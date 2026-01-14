El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantuvo dos reuniones con el líder de ERC, Oriol Junqueras, para negociar el nuevo sistema de financiación autonómica, previas al encuentro público que mantuvieron el pasado jueves 8 de enero en La Moncloa y que sirvió para formalizar el acuerdo.

Fuentes de Moncloa confirman que se produjeron dos encuentros anteriores, que se mantuvieron en secreto y no se dieron a conocer a la opinión pública, aunque no especifican las fechas concretas ni en qué lugar se llevaron a cabo.

El propio Junqueras ya confirmó este lunes que esas reuniones se habían producido: "Por el bien de Cataluña nos reunimos, si hace falta bajo al infierno", afirmó al ser interrogado al respecto.

Este mismo martes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz Elma Saiz dijo que no tenía información sobre las citadas reuniones, aunque aseguró que el Gobierno lleva a cabo una "ingente labor de diálogo" que en ocasiones se lleva a cabo "con total discreción". A su juicio, lo importante son los acuerdos que se han logrado, que se han comunicado con transparencia, según afirmó.