Ortega Smith acusa a la dirección de Vox de votar su cese 'sin debate y en 2 minutos': 'Es un órgano decorativo'

A pesar de su expulsión, Ortega Smith afirma que continuará como afiliado, portavoz en el Ayuntamiento de Madrid y diputado nacional.

Ortega Smith sostiene que la dirección utilizó mentiras, manipulación y difamación personal contra él para apartarle de distintas funciones en el partido.

En una carta, Ortega Smith denuncia que en Vox cualquier opinión es reprimida y castigada, y califica el órgano de dirección como "meramente decorativo".

Javier Ortega Smith acusa a la dirección de Vox de votar su cese del Comité Ejecutivo Nacional en menos de dos minutos y sin debate.

Javier Ortega Smith ha cargado contra la dirección de Vox tras su expulsión del Comité Ejecutivo Nacional.

En una carta remitida a los miembros de este órgano, el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid les reprocha haber votado su cese "en tromba en menos de dos minutos".

"Lamentablemente no me ha sorprendido esa votación tan inmediata", continúa la misiva, adelantada por El Mundo, porque en el partido "cualquier opinión es severamente reprimida y castigada".

"Hace ya mucho tiempo que el CEN dejó de ser un órgano de debate y reflexión, para ser un órgano meramente decorativo", lamenta el ex secretario general de Vox.

Asimismo, denuncia que la dirección ha utilizado "contra él la mentira, la manipulación y la tergiversación o las interpretaciones interesadas".

"Es completamente inadmisible que la difamación personal y en redes sociales se hayan convertido en el arma de ciertas personas del partido para destruir la reputación de aquellos que la Dirección considera incómodos", añade.

Pese a "la voluntad de algunos de que yo desaparezca de la vida pública", Ortega Smith asegura que seguirá "como afiliado, concejal portavoz del Ayuntamiento de Madrid y diputado nacional".

Expulsión del CEN

La carta llega después de que Vox acordara el 22 de diciembre su expulsión del Comité Ejecutivo Nacional, el máximo órgano de dirección del partido entre asambleas.

La salida del CEN fue el último paso de una secuencia de decisiones —casi por capítulos— que han ido vaciando de funciones al que fue uno de sus dirigentes más influyentes.

En noviembre, Ortega Smith fue relevado como portavoz adjunto en el Congreso, cargo en el que fue sustituido por Carlos H. Quero.

Poco después, el 9 de enero, la dirección culminó ese proceso apartándolo también de la portavocía de la Comisión de Justicia, que pasó a manos del diputado Juan José Aizcorbe.

Desde hace meses, Ortega Smith ha mostrado cierta distancia con la dirección nacional.

El último desencuentro tuvo lugar el pasado jueves, cuando Ortega Smith decidió asistir a la misa funeral que tuvo lugar en la Catedral de la Almudena en homenaje a las víctimas del accidente de tren en Adamuz (Córdoba).

Eso se suma a otros episodios. El pasado mes de septiembre acudió a la presentación del think tank Atenea, impulsado por Iván Espinosa de los Monteros, y pidió que Vox "escuche más a la sociedad civil". Aquello se entendió como una crítica velada.

El pasado 12 de octubre, Ortega Smith acudió a la tribuna de autoridades para presenciar el desfile militar por la Fiesta Nacional, a pesar de que Abascal y el resto de la cúpula boicotearon el acto en señal de protesta contra el Gobierno.

Preguntado sobre la presencia de Ortega Smith, Abascal se limitó a responder: "No hago ninguna valoración".

En política internacional también hay diferencias. En febrero de este año, en plena polémica por el apoyo de Vox a Donald Trump pese a su amenaza de imponer aranceles a España, Ortega Smith advirtió públicamente que el partido "no debería comprar todas las políticas" del presidente estadounidense.