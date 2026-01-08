Ayuso abandona la Casa Árabe tras las graves irregularidades detectadas durante la gestión de Irene Lozano

Las claves nuevo Generado con IA La Comunidad de Madrid abandona el Consorcio de Casa Árabe tras un informe del Tribunal de Cuentas que cuestiona la gestión bajo el mandato de Irene Lozano. El Ejecutivo de Ayuso considera que la permanencia supone un riesgo financiero y jurídico, incompatible con el interés general madrileño. El Tribunal de Cuentas detectó déficits recurrentes, falta de control interno y deficiencias en la gestión de personal durante los ejercicios 2023 y 2024. Madrid exige al Gobierno central que asuma la supervisión y certifique el cumplimiento de las recomendaciones para garantizar transparencia y sostenibilidad en Casa Árabe.

La Comunidad de Madrid ha decidido abandonar el Consorcio de Casa Árabe tras el informe del Tribunal de Cuentas que cuestiona la gestión de la institución durante los ejercicios 2023 y 2024, coincidentes con el mandato de Irene Lozano, exdiputada socialista, al frente del organismo.

El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso considera que la permanencia en el consorcio supone, en las actuales circunstancias, un riesgo financiero y jurídico incompatible con el interés general de la Comunidad de Madrid.

La decisión ha sido comunicada de forma oficial mediante una carta remitida por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte al director general de Casa Árabe, en nombre de la presidenta madrileña a la que ha tenido acceso este diario.

En el escrito, el Gobierno regional traslada que la salida responde a una "reflexión profunda y responsable" sobre una gestión que arrastra "dinámicas incompatibles con los principios que rigen nuestra administración".

La misiva subraya que el reciente informe del Tribunal de Cuentas viene a confirmar las dudas que la Comunidad de Madrid había expresado en los últimos años sobre el funcionamiento de la institución.

Un análisis que, según el Ejecutivo autonómico, ha tenido un impacto directo en la credibilidad del organismo y ha evidenciado la falta de garantías suficientes para asegurar una gestión transparente y conforme a los estándares exigibles a una entidad pública.

Desde la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte han precisado a EL ESPAÑOL que la salida del consorcio es una decisión "jurídicamente fundada y políticamente responsable". Mantener la participación, sostienen, supondría una exposición injustificada a riesgos financieros y legales contrarios a la normativa vigente y a la obligación de proteger los fondos públicos.

Tal y como publicó este diario, el Tribunal de Cuentas detectó déficits recurrentes en los presupuestos aprobados por el Consejo Rector de Casa Árabe, que se han venido cubriendo mediante el uso del remanente de tesorería, así como un incremento del gasto de personal con "notables deficiencias" en el control y la gestión, especialmente en los puestos de gerencia.

El órgano fiscalizador también señaló la ausencia de un sistema de control interno eficaz y la falta de supervisión por parte de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) y de la Inspección de Servicios del Ministerio de Asuntos Exteriores.

La Comunidad de Madrid considera que esta falta de control vulnera la normativa básica del sector público estatal y apunta, en última instancia, a la responsabilidad del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.

A juicio del Ejecutivo autonómico, la persistencia de déficits, la opacidad en la gestión, la ausencia de controles efectivos y la falta de viabilidad económica constituyen causas objetivas que justifican la salida del consorcio.

Pese a la ruptura institucional, el Gobierno madrileño asegura que mantiene su compromiso con la cooperación cultural y ofrece una salida ordenada, así como apoyo técnico durante el proceso de transición, sin renunciar a la colaboración en proyectos de interés común.

Además, la Comunidad de Madrid exige al Gobierno central que asuma de forma inmediata su responsabilidad de control y supervisión y que certifique el cumplimiento de las recomendaciones del Tribunal de Cuentas.

Entre ellas figuran la implantación de un sistema formal de control interno, la actualización de los manuales de organización y contratación, la mejora de la transparencia y la publicidad activa, el refuerzo de la supervisión de la IGAE y la adopción de medidas que garanticen la sostenibilidad financiera de la institución.

La salida de Madrid del Consorcio de Casa Árabe se produce en pleno debate político tras la publicación del informe del Tribunal de Cuentas, que cuestiona la existencia de plazas a medida y la falta de rastro documental en determinados contratos durante la etapa de Irene Lozano.