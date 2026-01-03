Feijóo pide una "transición democrática" con Edmundo González y Corina Machado tras la "férrea dictadura" de Maduro

Las claves nuevo Generado con IA Alberto Núñez Feijóo pide una transición democrática en Venezuela liderada por Edmundo González y María Corina Machado tras el fin de la dictadura de Maduro. Feijóo critica la postura del Gobierno español por haber ayudado a sacar del país al ganador de las elecciones, en contraste con la intervención de Estados Unidos que arrestó a Maduro. Isabel Díaz Ayuso celebra la caída del régimen chavista y destaca la importancia del retorno de la democracia a Venezuela, subrayando los abusos cometidos durante el mandato de Maduro.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha mostrado este sábado su confianza en que Venezuela pueda abordar una "transición democrática" liderada por Edmundo González (que tuvo que huir del país tras ganar las últimas elecciones) y la Nobel de la Paz María Corina Machado, tras la "férrea dictadura" impuesta por el régimen chavista.

"La prudencia es compatible con la esperanza de que Venezuela recupere el futuro que Maduro le arrebató con el silencio cómplice de demasiados dirigentes de mi país", ha escrito Feijóo en las redes sociales, tras la operación militar de EEUU que ha permitido detener al dictador Nicolás Maduro.

"Solo la libertad y la democracia traerán el futuro en paz que Venezuela merece", ha añadido el líder del PP.

Seguimos con atención la situación en Venezuela.



Nuestra principal preocupación son los españoles residentes en el país y el conjunto de los venezolanos, la máxima prioridad en todo momento. Venezuela ha sufrido una férrea dictadura y reclama un futuro sin represión y con una… — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) January 3, 2026

Feijóo ha considerado que hoy es "un mal día" para "el régimen de Maduro y sus aliados, también desde la órbita del Gobierno de España".

Al respecto, ha comparado la actuación del Gobierno español, que "sacó de Venezuela al ganador de las elecciones", ha dicho en alusión a Edmundo González, con el proceder del Gobierno de Estados Unidos, que "ha sacado a quien se mantuvo en el poder pese a perderlas", ha agregado sobre el arresto del dictador Nicolás Maduro.

Feijóo ha aludido así a la reunión celebrada en la Embajada de España en Caracas, en la que la vicepresidenta del régimen chavista, Delcy Rodríguez, presionó a Edmundo González para que abandonara el país, tras ganar las elecciones.

Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha considerado que "la caída del régimen y la vuelta de la democracia a Venezuela con la Nobel de la Paz María Corina Machado, es una de las noticias más importantes de los últimos tiempos".

Maduro es un dictador que secuestró las urnas y a su pueblo: asesinatos, tortutas, hambruna y éxodo de millones de venezolanos.



La caída del régimen y la vuelta de la democracia a Venezuela con la Nobel de la Paz María Corina Machado, es una de las noticias más importantes de… — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) January 3, 2026

En la misma red social, Ayuso ha recordado que Nicolás Maduro, hoy arrestado por EEUU para llevarlo ante la Justicia, es "un dictador que secuestró las urnas y a su pueblo: asesinatos, torturas, hambruna y éxodo de millones de venezolanos".