El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha afirmado que su partido solo apoyará la subida de las pensiones si va "en solitario" y no en un decreto ómnibus. "Le pedimos al PSOE que deje de tomar a los jubilados como rehenes para mantenerse en el poder", ha recalcado.

En una entrevista este lunes por la noche en la Ser, Tellado ha defendido que las pensiones deben ser actualizadas, pero ha acusado al PSOE de "jugar" con los pensionistas para "mantenerse en el poder". "Es lo que han tratado de hacer en estas últimas semanas y con ese decreto ómnibus', ha sostenido.

"El Gobierno sabe que si el decreto de actualización de las pensiones se lleva en solitario y sin condicionar otras cuestiones que saben 100% que el PP no comparte, contará con los votos a favor", ha dicho Tellado, que además ha trasladado que no tienen "ninguna información" de cómo será el decreto que podría presentarse este martes.

Así, ha reiterado su rechazo a que se incluyan otras medidas diferentes, como en materia de vivienda, ya que considera que "el escudo social es un eufemismo para proteger a okupas".

"Desde luego, si quieren contar con nuestro voto, el PSOE sabe lo que debe llevar escrito ese decreto. Y por lo tanto, todo lo demás es buscar estirar esta polémica para decir que el PP está en contra de la actualización de las pensiones, cuando saben ellos y los pensionistas que no es así, que no es verdad", ha zanjado.