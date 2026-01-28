Junts avisa a Sánchez de que "no tocará un pelo" del traspaso de la inmigración, cuyo texto habla de "riesgo para la convivencia"

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, este martes en el Congreso. Europa Press

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha dejado claro que "no se tocará un pelo" del articulado pactado con el PSOE para delegar las competencias en inmigración a Cataluña después de que Podemos se abriera a negociar dicho traspaso, cuyo texto calificó de "racista" tras acordar con el Gobierno la regularización de 500.000 migrantes.

De hecho, insta al Gobierno a volver a llevar esta ley al Congreso y a aprobarla cuanto antes. Eso sí, no ha cerrado la puerta a revisar la exposición de motivos de la norma para atraer a Podemos.

"Como el articulado no se tocará un pelo y es lo que se legisla y constata el traspaso, esperamos que se vuelva a registrar la ley y se apruebe el articulado, que es lo que realmente nos importa a nosotros", ha afirmado este miércoles en una entrevista en Ser Cataluña.

De esta manera, Junts cierra la puerta a cualquier tipo de negociación en materia migratoria para Cataluña y un futuro retoque del articulado, que habla de "riesgo para la convivencia".

Todo ello después de que este martes la secretaria política y eurodiputada de Podemos, Irene Montero, afirmara que esta regularización es uno de los elementos que la formación morada considera "fundamental" para que el traspaso de inmigración no refuerce el racismo y la violencia institucional contra los migrantes.

Esto era, sin duda, una clara referencia a Junts, a quienes Ione Belarra no dudó en tachar de "racistas" por el contenido de la iniciativa para transferir a Cataluña competencias en inmigración que PSOE y los de Puigdemont llevaron el pasado septiembre al Congreso y que Podemos tumbó junto a otros partidos como PP y Vox.

La exposición de motivos, la clave

Pese a que la regularización de migrantes ha cambiado la posición de los morados, dispuestos a negociar ahora una cesión, Nogueras ha dejado claro que el articulado no se tocará pese a que a la exigencia de Podemos de eliminar cualquier sesgo racista.

A lo que no ha cerrado la puerta es a retocar el preámbulo "porque es la introducción" y "lo que se acaba aplicando es el articulado", donde "no hay contenido ideológico", mientras que el preámbulo de la ley "es una introducción que no es la parte legal".

Hay que recordar que la exposición de motivos -preámbulo- de la proposición de ley registrada por el PSOE y Junts para delegar a Cataluña la competencia de la gestión de inmigración, contemplaba la posibilidad de que esta supusiera "un riesgo para la convivencia y la cohesión social", algo del todo inaceptable por parte de Podemos.

Para Nogueras, no hay ningún motivo para que Podemos diga que el articulado contiene algún elemento "racista" porque esta parte legal del texto "es muy sencilla y muy técnica" y se limita a decir que "lo que hoy está gestionando el Gobierno español pasará a gestionarlo el Govern de la Generalitat".

También ha tachado de "irresponsables" las críticas de los morados al supuesto "racismo" de esta delegación de competencias y ha asegurado que, en las reuniones privadas que mantuvieron con la formación morada, no mostraron esta "beligerancia" que sí exhibían en público.

"Libre de racismo"

Hoy mismo los morados han avisado de una posible negociación se hará, siempre y cuando, esta proposición de ley, en su integridad, no contenga ningún sesgo racista ni en la exposición de motivos ni en el articulado.

"Nunca nos hemos negado a sentarnos a negociar y hacer un traspaso de competencias que no tenga racismo. Si es libre de racismo, siempre se va a poder contar con nosotras. Y precisamente esta regularización extraordinaria efectivamente pone un paso muy importante en el reconocimiento de derechos de todas las personas", ha explicado este miércoles Irene Montero en Radiocable.

La exministra de Igualdad ha señalado que para Podemos el traspaso de competencias de migración nunca ha sido un problema sino todo lo contrario, dado que defienden la "plurinacionalidad" como clave de la arquitectura del Estado.

Por su parte, el coportavoz del partido morado, Pablo Fernández, ha insistido en que su partido defiende el autogobierno y que votó en contra de la proposición de ley de ambas formaciones sobre traspaso de competencias al apreciar elementos racistas en la exposición de motivos.

En este sentido y una vez que se ha acordado que el Gobierno aprobará por decreto la regularización de migrantes sin papeles, están dispuestos a sentarse a negociar sobre esta delegación siempre que se "eliminen sesgos racistas" que incluía el texto de PSOE y Junts.