El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acusado este martes al Partido Popular de tomar como "rehenes" a los jubilados al votar en contra de la subida de sus pensiones, pero ha garantizado que, frente a esa actitud, peleará por seguir aumentando esas prestaciones.

Sánchez ha respondido mediante un vídeo en las redes sociales al voto en contra del PP al real decreto ley 'ómnibus' que incluía la revalorización de las pensiones, la prórroga de la suspensión de los desahucios para colectivos vulnerables y medidas como la congelación de las cuotas de los trabajadores autónomos, y que ha sido rechazado por el pleno del Congreso.

"Lo ha vuelto a hacer otra vez", ha lamentado el jefe del Ejecutivo, quien ha recordado que en 2013 el Partido Popular ya congeló las pensiones desvinculándolas de la evolución de los precios y ha ido votando en contra de las actualizaciones de las pensiones conforme al IPC.

Por su parte, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, portavoz del Gobierno, ha afirmado que el PP "ha dejado de ser un partido de Estado".