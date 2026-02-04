Bolaños tacha de "discurso político" las críticas de la presidenta del CGPJ y le afea que lo hiciera ante el Rey

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, este miércoles en un acto en Madrid. Europa Press

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha calificado de "discurso político" las palabras que ayer pronunció la presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ, Isabel Perelló, que no dudó en denunciar "presiones externas directas" y "formas de influencia indirectas" a los jueces.

Y todo ello en presencia del rey Felipe VI, algo que no ha gustado al ministro, que ha reconocido estar sorprendido por "el lugar" en el que se hicieron esas críticas.

Todo ocurrió este martes durante la entrega de los despachos a los 121 integrantes de la 74 promoción de jueces en un acto celebrado en Barcelona y presidido por el Rey.

Allí Perelló criticó los "problemas" de la llamada reforma Bolaños, el nuevo modelo organizativo de la Administración de Justicia que, entre otras modificaciones, convierte los Juzgados de Instrucción en Tribunales de Instancia.

También dijo que la creación de 500 plazas judiciales "no aborda ni resuelve el problema de fondo" del "déficit" de jueces y pidió protección para el colectivo ante "presiones externas directas" y "formas de influencia indirectas".



"Discursos políticos que se leen"

Ante esto, Félix Bolaños ha expresado este miércoles su respeto a estas palabras, que no ha dudado en calificar de "discursos políticos que se leen".

En declaraciones a los medios antes de participar en unas jornadas de debate sobre el proyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal, el ministro se ha mostrado, además, sorprendido por "el lugar" en el que se pronunciaron estas palabras y "en presencia del Rey".

"Me sorprende que el CGPJ solicite la creación de 500 nuevas plazas de jueces, que el Ministerio de Justicia, por primera vez en la historia de la democracia, conceda la creación de 500 nuevas plazas de jueces y que no merezca ningún comentario positivo. Será en el próximo discurso. No hay que perder la paciencia", ha ironizado.

Isabel Perelló, Felipe VI y el ministro Félix Bolaños este martes en Barcelona. Europa Press

El ministro también ha advertido, no obstante, de que "el inmovilismo no lleva a ninguna parte" y ha asegurado que desde su departamento seguirá trabajando en las reformas que necesita la Justicia.



"A nosotros en el inmovilismo no nos van a encontrar, nos van a encontrar en las reformas que necesita la Justicia y vamos a seguir trabajando para implementarlas porque son imprescindibles para que tengamos una justicia de calidad del siglo XXI y bien valorada por la ciudadanía", ha añadido.

El discurso de Perelló

En su intervención, Isabel Perelló puso de relieve que es preciso que los jueces estén "protegidos no solo frente a intervenciones o presiones externas directas, sino también frente a formas de influencia indirectas".

Por ello, destacó que la Unión Europea ha asumido "con claridad" la defensa del Estado de Derecho, de manera especial "a través de la protección de la independencia del Poder Judicial".

"Y como jueces europeos reclamamos respeto a nuestro estatus y garantías. Por ello, como ha declarado el Tribunal de Justicia, es preciso que los jueces estemos protegidos" frente a "presiones" e "influencias", dijo.

Ante la falta de jueces, la presidenta del CGPJ reclamó una "convocatoria urgente" de pruebas selectivas para cubrir "tantas plazas vacantes".

"La previsión de jueces no puede depender de avatares futuros e inciertos, es una necesidad actual que no se puede aplazar y que se sigue agravando día a día. Y tampoco se puede reducir el nivel de exigencia ni la formación requerida, pues ello puede comprometer la calidad del sistema", aseguró.

Según Perelló, en España la media de jueces está "muy por debajo" de la europea: 11 por cada 100.000 habitantes frente a 17.

"Este déficit provoca un sobreesfuerzo y sobrecarga de trabajo sobre los jueces actuales, así como retrasos y dilaciones en la respuesta judicial, que muchas veces son inasumibles para los profesionales del derecho y los ciudadanos", señaló.

Por último, sobre las reformas que ha impulsado el Gobierno para mejorar la eficiencia de la Justicia, remarcó que han de hacerse "de forma ordenada, organizada y con el tiempo necesario, contando con los profesionales de la justicia".