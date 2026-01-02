El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reivindicado este jueves, 1 de enero, el valor de la Unión Europea (UE) como "el mejor ejemplo de que progresamos más cuando avanzamos juntos", así como ha garantizado que la comunidad autónoma que preside "seguirá defendiendo la cohesión y los valores europeos".

Juanma Moreno ha trasladado estos mensajes en un apunte en su cuenta en la red social 'X' al hilo del 40 aniversario que se conmemora en este año 2026 de la incorporación de España "al mayor espacio de libertad y bienestar del mundo", en referencia a la Unión Europea, "el mejor ejemplo de que progresamos más cuando avanzamos juntos", según ha defendido el presidente andaluz.

Además, Juanma Moreno ha señalado que "Andalucía seguirá defendiendo la cohesión y los valores europeos con una voz fuerte" en el Comité Europeo de las Regiones, organismo en el que él ocupa actualmente el cargo de vicepresidente primero.