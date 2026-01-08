Sánchez busca allanar el terreno con Junqueras para asegurarse apoyos parlamentarios para poder avanzar en la legislatura

El objetivo del Gobierno es asegurar el respaldo de ERC a los Presupuestos y, si es posible, también el de Junts, en un contexto de debilidad parlamentaria.

ERC exige que Cataluña recaude todos los impuestos y un sistema de financiación similar al vasco y navarro, mientras el Gobierno intenta una reforma general.

Sánchez se reúne en la Moncloa con Oriol Junqueras para abordar el cumplimiento del acuerdo de investidura y la financiación singular para Cataluña.

Pedro Sánchez busca el apoyo de ERC y Junts para garantizar estabilidad parlamentaria y avanzar en la legislatura.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dará este jueves la enésima pirueta política para poder concluir su mandato o, al menos, para poder avanzar en lo posible en la legislatura.

La pirueta consiste en intentar atraerse a ERC y, de rebote, a Junts, para reunir apoyos suficientes para salir de la situación de postración en la que vive el presidente del Gobierno por los casos de corrupción.

También por la manifiesta falta de respaldo parlamentario, que se traduce en imposibilidad de sacar adelante iniciativas en el Congreso. Incluso, para poder sacar adelante unos Presupuestos Generales del Estado para 2026.

Este jueves Sánchez recibe en la Moncloa a Oriol Junqueras, secretario general de ERC. La reunión es trascendente porque resume la legislatura y, por otro lado, apunta el futuro.

Porque Junqueras está inhabilitado por su participación en el procés independentista, fue amnistiado con la ley aprobada a cambio de la investidura de Sánchez, no se había reunido aún con el presidente y pidió el encuentro por su inquietud ante los escándalos que asolan al Gobierno.

También porque Junqueras quiere aprovechar para sacar adelante puntos pendientes del acuerdo de investidura, en el momento en el que Sánchez está más débil y más necesitado de "cariño parlamentario".

Y la clave es el cumplimiento del acuerdo entre PSC y ERC que permitió la investidura de Salvador Illa como president de la Generalitat para que Cataluña tenga un sistema de financiación singular.

Es decir, diferente al del resto de comunidades y que se acerque al concierto de País Vasco y Navarra y permite que la autonomía recaude todos los impuestos y aporte luego al Estado una parte en concepto de solidaridad.

El Gobierno, con María Jesús Montero como interlocutora, ha intentado rebajar ese acuerdo y meterlo dentro de una propuesta general de nuevo sistema de financiación autonómica para todos y, por eso, no se ha cerrado este asunto.

Este miércoles, el portavoz de ERC, Isaac Albert, en rueda de prensa ha dado por hecho un acuerdo para los próximos días, manteniendo algunas exigencias de los independentistas, como el blindaje del principio de ordinalidad y la recaudación por la Generalitat de todos los impuestos.

Fuentes de Moncloa enfrían esta expectativa y dudan que tras la reunión entre Sánchez y Junqueras pueda anunciarse el acuerdo sobre el concierto catalán.

Más bien explican que puede haber un comunicado informando de la reunión en el que haya compromiso de avanzar en la legislatura y, en todo caso, impulso político a la propuesta de financiación que anunciará en breve la vicepresidenta Montero.

La intención es lograr el apoyo de ERC a los Presupuestos y, de rebote, la de Junts, siempre y cuando pueda cerrarse la aplicación de la ley de amnistía a Carles Puigdemont y cerrar positivamente otras exigencias de este partido como el uso de las lenguas cooficiales en las instituciones de la UE.

El Gobierno admite que es una jugada complicada, pero entienden que es fundamental para Sánchez intentar esa vía, cuando va camino de los tres años de legislatura.

Quedarán escollos como el de Podemos, que pone condiciones a la aprobación de los Presupuestos que Moncloa ve imposibles.

Pero, el Gobierno confía en que si los Presupuestos y el futuro de la legislatura están sólo en manos del partido de Ione Belarra pueda haber un rechazo con el voto de PP, Vox y Podemos.