Sánchez legisla en contra de la Formación Profesional en la privada tras su auge: 1 de cada 5 alumnos elige estos centros

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles que el Ejecutivo prepara un Real Decreto para "blindar la calidad" de la Formación Profesional. Iniciativa que busca poner límites a la apertura y funcionamiento de centros privados que, a juicio del Gobierno, no ofrezcan "garantías suficientes".

El decreto, cuya consulta pública se lanzará en los próximos dos meses, establecerá estándares de exigencia y control para quienes impartan enseñanzas de FP. El movimiento llega en un momento de fuerte crecimiento de la demanda, especialmente en la red privada, y reproduce el esquema del conocido decreto "antichiringuitos" aprobado en 2025 para las universidades privadas.

"Vamos a blindar la calidad de la Formación Profesional. Igual que hicimos con las universidades, vamos a poner límites a la apertura de centros privados que no ofrezcan garantías suficientes", ha defendido Sánchez durante un acto sobre FP, en el que también ha anunciado la creación de diez nuevos Centros de Excelencia a lo largo de 2026, así como la ampliación de la red de Centros de Referencia Nacional en sectores estratégicos.

El anuncio se produce en un contexto en el que la Formación Profesional vive una expansión sin precedentes. Según los datos manejados por el propio Ejecutivo, más de 1,2 millones de jóvenes cursan actualmente FP en España, con un catálogo de más de 12.000 ofertas formativas y tasas de inserción laboral cercanas al 90%, que alcanzan prácticamente el 100% en algunas ramas industriales.

Ese crecimiento, sin embargo, no se ha absorbido únicamente desde la red pública. De acuerdo con un informe reciente de CCOO Enseñanza, publicado el pasado 23 de enero por EL ESPAÑOL, uno de cada cinco alumnos de FP estudia ya en centros privados, una proporción que se eleva hasta cerca del 40% en comunidades como el País Vasco y la Comunidad de Madrid.

El sindicato sitúa en el 21% el peso de la FP privada durante el curso 2025-2026 y estima que alrededor de un tercio de la oferta total de Formación Profesional está ya en manos de centros de titularidad privada. Para CCOO, esta evolución es "una mala noticia", al considerar que contribuye a una segmentación social y a una rebaja de la calidad del sistema.

'Clonado' del universitario

La respuesta del Gobierno recuerda al Real Decreto aprobado en 2025 para endurecer los requisitos de las universidades privadas, especialmente tras el auge de la demanda de másteres online. Aquella norma, bautizada por el sector como decreto "antichiringuitos", fue duramente criticada por las universidades privadas, que la interpretaron como un freno ideológico a su crecimiento.

Ahora, el Ejecutivo traslada ese mismo enfoque a la Formación Profesional, en un momento en el que la FP ha dejado de ser una opción secundaria. "La FP ya no es un plan B. Para muchísimos jóvenes es el plan A de su vida", ha subrayado Sánchez, que ha defendido la necesidad de "poner orden" para garantizar tanto la calidad como la equidad en el acceso.

"El futuro de un joven no puede depender de dónde nazca ni de cuánto ganen sus padres", ha insistido el presidente, que reivindicó el aumento de la inversión pública en FP: de 187 millones de euros en 2018 a más de 1.200 millones en la actualidad, con más de 7.000 millones movilizados desde la llegada del PSOE al Gobierno. Según ha informado el Ejecutivo en el acto de presentación.