La Fundación Independiente se propone "articular una sociedad civil fuerte" porque "cuando hay crisis afloran los antisistemas"

Ruiz propone la emisión de eurobonos por el 25% de la deuda europea para adelantar reformas y revitalizar la economía en línea con los valores comunitarios.

El filósofo Javier Gomá y el exministro Rafael Catalá destacan la importancia de reformar y fortalecer la democracia liberal y reconstruir la confianza social.

El presidente de la Fundación Elcano, José Juan Ruiz, advierte sobre el resquebrajamiento del orden internacional y prevé un mundo con múltiples poderes, no solo dominado por EEUU y China.

La Fundación Independiente impulsa una nueva etapa para articular una sociedad civil fuerte ante el auge de movimientos antisistema en tiempos de crisis.

"Europa tiene dos tipos de países: los que saben que son pequeños y los que no saben que son pequeños", afirmaba este martes el presidente de la Fundación Elcano, José Juan Ruiz, en el V Congreso de la Fundación Independiente.

Esta organización, constituida en 1987, ha vivido ya varios mundos. Nació en plena Guerra Fría, vio la caída del Muro de Berlín y, cuando Fukuyama anticipaba el fin de la historia y el triunfo de la democracia liberal, llegó el populismo, en sus múltiples versiones, y obligó a repensarlo todo.

De ahí que, en esta ocasión, se exhalara cierto pesimismo en las intervenciones.

El presidente de la Fundación Independiente, el exministro Rafael Catalá, alertó de que "se está resquebrajando el orden internacional", mientras que José Juan Ruiz auguró que, a la vista de la verborrea del presidente de EEUU, Donald Trump, y otros líderes, "vamos a echar de menos la hipocresía en el poder y en las relaciones internacionales".

De ahí que la Fundación, con este Congreso, se lance ante "una nueva etapa" con un nuevo comité reformado para tratar "de articular una sociedad civil fuerte".

¿Hacia dónde vamos? Nadie lo sabe a ciencia cierta. De ahí que hayan buscado un dream team de conferenciantes para tratar de explicar hacia dónde se dirige España en la próxima década.

El filósofo Javier Gomá mostró su "admiración" por la democracia liberal, "el mayor prodigio civilizatorio", pese a que, en momentos de crisis, "afloran los antisistema".

Incluso hizo un elogio de la Transición española para asegurar que España "llegó tarde, pero bien" a este modelo y que ahora, más que destruirlo, hay que reformarlo.

En eso coincidió con Catalá. "El cambio social siempre comienza con una minoría organizada", afirmó el exministro, mientras pedía "reconstruir la confianza".

Cuando buena parte del auditorio se resignaba a un mundo bipolar, con Estados Unidos y China repartiéndose el planeta en áreas de influencia, el presidente de la Fundación Elcano sostuvo que "no va a ser un mundo de dos, sino de muchos más poderes".

Como ejemplo, señaló que organizaciones internacionales como la OMS o el Tribunal Penal Internacional se crearon sin la participación de Estados Unidos.

Como receta europea para salir de la parálisis, Ruiz —que ha ocupado diversos cargos en el Ministerio de Economía— propuso la emisión de eurobonos por valor del 25% de la deuda para "adelantar reformas" en línea con los principios y valores comunitarios.

El espíritu de Draghi pareció entrar entonces en el auditorio de Abante, en el centro de Madrid.

En el auditorio se sentaba el banquillo del dream team de estas jornadas: Francesc de Carreras, catedrático de Derecho; Miriam González, presidenta de España Mejor; Joaquín Leguina, expresidente de la Comunidad de Madrid; Elisa de la Nuez, secretaria general de la Fundación Hay Derecho; o los exministros José Manuel García-Margallo y Eduardo Serra.