Sánchez se reunió en dos ocasiones en secreto con Junqueras para negociar la financiación autonómica
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantuvo dos reuniones con el líder de ERC, Oriol Junqueras, para negociar el nuevo sistema de financiación autonómica, previas al encuentro público que mantuvieron el pasado jueves 8 de enero en La Moncloa y que sirvió para formalizar el acuerdo.
Fuentes de Moncloa confirman que se produjeron dos encuentros anteriores, que se mantuvieron en secreto y no se dieron a conocer a la opinión pública, aunque no especifican las fechas concretas ni en qué lugar se llevaron a cabo.
El propio Junqueras ya confirmó este lunes que esas reuniones se habían producido: "Por el bien de Cataluña nos reunimos, si hace falta bajo al infierno", afirmó al ser interrogado al respecto.
Este mismo martes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz Elma Saiz dijo que no tenía información sobre las citadas reuniones, aunque aseguró que el Gobierno lleva a cabo una "ingente labor de diálogo" que en ocasiones se lleva a cabo "con total discreción". A su juicio, lo importante son los acuerdos que se han logrado, que se han comunicado con transparencia, según afirmó.
Los médicos vuelven a la huelga en varias comunidades para exigir un estatuto propio
La Agrupación Profesional por un Estatuto Médico y Facultativo (Apemyf) ha convocado una huelga de batas blancas durante los dos próximos días en varias comunidades para protestar contra el estatuto marco que negocia el Ministerio de Sanidad y para exigir una regulación específica para este colectivo.
En concreto, Apemyf, que aglutina a una veintena de organizaciones médicas sindicales y no sindicales, ha llamado a un nuevo paro de todos los profesionales de Madrid, Cataluña, País Vasco, Galicia, Navarra, Comunidad valenciana, Murcia y Asturias, así como a los médicos de Familia de toda España.
A la nueva huelga de dos días se unirán manifestaciones en varias ciudades, como en Madrid, donde el sindicato de médicos madrileños Amyts ha programado una desde el Congreso hasta el Ministerio de Sanidad.
O las dos de Barcelona convocadas por Metges de Catalunya: la primera este miércoles a las 10:30 desde la Plaça de Sant Jaume hasta el Parlament de Catalunya, y otra mañana, que discurrirá entre el Centre Corporatiu de l’Institut Català de la Salut y la Unió Catalana d’Hospitals.
El objetivo vuelve a ser clamar contra el estatuto marco que el Ministerio de Sanidad ha prácticamente cerrado ya con los sindicatos del ámbito de negociación -SATSE-FSES, CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde) y exigir uno propio para la profesión médica que mejore sus condiciones laborales.
La doctora Elisa Pinto declara en el juicio contra López Madrid por contratar a Villarejo
La dermatóloga Elisa Pinto declara este miércoles como testigo en el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional por la supuesta contratación por parte del exconsejero de OHL Javier López Madrid al excomisario José Manuel Villarejo con el objetivo de hostigarla.
Doce años después de que estallara este caso, con denuncias cruzadas de acoso entre Pinto y López Madrid, la dermatóloga tomará la palabra ante el tribunal, tras lograr que saliese adelante esta causa por cohecho contra Villarejo y López Madrid, para los que pide seis años de cárcel, mientras que la Fiscalía solicita el archivo.
La grabación de la vista únicamente captará a Pinto de espaldas, por decisión del tribunal, que rechazó la petición de su letrada para que el juicio no se emitiera en directo por Internet.
La doctora declarará después de que en la primera jornada del juicio lo hiciese el empresario acusado, López Madrid, que se presentó como víctima de un acoso que atribuye a la dermatóloga, pese a que a la denuncia que interpuso en su contra terminó archivada.
Al borde del llanto, López Madrid dijo que contactó con el comisario Villarejo por la "zozobra" que le causaban las continuas llamadas que recibían él, su mujer y sus amigos, en el que se le atribuían diversas infidelidades, pero negó haber contratado o pagado al inspector y sostuvo que este le escuchaba, y en una "situación dramática" que te escuchen es suficiente para rebajar la tensión.
Montero presenta este miércoles a las CCAA el nuevo modelo de financiación ante el rechazo del PP y sectores del PSOE
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presidirá este miércoles el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), en el que presentará a las comunidades autónomas el nuevo modelo de financiación, que ya ha provocado el rechazo tanto en las regiones gobernadas por el PP como entre algunos dirigentes socialistas por haberse negociado previamente con ERC.
Los consejeros autonómicos están citados a partir de las 10.30 horas de este miércoles en el Ministerio de Hacienda, aunque las comunidades ya han ido expresando sus diferentes posiciones desde que Montero presentara el nuevo modelo de financiación el pasado viernes en una rueda de prensa.
Entre los principales hitos de este nuevo modelo destacan el incremento del porcentaje de cesión a comunidades autónomas del IRPF del 50 al 55% y del IVA del 50 al 56,5%, aumentando así los recursos en 16.000 millones de euros para el año 2027.
El Gobierno ha reformulado lo que se conoce como población ajustada, que determina el número de habitantes de cada comunidad, ponderando variables que influyen en el coste de prestación de los servicios y en las necesidades de financiación.
En materia tributaria, otra novedad que se ha incorporado es que se incluyen dentro de la cesta de impuestos del sistema el impuesto de patrimonio, el impuesto sobre depósitos bancarios, el impuesto sobre actividades de juego y el impuesto sobre el depósito de residuos en vertedero.
