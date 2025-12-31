El acceso a la vivienda, la primera preocupación para los jóvenes: inquieta al 64% frente al 38% de la media nacional

Las prioridades económicas varían según la afinidad política: los votantes de derechas priorizan bajar impuestos, mientras que los de izquierdas muestran mayor preocupación por el acceso a la vivienda.

Reducir el paro y bajar impuestos han pasado a un segundo plano entre los jóvenes, mientras que para los mayores de 35 años preocupa más la presión fiscal y el precio de la cesta de la compra.

En solo dos años y medio, el precio de la vivienda ha subido un 26% y España se enfrenta a una escasez creciente de casas para atender la demanda, que podría llegar a 700.000 viviendas en 2030, según estimaciones del sector.

Ese deterioro del acceso a la vivienda ha terminado por desplazar al paro como eje central de las inquietudes ciudadanas, sobre todo entre los jóvenes.

Así lo refleja la macroencuesta elaborada por SocioMétrica para EL ESPAÑOL de cara a 2026. Preguntados por la principal prioridad de la política económica, un 38,1% de los españoles señala "facilitar el acceso a la vivienda" como el objetivo número uno.

Y esa cifra se dispara entre los jóvenes de 17 a 35 años. Casi dos de cada tres señalan la vivienda como la principal prioridad, es decir, más de 25,6 puntos por encima de la media nacional.

En este grupo, reducir el paro apenas alcanza el 1,7% y bajar impuestos se queda en el 9,4%.

En los tramos de 36 a 59 años y entre los mayores de 60, la vivienda sigue siendo una gran preocupación (30,7% y 33,5%, respectivamente), pero el porcentaje es la mitad que entre los jóvenes de 30 años, que son los que tienen que comprarse ahora una casa en propiedad.

Para la generación del baby boom, el precio de la vivienda comparte protagonismo con el coste de la vida y la presión fiscal. Precisamente, a partir de los 36 años, cuando más impuestos se empiezan a pagar, es cuando la política fiscal empieza a despuntar como prioridad para los encuestados.

Pasa de preocupar a menos de un 10% de los menores de 35 años, hasta preocupar a uno de cada cuatro mayores de esa edad. Lo mismo que ocurre con la cesta de la compra: el dato roza el 30% una vez el encuestado cumple los 35 años.

Otras preocupaciones

Si el acceso a la vivienda se sitúa como la principal preocupación para el 38% de los españoles, el resto de inquietudes económicas quedan ya a cierta distancia.

Muy por detrás aparecen "combatir la subida de los precios" (28,7%) y "bajar impuestos" (22,6%), mientras que "reducir el paro" cae hasta un 8,3%.

Esta inquietud por la vivienda ya ha calado en los partidos políticos, que han empezado a mover ficha y a colocar el acceso a la vivienda entre sus principales mensajes y propuestas.

Durante esta legislatura se han contrapuesto dos modelos: el del PSOE, mucho más intervencionista y con medidas estrella como la Ley del Suelo; con el liberal de la derecha, que apuesta por liberalizar más terreno y agilizar los trámites para la construcción.

Si analizamos los datos de la encuesta por la afinidad política de los participantes, la vivienda emerge como una importante preocupación, pero no en todos los colores del arco parlamentario influye igual.

En los partidos de la derecha, creen que es más importante bajar los impuestos.

Aunque el acceso a la vivienda sigue siendo una preocupación relevante —la señala como prioritaria el 20,9% de los votantes del PP y el 11,7% de los de Vox—, queda relegada a un tercer plano, por detrás de bajar impuestos y de combatir la subida de los precios.

El incremento de impuestos nacionales es la verdadera preocupación del votante de derechas. Un 40,1% de los simpatizantes del PP considera que debería de ser la prioridad principal de la política economía y un 45,5% en el caso de los de Vox.

En cambio, la preocupación por la vivienda es mayor entre los votantes del PSOE y Sumar.

En los últimos años, el Gobierno ha intentado responder al problema de la vivienda con una batería de medidas, encabezadas por la Ley de Vivienda aprobada en 2023.

La norma permite poner límites a las subidas del alquiler en las llamadas "zonas tensionadas" y obliga a reservar más suelo para vivienda protegida, aunque su aplicación depende de las comunidades autónomas. La mayoría de ellas, en manos del PP, no la han puesto en marcha.

Salir a hacer la compra

En la encuesta de SocioMétrica, el desglose por sexo introduce también matices. Entre los hombres, la vivienda se dispara hasta el 44,6% como prioridad absoluta, seguida a distancia por combatir los precios (22,9%) y bajar impuestos (22,0%).

Entre las mujeres, aunque la vivienda es relevante (29,1%), la preocupación por la subida de los precios escala al primer puesto con un 34,9%, por delante de la fiscalidad, lo que apunta a una mayor sensibilidad femenina hacia el impacto cotidiano de la inflación.

Hay que recordar que la inflación ha disparado tanto la cesta de la compra que el café, los huevos o la ternera son un 20% más caros que hace un año.

Las legumbres y hortalizas frescas han subido en ese periodo un 8%; la leche, un 6,7% la entera, un 4,1% la desnatada; el queso, un 5,6%. Más modestas han sido las subidas del arroz, un 2,8%, las frutas frescas, un 2,3%, o el pan, un 1,2%.

La brecha generacional muestra, como era evidente, los problemas que más afectan a cada parte de la sociedad.

Ficha técnica

Se han realizado 2.216 encuestas a españoles con derecho a voto, sistema CAWI-Panel entre los días 23 a 27 de diciembre de 2025. La muestra se ha equilibrado en fases sucesivas mediante cuotas de sexo, edad, provincia, y recuerdo de voto. El ajuste de la convergencia por interacción para el total nacional es del 97% (no procede error muestral por tratarse de un muestreo no probabilístico). El estudio ha sido realizado por la empresa SocioMétrica, miembro de I+A y dirigida por Gonzalo Adán, doctor en Psicología Social y DEA en metodología de las ciencias del comportamiento.