[Un 74% quiere elecciones ya pero la mayoría cree que no habrá ni urnas ni moción de censura ni Presupuestos]
[Venezuela y Dominicana, los agujeros negros de Sánchez: del auxilio a Maduro a los vuelos del Falcon a Santo Domingo]
-
Juanma Moreno reivindica el valor de la UE en el 40 aniversario del ingreso de España
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reivindicado este jueves, 1 de enero, el valor de la Unión Europea (UE) como "el mejor ejemplo de que progresamos más cuando avanzamos juntos", así como ha garantizado que la comunidad autónoma que preside "seguirá defendiendo la cohesión y los valores europeos".
Juanma Moreno ha trasladado estos mensajes en un apunte en su cuenta en la red social 'X' al hilo del 40 aniversario que se conmemora en este año 2026 de la incorporación de España "al mayor espacio de libertad y bienestar del mundo", en referencia a la Unión Europea, "el mejor ejemplo de que progresamos más cuando avanzamos juntos", según ha defendido el presidente andaluz.
Además, Juanma Moreno ha señalado que "Andalucía seguirá defendiendo la cohesión y los valores europeos con una voz fuerte" en el Comité Europeo de las Regiones, organismo en el que él ocupa actualmente el cargo de vicepresidente primero.
-
El delegado del Gobierno en Extremadura niega las acusaciones de acoso laboral
El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha desmentido las acusaciones de acoso laboral difundidas por una militante de su partido, el PSOE, en redes sociales.
En un mensaje en su cuenta de X, Quintana, presidente de la Comisión Gestora del PSOE de Extremadura tras la dimisión de su secretario general, Miguel Ángel Gallardo, niega esas acusaciones.
"Ante lo publicado hoy por algunos medios, quiero desmentir rotundamente las acusaciones que una militante está difundiendo en redes. No ha existido ningún tipo de persecución y esa persona nunca ha dependido laboralmente de mí. Lo que se afirma en sus redes es rotundamente falso", indica el delegado del gobierno extremeño.
Ante lo publicado hoy por algunos medios, quiero desmentir rotundamente las acusaciones que una militante está difundiendo en redes.— José Luis Quintana (@J_L_Quintana) January 1, 2026
No ha existido ningún tipo de persecución y esa persona nunca ha dependido laboralmente de mí. Lo que se afirma en sus redes es rotundamente falso.
-
Un 74% de españoles quiere que se celebren elecciones ya
Los españoles están más seguros que nunca de que el país necesita la convocatoria de unas elecciones anticipadas. Así lo refleja la macroencuesta realizada por SocioMétrica para EL ESPAÑOL con motivo del inicio del 2026.
Según este sondeo, más de siete de cada diez piden al nuevo año que Pedro Sánchez adelante los comicios generales previstos para 2027.
Sin embargo, el sondeo evidencia que querer elecciones no implica creer que vayan a celebrarse. Tan solo el 25,4% de los consultados cree que en 2026 habrá comicios.