Ayuso: "No puede imperar la ley del silencio y del miedo por querer saber lo que ha sucedido" en el accidente de Adamuz

"Nuestra red ferroviaria, que siempre fue de las primeras del mundo, hoy da una imagen tremenda" ha dicho esta mañana la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Y ha denunciado que "no puede ser que impere la ley del silencio y del miedo por querer saber lo que ha sucedido" en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba).

La presidenta regional ha indicado que la tragedia de este domingo supone un "golpe anímico para todos los españoles". Y ha denunciado que tras este accidente y el de este martes por la noche en Gelida (Barcelona) "te subes a unos trenes que no sabes en qué circunstancias se encuentran, porque el Gobierno cambia los criterios de velocidad constantemente".

Así de contundente se ha mostrado Díaz Ayuso en una entrevista en Onda Madrid. "Aquello que pensabas que era sólido se cae. Como ocurrió con el apagón, como ocurre con tantas cosas", ha señalado.

Y ha continuado en esa línea: "Tenemos un Gobierno que no invierte en infraestructuras, entregado a ser un rodillo para el independentismo vasco y catalán". En opinión de Ayuso, el Ejecutivo de Sánchez lo que hace es "desinvertir en el resto de España para comprar y blanquear al independentismo. Y ahora mismo no estamos invirtiendo en lo importante".

"Hablo de trenes que no cabían por los túneles, de exdirigentes corruptos que han sido contratados, etc. Pasajeros, técnicos, maquinistas advertían durante mucho tiempo del estado de las vías", ha insistido.

Y ha apuntado directamente a Óscar Puente: "Un ministro que nunca tuvo la humildad de llegar a un ministerio y aprender de lo que tenía entre manos. Utiliza los medios a su alcance para ver quién habla de él en las redes y dedicarse a insultar".

La presidenta madrileña ha sostenido que, si el tren accidentado hubiera sido de Metro de Madrid, "la que se hubiera liado sería tremenda", aunque ha precisado que no se trata de buscar "justicias ni venganzas".

"Esta vez no tienen a quién culpar. Es un Gobierno que desde hace ocho años, ante cada situación catastrófica, ha buscado siempre culpables y no soluciones", ha afirmado.

Misa funeral en Madrid

Además de reclamar explicaciones, la presidenta madrileña ha anunciado que propondrá al Arzobispado de Madrid la celebración de una misa funeral en la Catedral de la Almudena por las víctimas del accidente ferroviario.

Voy a proponer al Arzobispado de Madrid una misa funeral por las víctimas de los trenes en la Almudena.



Para que tengan su homenaje desde la capital de España.



Ayuso ha señalado que se trata de "el mejor homenaje que se le puede hacer" a unas personas que, ha subrayado, son "víctimas de todos". La intención es que la misa se celebre "pronto" aunque, como ha confirmado la propia Ayuso, la fecha la pondrá el Arzobispado.

"Ese dolor es compartido por todos los españoles y queremos estar cerca de las familias de los heridos y de los fallecidos. No creo que esto se pueda dividir por 17 regiones como si fuéramos 17 estados", ha afirmado.

Reuniones con la oposición

Al margen del accidente ferroviario, la presidenta regional ha avanzado que no tiene previsto reunirse en enero con los grupos parlamentarios de la oposición, unos encuentros habituales al inicio del periodo de sesiones tras la Navidad y las vacaciones de verano.

"Lo dudo, porque la última vez no sirvió más que para insultarme", ha señalado, al asegurar que PSOE y Más Madrid profirieron "insultos personales directos" en lugar de realizar críticas políticas.

En este sentido, Ayuso ha defendido que hay comportamientos que "no se pueden pasar por alto" y ha reclamado que se la juzgue "por su trabajo y por las cuestiones que afectan a los madrileños", cargando contra lo que ha denominado "la utilización chavista de la política y de la información para la destrucción personal del adversario".

Zapatero

Por último, la presidenta madrileña ha reclamado transparencia sobre el papel del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en distintas negociaciones internacionales y políticas, como las relacionadas con Puigdemont o Venezuela, y ha pedido saber si actúa en nombre del Reino de España y si percibe alguna remuneración por ello.

"Queremos saber si esto es verdad, cuándo se ha cobrado y por qué cuando hay que negociar con Puigdemont o con el chavismo siempre está la misma cabeza", ha afirmado, denunciando la "falta de transparencia" en un asunto que, ha advertido, "afecta al futuro de todos".