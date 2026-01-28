Ábalos renuncia al acta de diputado pero no evitará su primer juicio en el Supremo por presunta corrupción

Ana María González Herdaro, alcaldesa de Llaurí y condenada por conducir ebria en 2021, sustituirá a Ábalos en el Congreso.

La renuncia no evita el juicio en el Supremo, ya que la competencia del tribunal se mantiene tras la apertura del juicio oral.

El caso investiga supuestas irregularidades en la compra de mascarillas por el Ministerio de Transportes durante la pandemia, con la Fiscalía Anticorrupción solicitando 24 años de cárcel para Ábalos.

José Luis Ábalos ha renunciado a su acta de diputado, pero seguirá enfrentándose a su primer juicio en el Tribunal Supremo por presunta corrupción.

José Luis Ábalos ha renunciado este miércoles a su acta de diputado. Así lo ha dado a conocer el perfil del exministro en la red social Twitter.

Ábalos, actualmente, se encuentra en prisión provisional, a la espera del juicio en su contra por una parte del llamado caso Ábalos.

En concreto, por las supuestas irregularidades en la compra, por parte del Ministerio de Transportes, de millones de mascarillas, al inicio de la pandemia de la Covid-19, a la empresa Soluciones de Gestión SL.

Fuentes del Tribunal Supremo (TS) indican que la renuncia al acta no evitará, en principio, que sea allí donde se celebre este primer juicio, que ya está señalado.

La Fiscalía Anticorrupción pide para Ábalos 24 años de cárcel. Las acusaciones populares, lideradas por el Partido Popular, piden penas que suman tres décadas de prisión.

Las mismas fuentes señalan que el criterio que se ha seguido siempre es que la competencia del alto tribunal se mantiene si la pérdida de la condición de aforado se produce después de la apertura del juicio oral, ya acordada en este caso.

La audiencia preliminar del juicio está señalada para el 13 de febrero y en ella se podrá plantear si el Supremo mantiene su competencia.

En 2014, la Sala Penal del TS adoptó un acuerdo sobre los efectos de la pérdida de la condición de aforado como consecuencia de la renuncia del encausado.

En ese acuerdo, se indicó que, "en las causas con aforados, la resolución judicial que acuerda la apertura del juicio oral constituye el momento en el que queda definitivamente fijada la competencia del tribunal de enjuiciamiento, aunque, con posterioridad a dicha fecha, se haya perdido la condición de aforado".

Esa situación es la que se produce en este caso: ya está fijado el juicio ante la Sala Penal del Supremo y la renuncia al acta de diputado, por parte de Ábalos, se ha producido después.

Ahora bien, con este movimiento, sí perderá su competencia el magistrado del Supremo Leopoldo Puente, quien, hasta ahora, continuaba investigando la otra pieza separada del caso Ábalos, la relativa a la presunta adjudicación de obras públicas de Transportes a cambio de sobornos que habrían percibido Ábalos, su asistente Koldo García y el exdirigente socialista Santos Cerdán, según los investigadores.

Esta pieza, previsiblemente, seguirá siendo investigada en la Audiencia Nacional, debido a la pérdida de la condición de aforado del exministro, derivada de su renuncia al acta.

¿Quién sustituirá a Ábalos en el Congreso? Conviene recordar que el exministro se integró en la Cámara Baja como parte de la candidatura socialista.

En su caso, por la circunscripción provincial de Valencia, su lugar de origen. Posteriormente, decidió pasar del Grupo Parlamentario Socialista al Grupo Mixto.

Ahora, su escaño le corresponde al siguiente nombre en la lista electoral socialista a las últimas generales: Ana María González Herdaro. Fuentes del PSPV-PSOE confirman a EL ESPAÑOL que ésta recogerá su acta y se convertirá en diputada.

González es la actual alcaldesa de Llaurí (Valencia). En 2021, fue condenada, de conformidad, a pagar una multa de 960 euros y a ocho meses de retirada del carné por conducir ebria (con una tasa superior a los 0,6 miligramos de alcohol).

Ella se excusó: en declaraciones a EL ESPAÑOL, indicó que este hecho pertenecía a su "vida privada" y no a la esfera pública.