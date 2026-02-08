El entorno de María Corina cree que Zapatero intenta aislarla con una "impostura de diálogo" con opositores en Caracas

Las claves nuevo Generado con IA El entorno de María Corina Machado acusa a Zapatero de intentar aislarla a través de un falso diálogo con opositores de menor relevancia en Caracas. Zapatero se reunió con Delcy Rodríguez y con políticos opositores no vinculados a Machado, lo que es visto como un intento de legitimar al nuevo gobierno chavista. Antonio Ledezma y otras voces opositoras consideran que la ley de amnistía impulsada por Delcy Rodríguez sirve para legalizar crímenes del régimen y no garantiza la liberación real de presos políticos. ONG y ex presos políticos denuncian que la amnistía propuesta es selectiva, excluye delitos graves y permite mantener herramientas represivas del chavismo.

El entorno de María Corina Machado cree que José Luis Rodríguez Zapatero intenta aislar y relegar a la líder de la oposición y premio Nobel de la Paz, en el proceso de transición hacia la democracia que comienza a dar sus primeros pasos en Venezuela.

Zapatero viajó el viernes a Caracas para reunirse con la nueva presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, que fue durante años la figura de la máxima confianza del dictador Nicolás Maduro.

Luego Zapatero mantuvo un encuentro, en la Embajada de España en Caracas, con un reducido número de políticos de la oposición (todos ellos ajenos al equipo de Machado), que hoy ocupan un papel muy secundario en la vida venezolana.

Entre ellos, Henrique Capriles (que fue gobernador del Estado de Miranda y dirigente de Primero Justicia), Stalin González (actual diputado del grupo Libertad en la Asamblea Nacional) o Antonio Ecarri.

El equipo de María Corina Machado sospecha que, con este encuentro, Zapatero ha intentado escenificar un simulacro de diálogo con dirigentes opositores que hoy tienen muy escasa representatividad, con la intención real de consolidar y legitimar al Gobierno de Delcy Rodríguez, como ocurrió otras veces en el pasado.

Las fuentes consultadas por EL ESPAÑOL recalcan que María Corina Machado es la legítima líder de la "resistencia democrática", elegida por el pueblo venezolano, y por tanto no podrá haber un proceso real hacia la libertad sin contar con ella.

En términos más rotundos se ha expresado uno de los principales referentes de la oposición en el exilio, el exalcalde de Caracas Antonio Ledezma, a preguntas de EL ESPAÑOL.

A su juicio, el encuentro que Zapatero protagonizó el viernes, en el que actuó como anfitrión el embajador de España en Caracas, Álvaro Albacete, es un mero "escenario de divertimento" al servicio del régimen chavista que hoy encabeza Delcy Rodríguez.

"Al régimen le ha ido bien con sus falsos diálogos, estas imposturas de diálogo son como un respirador artificial para la dictadura", señaló este sábado Antonio Ledezma en declaraciones a EL ESPAÑOL.

"Esto es lo que buscan los siniestros hermanos Rodríguez, tratando de confundir a la opinión pública internacional, con estas reuniones con el embajador del alacranato, que es el expresidente Rodríguez Zapatero", añadió.

Ledezma advierte de que "hay un parteaguas en la historia política" de Venezuela, que ya nadie puede ignorar al decidir el futuro del país.

"El 22 de octubre de 2023, el 93% de los venezolanos elegimos a María Corina Machado como la legítima líder de la lucha por la resistencia", recuerda el ex alcalde de Caracas, "y el 28 de julio de 2024, más de siete millones de venezolanos elegimos en las urnas la opción que encarna Edmundo González, por eso es nuestro presidente electo".

"Cualquier diálogo e iniciativa que se quiera impulsar" sobre el futuro democrático de Venezuela, "que no cuente con el aval de María Corina y Edmundo González no tendrá un buen destino", señala Ledezma,

Este papel ha sido reconocido con la concesión del premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, así como en sus recientes encuentros con el Papa León XIV y su estancia en EEUU, donde se ha reunido con el presidente Donald Trump, el secretario de Estado Marco Rubio y congresistas del Partido Demócrata y el Partido Republicano.

