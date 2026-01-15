El libro con 200 páginas en blanco sobre los logros de Pedro Sánchez, en el número 1 de los más vendidos en Amazon

Las claves nuevo Generado con IA Un libro satírico con más de 200 páginas en blanco sobre los logros de Pedro Sánchez es el más vendido en Amazon en la categoría de Política. La obra, titulada "Los logros de Pedro Sánchez en España (Edición extendida y actualizada)", utiliza el vacío de contenido como ironía para señalar la supuesta falta de logros del presidente. El libro está estructurado en capítulos que abordan áreas como apoyo a emprendedores o gestión sanitaria, pero sin desarrollo alguno. Su autor es Jorge Branger, emprendedor y creador de contenido digital, conocido también por su libro "El club del 1%".

Un libro satírico con más de 200 páginas en blanco sobre los logros del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha situado como el más vendido en Amazon en la categoría de Política.

La obra se titula Los logros de Pedro Sánchez en España (Edición extendida y actualizada) y figura en el primer puesto del ranking.

Según la descripción que acompaña al libro en Amazon, se presenta como "un informe exhaustivo" que "plantea analizar el impacto del presidente del Gobierno en la economía, la sociedad, la unidad territorial y las relaciones internacionales de España".

"El formato está cuidadosamente diseñado para ofrecer una lectura clara, directa y sin interpretaciones subjetivas", continúa la nota editorial, lo que "permite al lector ver por sí mismo la realidad de los hechos" .

"Este libro está completamente en blanco. Es una obra satírica y humorística: el contenido vacío representa, de forma irónica, la ausencia de logros significativos atribuibles a Sánchez", aclara la nota editorial.

El libro está estructurado en capítulos con epígrafes que aluden a distintas áreas de Gobierno, como el apoyo a los emprendedores o la gestión sanitaria. Aunque sin ningún desarrollo.

El autor es Jorge Branger, emprendedor y creador de contenido digital, fundador de varias empresas de marketing y bebidas. Branger es también autor del libro El club del 1%, centrado en experiencias empresariales.