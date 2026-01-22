El PP exige la comparecencia en el Congreso de Sánchez, Puente y el presidente de Adif por el accidente de Adamuz

El PP critica la gestión del Gobierno y del ministro Puente, acusándolos de falta de transparencia y de alterar datos sobre la inversión en infraestructuras ferroviarias.

La ofensiva incluye registrar 65 preguntas técnicas y pedir documentación sobre contratos relacionados con tramos afectados por presunta corrupción en los ministerios.

El grupo popular solicita también una auditoría independiente sobre el estado de la Alta Velocidad y una fiscalización de la red viaria tras cuestionar el mantenimiento de las vías.

El PP exige la comparecencia extraordinaria en el Congreso de Pedro Sánchez, Óscar Puente y el presidente de Adif para dar explicaciones sobre el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba).

La portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, ha anunciado que su grupo se pondrá en contacto con el resto de los partidos para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparezca de forma extraordinaria en el Congreso para dar explicaciones sobre el accidente en Adamuz (Córdoba).

“Pedro Sánchez gestiona un Gobierno en un ministerio que ha tenido ministros como Ábalos, es el responsable de haber puesto a Óscar Puente, por tanto tiene que venir a dar explicaciones”, ha justificado Muñoz.

Además, los populares registrarán una solicitud para que comparezca el ministro de Transportes, Óscar Puente, y el presidente de Adif, Marco de la Peña.

Debido a que enero no es un periodo parlamentario hábil, los populares deben conseguir una mayoría absoluta de firmas que soliciten una comparecencia extraordinaria y urgente que quieren que se produzca la próxima semana.

De ahí, que ahora estén en contacto con otros grupos para forzar estas intervenciones.

Hasta ahora, el PP se había limitado a pedir por carta a Puente, remitida este martes por la noche, que diese explicaciones.

Tras la rueda de prensa del ministro de Transportes, celebrada este miércoles, Génova mueve ficha y solicita que comparezca ante el Congreso porque este miércoles "no dio ni certidumbre, ni tranquilidad" y le acusan de alterar los datos de "inversión". Creen que toda su intervención estuvo centrada en tratar de "inhibir al Gobierno".

Además, los populares registrarán una batería de 65 preguntas sobre “cuestiones técnicas relativa a las cuestiones ferroviarias”.

La ofensiva incluye solicitar "toda la documentación pertinente sobre los expedientes de los contratos de obra en estos tramos que están vinculados con personas involucradas en tramos de corrupción de los ministerios”.

Los populares también anuncian que van "a fiscalizar la situación real de la red viaria en nuestro país" y que exigirán una "auditoría total e independiente" sobre el estado de la Alta Velocidad.

De momento, en la oposición se reservan a ser más contundentes aunque no descartan pedir responsabilidades políticas más adelante.

"Óscar Puente ya no debería ser ministro, es de los más reprobados", ha asegurado Muñoz aunque ha evitado ser más tajante "por respeto a las víctimas".

En el PP empiezan a hablar de responsabilidades pero no ahora. Dicen que "llegará" pero evitan poner nombres.

"Tendrá que ver con la información que tengamos. Que hagamos ahora una crítica más dura no aporta nada al dolor de las víctimas", ha terciado Muñoz.

En el PP también son críticos con la gestión del mantenimiento de las vías tras la liberalización ferroviaria en 2018, que supuso un aumento del tráfico, y el estado del mantenimiento de las vías.

Muñoz ha tratado de desmontar la versión del Gobierno que asegura que nunca se ha invertido tanto como ahora.

"No es verdad, si por donde antes pasaban 10 trenes ahora pasan 70 y donde invertías 10, estás invirtiendo 12, no estás invirtiendo más", ha sentenciado Muñoz.

La portavoz del PP ha recordado que su grupo, tanto en el Congreso como en el Senado, ha preguntado en varias ocasiones a Puente por problemas en las vías y nunca se ha dado una respuesta creíble y concreta sino "prepotencia, soberbia e insultos".

Muñoz también ha querido explicar el cambio de estrategia del PP asegurando que "la no polarización no significa no preguntar" y ha pedido al Gobierno "que eleve su nivel de gestión" mientras que promete que el principal partido de la oposición "va a elevar" su "fiscalización".