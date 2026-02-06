Alfonso Serrano acusa a la denunciante de Móstoles de actuar con "mala fe" y pide que "ojalá salgan los audios íntegros"

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, durante una rueda de prensa, en la sede del PP. Carlos Luján Europa Press

Las claves nuevo Generado con IA Alfonso Serrano, secretario general del PP de Madrid, acusa a la denunciante del alcalde de Móstoles de actuar con "mala fe". Serrano solicita que se publiquen los audios íntegros de las reuniones entre el partido y la concejala implicada. El dirigente del PP denuncia que se están utilizando grabaciones "troceadas o manipuladas" para intentar involucrar a Isabel Díaz Ayuso en el caso.

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha acusado a la denunciante del alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, de actuar con "mala fe" y ha solicitado que "ojalá salgan los audios íntegros" de los encuentros que el partido ha mantenido con la concejala.

El número dos de Isabel Díaz Ayuso ha asegurado que se ha intentado construir un relato político a partir de grabaciones "troceadas o manipuladas" para tratar de involucrar a la presidenta de la Comunidad de Madrid en el asunto y a tan solo cuatro días de las elecciones en Aragón.

"Por una vendetta, se pretende deslegitimar a la presidenta, que no tiene nada que ver. Hemos conocido, por quien dice ser su abogado, que hay más grabaciones, supongo que de las reuniones. No vamos a valorar audios cortados o manipulados mientras no exista una grabación fidedigna", ha espetado durante su comparecencia ante los medios de comunicación en la sede nacional del PP.

