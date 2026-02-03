Puente no sabe cuándo reabrirá el AVE Madrid-Andalucía y culpa del estado de la red al "cambio climático" y al PP

Puente, este martes en el Congreso, durante su comparecencia en la Comisión de Transportes. Europa Press.

Las claves nuevo Generado con IA El ministro Óscar Puente afirma que no sabe cuándo se reanudará el AVE Madrid-Sevilla, suspendido desde el 18 de enero tras un accidente en Adamuz con 46 víctimas. Puente culpa a los gobiernos del PP, especialmente al de Mariano Rajoy, del deterioro de la red ferroviaria y la falta de inversión en infraestructuras. El ministro atribuye el descarrilamiento de un Rodalíes en Gélida (Barcelona) a fenómenos meteorológicos extremos provocados por el cambio climático. Partidos independentistas catalanes critican la falta de mantenimiento, piden la dimisión de Puente y reclaman el traspaso de Rodalíes a la Generalitat.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha afirmado que “debido a la complejidad meteorológica” no sabe cuándo se reanudará la línea del servicio de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, interrumpido desde el pasado 18 de enero por la tragedia de un Iryo y Alvia en Adamuz (Córdoba), que dejó 46 víctimas mortales.

Puente ha culpado a los Gobiernos del PP de la situación ferroviaria. “Una red ferroviaria no es una tetera. No se arregla en dos días”, ha afirmado quien ha culpado en especial de la situación de Rodalíes al Ejecutivo de Mariano Rajoy.

“Se abandonó la inversión por completo”, ha defendido ante la Comisión de Transportes del Congreso para luego defender que aunque “hemos remontado” nadie “soluciona ese GAP”.

Puente ha vuelto a escudarse en el cambio climático para explicar el descarrilamiento de un Rodalíes en Gélida (Barcelona). El ministro ha culpado a “los fenómenos meteorológicos extremos” que, a su juicio, han llevado a que se cayese un muro.

“Las cuatro provincias catalanas se encuentran en un 100% de saturación hídrica. No puede absorber una gota más de agua del cielo”, ha añadido.

Su afirmación no ha gustado a los separatistas catalanes que han afirmado que el muro se ha caído “porque no hay mantenimiento”. Tanto Junts como ERC han reiterado su petición de dimisión y el traspaso de Rodalíes a Cataluña por "una dejadez" y una "red frágil".

