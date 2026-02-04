Vox sentencia a Ortega Smith en Madrid: su sustituto saldrá de la terna de Henríquez de Luna, Martínez Vidal y H. Quero

Actualmente, Vox tiene cinco concejales en Madrid y las encuestas pronostican una posible mejora en las próximas elecciones.

Ortega Smith y sus aliados, como Carla Toscano e Ignacio Ansaldo, no seguirán en las listas municipales de Vox.

Los candidatos que baraja el partido para encabezar la lista en 2027 son Íñigo Henríquez de Luna, Carlos H. Quero y Fernando Martínez Vidal.

Vox descarta la continuidad de Javier Ortega Smith como portavoz municipal en Madrid y prepara su sucesión.

Vox ya prepara la sucesión de Javier Ortega Smith en Madrid y empieza a pensar en perfiles con los que disputar la Alcaldía a José Luis Martínez-Almeida en 2027.

El partido da por descartada la continuidad del actual portavoz municipal.

Según confirman fuentes de la dirección de Vox, los nombres que se barajan para encabezar la candidatura en 2027 son los de Íñigo Henríquez de Luna, Carlos H. Quero y Fernando Martínez Vidal.

Se trata, no obstante, de una terna embrionaria, porque la decisión aún está lejos de tomarse, según insisten las mismas fuentes.

Queda más de un año para las elecciones municipales y los ciclos electorales son rápidos y todo puede cambiar. Aun así, el debate se empieza a abrir en una de las plazas más importantes para los de Santiago Abascal.

Íñigo Henríquez de Luna es en la actualidad diputado en la Asamblea de Madrid, donde lleva desde 2019, año en el que se incorporó a Vox. Es portavoz adjunto del grupo y miembro del Comité Ejecutivo Provincial en Madrid.

Conoce bien el Ayuntamiento porque antes fue concejal bajo las siglas del PP. También fue portavoz del PP en la Asamblea entre 2011 y 2015, y ocupó el número dos en la lista de Esperanza Aguirre en las municipales de ese año.

El rostro más conocido en Vox, al menos a nivel nacional, es sin duda el de Carlos H. Quero, diputado en el Congreso y portavoz de Vivienda. De hecho, en noviembre fue ascendido a la portavocía adjunta del grupo para sustituir a Ortega Smith.

En Vox lo definen como un "valor al alza". A él se le atribuye el llamado "giro obrerista" del partido que critican algunos de los fundadores.

El último nombre en las quinielas lo ocupa Fernando Martínez Vidal. Es concejal en Madrid y uno de los hombres que mejor conoce cómo funcionan los plenos de Cibeles. Es portavoz en las comisiones de Cultura, Turismo y Deporte,

Al igual que Henríquez de Luna, tiene pasado en el PP. Militó durante más de cuatro décadas en el partido y fue concejal. Se incorporó a Vox en 2019.

Cinco concejales

En la actualidad, Vox cuenta con cinco concejales en la capital, tras obtener un 9,07% de los votos en mayo de 2023.

Las últimas encuestas apuntan a una mejora de esos resultados. Pero, de nuevo, son sondeos, proyecciones: aún queda mucho hasta mayo del año que viene.

Lo que sí está claro es que será el fin de la etapa de Javier Ortega Smith al frente de Vox en el Ayuntamiento de Madrid. No repetirá ni como cabeza de cartel ni en las listas.

Con él tampoco continuarán seguramente Carla Toscano ni Ignacio Ansaldo, alineados con el actual líder municipal.

Este mismo martes se hizo pública una carta de Ortega Smith remitida al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Vox tras su expulsión el pasado mes de diciembre.

En esa misiva, adelantada por El Mundo, Ortega Smith reprochaba a los miembros de la dirección del partido haber votado su cese "en tromba en menos de dos minutos".

"Hace ya mucho tiempo que el CEN dejó de ser un órgano de debate y reflexión para ser un órgano meramente decorativo", lamentaba el ex secretario general de Vox.

Fuentes de la formación critican la "falta de lealtad" de Ortega Smith al "filtrar" a la prensa una carta interna con "todo tipo de calumnias" y a cuatro días de las elecciones aragonesas.

"Vox tiene mucho trabajo representando a los españoles como para perder el tiempo con rabietas infantiles", añaden estas fuentes.