Vox suspende las negociaciones con el PP en Extremadura para investir a Guardiola: "No quiere cambiar las políticas"

La semana pasada se celebró la primera reunión entre PP y Vox para negociar la formación de Gobierno, en la que Vox solicitó una vicepresidencia y varias consejerías tras aceptar la oferta de entrar en la Junta.

El PP podría quedarse con cuatro de los seis puestos de la Mesa, incluida la Presidencia, mientras Vox, con 11 diputados, no sumaría con ningún bloque y quedaría excluido.

La constitución de la Mesa de la Asamblea de Extremadura mostrará si existe sintonía entre PP y Vox, ya que sin acuerdo, Vox podría quedar fuera del órgano.

Vox ha suspendido las negociaciones con el PP en Extremadura para la investidura de María Guardiola, alegando que el PP no quiere cambiar políticas.

Fuentes de Vox consultadas por este periódico aseguran que el PP "no quiere cambiar políticas". "Ni siquiera en la medida de la representación que ha obtenido Vox", añaden, tras semanas de contactos sin avances.

Precisamente este martes se constituye la Mesa de la Asamblea de Extremadura. Ahí se visualizará realmente si existe sintonía entre los dos partidos de derecha.

Ese órgano está compuesto por seis puestos: una Presidencia, dos Vicepresidencias y tres Secretarías.

Sin un acuerdo entre PP y Vox, el partido de Abascal corre el riesgo de quedarse fuera, como ya ocurrió en la pasada legislatura.

El PP se haría con cuatro puestos, incluida la Presidencia, ya que se impondría en la segunda votación por mayoría simple.

Vox, con 11 diputados, quedaría excluido al no sumar con ningún bloque. Tampoco Unidas por Extremadura, con siete escaños, tendría capacidad para entrar, pero los socialistas podrían cederle un puesto.

Tras la oferta de Guardiola para la entrada de Vox en la Junta, el partido aceptó la propuesta y reclamó una vicepresidencia y varias consejerías.