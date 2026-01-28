"Un extranjero ha robado 700€ a mi madre": la portavoz de Vox en Madrid denuncia el atraco a su progenitora en Fuenlabrada

La portavoz de VOX en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, ofrece declaraciones a la prensa tras una charla en el campus de Somosaguas de la UCM, a 7 de noviembre de 2025, en Madrid Ricardo Rubio Europa Press

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, ha denunciado en redes sociales que su madre ha sido objeto de un robo en Fuenlabrada, ciudad en la que reside.

Tal y como ha relatado en un vídeo difundido en su cuenta de X (Twitter), "un extranjero" le robó el bolso a su madre en Mercadona para, posteriormente, sustraerle 700 euros de su cuenta bancaria.

En su publicación, Pérez Moñino ha vinculado el suceso con lo que califica como un problema de inseguridad en la región y con la gestión que, a su juicio, han hecho el gobierno regional del Partido Popular.

🔴 ¡Un extranjero acaba de atracar a mi madre!



Cosas de ese Madrid donde caben criminales con todos los acentos del mundo. pic.twitter.com/VQMpjaZuUj — Isabel Pérez Moñino (@Isabelperezmoi1) January 28, 2026

Pese a que las competencias de seguridad no son regionales, Moñino ha usado el atraco a su madre para cargar contra la presidenta Isabel Díaz Ayuso por apostar por una Comunidad de Madrid "de todos los acentos".

"Nosotros desde Vox vamos a cambiar esto radicalmente", ha apostillado Moñino asegurando que, cuando tengan potestad en la gestión de la seguridad, "todos aquellos que vienen a delinquir en nuestro país se van a ir al suyo".

El hurto llega tras una campaña política que la dirigente de Vox ha venido impulsando desde hace meses sobre la presión de la inmigración y su impacto en la seguridad ciudadana en el cinturón sur de la región, especialmente en municipios como Fuenlabrada.

El tuit ha sido difundido por Pérez Moñino tras salir de la comisaría de su localidad en la que, hasta hace algo más de un año, era portavoz.

Hasta el momento, no hay confirmación oficial de las autoridades policiales ni de la Policía Local o Nacional de Fuenlabrada sobre la identidad del autor del asalto, ni sobre su nacionalidad.

Tampoco hay constancia de que se haya producido ninguna detención.