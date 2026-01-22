Las dos caras de Puente ante una crisis: 278 tuits contra el PP por la dana y 150 por el fuego, ahora conciliador con Adamuz

El ministro de Transportes, Óscar Puente, con semblante serio durante su rueda de prensa del miércoles. Efe

Ya lo han calificado como el Doctor Jekyll y Mister Hyde de las redes sociales. El ministro de Transportes, Óscar Puente, muestra desde el domingo su perfil más institucional y conciliador para informar sobre el accidente del tren de Adamuz (Córdoba) que se ha cobrado ya más de 40 muertes.

Un papel que contrasta con el Óscar Puente más agresivo y faltón de las redes sociales, que durante los últimos meses ha utilizado contra el PP tragedias como la dana (a la que ha dedicado 278 tuits) o los incendios que asolaron media España durante el pasado verano (otros 150 tuits).

Puente se dirigió al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, el pasado 11 de agosto para exigirle que Alfonso Fernández Mañueco pusiera fin a sus "vacaciones" en Cádiz, mientras estaban ardiendo los bosques en Castilla y León.

Tuit publicadoi por Óscar Puente el pasado 11 de agosto, durante la oleada de incendios forestales. X

"Dile a Mañueco que las vacaciones están sobrevaloradas. Que se vuelva de Cádiz a CyL que se está quemando de arriba a abajo. Anda. Que igual a ti te hace caso", escribió el ministro de Transportes en X.

El mismo día, descalificó y tachó de "sinvergüenzas" a los presidentes autonómicos del PP porque, a su juicio, no atendían adecuadamente la emergencia causada por los incendios.

Tuit publicado por Óscar Puente el pasado 11 de agosto, durante la oleada de incendios forestales. X

"No hay desgracia que no les pille de farra. Y eso no es lo grave", escribió en la misma red social, "lo grave es que 5 días después de que empezasen los incendios y 4 días convocándose el Cecopi, uno no ha vuelto de Cádiz y el otro se va a Gijón a comer. Ese es el drama, no un tuit ni doscientos. ¡Sinverguenzas!"

Cuatro días después, ante la queja de un usuario, culpó a la Xunta de que no se pudiera restablecer el servicio ferroviario porque, según sostuvo, el gobierno de Alfonso Rueda no "hacía su trabajo" de sofocar los incendios.

Tuit publicado por Óscar Puente el pasado 15 de agosto, durante la oleada de incendios forestales. X

"Yo hago mi trabajo", señaló Óscar Puente, "si los de la Xunta hicieran el suyo y apagaran el fuego no tendrías problema para coger ese tren. Pero de momento y por primera vez en la historia tenemos cortada una línea de alta velocidad tres días a causa de los incendios".

Desde septiembre de 2024, el ministro Óscar Puente ha dedicado 278 tuits a la tragedia de la dana.

Con mensajes del siguiente cariz, como el publicado el pasado 7 de octubre, cuando tachó a Feijóo de "miserable" por afearle que apartara de un manotazo a un periodista.

"Qué vas a cesar tú, si no has sido capaz de cesar al que retozaba en el Ventorro mientras 229 personas se ahogaban, miserable", escribió entonces Puente dirigiéndose a Feijóo, "así tratáis vosotros a la gente. Yo lo que no hago es dejarme avasallar por tus fascistas a sueldo".

Tuit publicado por Óscar Puente el pasado 7 de octubre. X

Aquel mismo mes de octubre, Puente resumió en otro tuit su actitud sobre cómo "politizar las tragedias".

Una usuaria de la red X escribió: "Si juntamos la gestión de Ayuso con el Covid, la de Mazón con la Dana y la de Bonilla con las pruebas del cáncer, nos podemos hacer una idea de lo que se nos viene encima si un día el PP y Vox llegan al gobierno".

Tuit publicado por Óscar Puente el pasado 3 de octubre.

El ministro de Transportes hizo suyo este mensaje y apostilló: "O la de Mañueco con los incendios. Bueno, con todo".

La lista podría ser mucho más larga. Ahora, tras la tragedia de Adamuz que se ha cobrado más de 40 vidas en la provincia de Córdoba, se multiplican desde el PSOE las voces que piden "no politizar la tragedia".

En un ejercicio de transparencia, el ministro Puente respondió el miércoles las preguntas de los periodistas durante más de dos horas. Aunque dejó muchas dudas.

Reconoció que todas las ruedas de los vagones del tren Iryo siniestrado muestran la huella del fragmento roto de vía. Pero a continuación negó que esto se deba a problemas de falta de mantenimiento del trazado.

Desde el domingo, Puente ha usado su cuenta personal de X no para insultar, sino para informar sobre la situación en Adamuz.

Ha encontrado tiempo, incluso, para informar de que ya ha sido localizado el perrito Boro, que viajaba en uno de los trenes siniestrados y permanecía perdido desde el accidente.

Tuit publicado este jueves por el ministro Óscar Puente. X

El ministro de Transportes sólo ha roto la tregua este jueves para responder al PP, que le acusara de falta de sensibilidad por atribuir al "estado de ánimo" de los maquinistas la huelga que han convocado estos profesionales, tras la muerte de dos de sus compañeros en sendos accidentes esta semana.