Su visita del viernes a Caracas permitió a Zapatero recuperar un protagonismo en un proceso de transición hacia la democracia que, en realidad, ha sido impuesto por la Administración Trump, tras detener al dictador Nicolás Maduro para llevarlo ante la Justicia por cargos de narcotráfico.

Allí Zapatero expresó su "gran confianza en Delcy Rodríguez", con la que permaneció reunido durante cerca de una hora y media.

Y se mostró "muy muy satisfecho de la ley de amnistía" elaborada por el Gobierno de Delcy Rodríguez, para cumplir la exigencia de la Casa Blanca de poner en libertad de todos los presos políticos.

Zapatero sobre la amnistía en Venezuela a los presos políticos:



“Me siento muy, muy satisfecho con la ley de Amnistía. Cuando nos ponemos a que la buena fe que tenemos dentro salga, llega a todos”. pic.twitter.com/UMXwn7oBFN — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) February 7, 2026

"Es una ley ambiciosa", destacó el expresidente español, "que está deseando toda la sociedad venezolana, la inmensa mayoría de personas de buena fe. Cuando nos ponemos a que nuestra buena fe que tenemos dentro salga, alcanza a todos".

"Va a ser quizá una de las amnistías que se van a aplicar más rápidamente en procesos similares de otros países de cambio profundo", indicó Zapatero, "a partir de ahí, la tarea de la convivencia y la reconciliación es una tarea de diálogo".

Pero el alcalde de Caracas Antonio Ledezma, que lleva refugiado en España desde que en 2017 logró huir de su país, recela también de la ley de amnistía.

"Delcy no asume una transición, encabeza una dictadura interina", señala Ledezma a preguntas de EL ESPAÑOL, "en ese papel no necesita inventar esas argucias legulellas, como una ley de amnistía, para liberar a quienes siguen presos por ejercer sus derechos ciudadanos".

E insiste al respecto: "Delcy Rodríguez es la que tiene las llaves de las cárceles, como las controlaba Maduro. Lo que tiene que hacer es abrir las rejas de las cárceles con sus propias manos, para eso no necesita una ley de amnistía".

Las ONG de derechos humanos estiman que aún permanecen en las cárceles venezolanas más de 600 presos políticos.

El Gobierno de Delcy y Jorge Rodríguez se ha comprometido a liberarlos a todos la próxima semana, una vez la Asamblea Nacional controlada por el régimen apruebe la ley de amnistía.

El opositor Antonio Ledezma considera que, con esta ley, el régimen chavista busca "legalizar sus crímenes de lesa humanidad. Pero ningún delito de esa naturaleza puede ser lavado con un proyecto de ley distorsionado".

Y recuerda que, entre los presos políticos que siguen en prisión, se encuentran 85 militares que se negaron a someterse a "las desviaciones, las corrupciones y los delitos que viene cometiendo la dictadura de Maduro, ahora de Delcy Rodríguez".

Por su parte, Sergio Contreras, que fue preso político y hoy dirige la ONG Refugiados sin Fronteras, denuncia que la Ley elaborada por el Gobierno de Delcy Rodríguez es en realidad una amnistía selectiva, que no cumple los parámetros democráticos ni el respeto a los derechos humanos.

Contreras denuncia que el proyecto de ley sólo abarca determinados períodos (y no los 26 años de dictadura), excluye ámbitos como el de la jurisdicción castrense y los delitos previstos en la llamada Ley contra el Odio, debe ser solicitada individualmente y quedará sometida a "verificación judicial".

Además, no prevé la derogación de las actuales normas de carácter represivo: "La amnistía puede ser un evento aislado", señala Contreras, "libera hoy y permite perseguir mañana con las mismas herramientas inconstitucionales, arbitrarias y discriminatorias de la dictadura".