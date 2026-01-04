Feijóo reitera su apoyo a María Corina pese al desdén de Trump: "Ha llevado a Venezuela a las puertas de la libertad"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, el pasado mes de octubre en el VII Foro La Toja-Vínculo Atlántico en O Grove (Pontevedra) Efe

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha mostrado este domingo sus recelos hacia los planes de Donald Trump y ha insistido en que el futuro democrático de Venezuela pasa por la líder de la oposición María Corina Machado: "Es la persona que ha traído a Venezuela hasta las puertas de la libertad".

En una carta hecha pública este domingo, Feijóo advierte de que Venezuela no puede quedar en manos de la hasta ahora vicepresidenta Delcy Rodríguez, como pretende Trump: "Las dictaduras no se derrocan a medias", sentencia el líder del PP.

"El futuro de Venezuela no puede dirigirlo quien ha sido la mano derecha de Maduro durante los últimos años", señala.

Y recuerda que Delcy Rodríguez es "cómplice y protagonista de la dictadura, de la corrupción y del saqueo de Venezuela, representa el pasado más oscuro".

Mantener como "solución o figura de transición" a la número dos de Maduro, que está sancionada por EEUU y la UE por su responsabilidad en violaciones de derechos humanos, sería dar continuidad a "un régimen que el pueblo venezolano ya ha rechazado de manera inequívoca en las urnas".

