces Rojas', de Rodrigo Cortés. ¿Cómo fue trabajar con mitos como Robert de Niro y Sigourney Weaver en los estudios? ¿O no te dejaban poner un pie en el plató, por si acaso?

Tenía un tercio de participación en la productora, pero ahora ya estoy bastante más desvinculado. Empezamos haciendo Buried, con Ryan Reynolds; luego Luces Rojas, Grand Piano con Elijah Wood y John Cusack...

Pero yo no participé en el proceso de producción ejecutiva, tampoco era mi labor.

De todas las películas que habéis producido con Nostromo, ¿cuál ha sido la más exitosa?

Seguramente la que hizo más recaudación fue Palmeras en la nieve, con Mario Casas. También Buried, y Grand Piano funcionó muy bien.

Pocos saben que, antes de trabajar en televisión, hiciste teatro clásico en verso.

Vivía en Guadalajara y me gustaba una chiquilla que hacía teatro. Así que me apunté al grupo de teatro. De ahí, nos llamaron del Teatro Estudio de Alcalá, una compañía estable dentro de la Universidad de Alcalá de Henares.

Estrenamos una de Fernando Arrabal, La apertura orangután, muy divertida. Luego hicimos un par de clásicos que paseamos por toda España, como El valiente negro en Flandes. Y ahí estaba yo, haciendo de Duque de Alba. Me divertí muchísimo.