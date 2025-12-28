Rodríguez Ibarra: "Hubo alternativa a Felipe, ¿cómo no va a haberla a Sánchez en un partido de 160.000 militantes?"

Considera que las primarias dificultan la aparición de alternativas en el PSOE, pero afirma que siempre pueden surgir nuevos liderazgos en un partido con 160.000 militantes.

Ibarra propone que el PSOE se abstenga para evitar un gobierno de Vox en Extremadura y aboga por pactos con el PP en asuntos clave como infraestructuras y vivienda.

El ex presidente extremeño defendió la inocencia de Miguel Ángel Gallardo y justificó su implicación en la campaña electoral para evitar la injusticia de un juicio mediático.

Rodríguez Ibarra critica la falta de debate interno y alternativas en el PSOE actual, señalando la desmovilización y ausencia de discusión en el partido.

A Juan Carlos Rodríguez Ibarra (Mérida, 1948) siempre se le ha entendido. A diferencia de otros líderes que hablan en politiqués, el histórico líder del PSOE de Extremadura habla de forma clara y directa.

Se lo puede permitir: le avalan seis mayorías en un territorio donde ahora la derecha cosecha el 60% de los votos.

También habla con pasión. Una pasión que le ha dado algún disgusto, como el que en 2005 le llevó al hospital, con un infarto agudo de miocardio. Fue lo que le acabó retirando de la política.

Sucedió en un momento de gran tensión, marcado por el debate del nuevo Estatuto de Cataluña que promovía José Luis Rodríguez Zapatero.

Ahora, ha vuelto. Lo hizo para apoyar a Miguel Ángel Gallardo en las elecciones, y ahí empezó a descubrir que estaba pasando algo "raro". En localidades extremeñas donde hay 200 militantes del PSOE, sólo una treintena acudía a los mítines.

Tras la debacle socialista, con apenas un 26% de los votos y 18 escaños, Ibarra acudió a la Ejecutiva Regional del PSOE para pedir la abstención del partido en la investidura de María Guardiola e impedir así que Vox entre en la Junta.

Su propuesta ha sido despachada con cierto desdén por el PSOE de Extremadura, por Ferraz y hasta por Moncloa.

¿Qué le pareció el discurso del Rey de Nochebuena reivindicando la Transición y la concordia entre españoles?

Pues no podía hacer más que lo que hizo, que es llamar la atención sobre las cosas que no se conducen adecuadamente.

Cuando el Rey habla de que hay que intentar luchar contra la corrupción, intentar huir de la polarización, de los extremismos, es porque está pasando eso y, por lo tanto, lo que hace es una llamada de atención para decir: "Oiga, ya hemos vivido situaciones difíciles y hemos sido capaces de resolverlas mediante el diálogo, mediante la cooperación entre fuerzas distintas".

¿Y a qué cree que se debe la polarización? Cada vez estamos viendo más rencores, odios que parecían enterrados.

La responsabilidad de lo que está pasando afecta fundamentalmente a los dos grandes partidos políticos, que son el sostén del sistema democrático: el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español.

Deberían intentar hacer caso al llamamiento que se les hizo: "No dependan ustedes de los extremos y sean capaces de dialogar sabiendo que, para que un diálogo sea efectivo, hay que tener exigencias y renuncias al mismo tiempo".

Ya lo pusimos de manifiesto en la Transición, porque hubo renuncia de todas las partes y hubo exigencia de todas las partes. En eso se llegó a un acuerdo y por ahí circulamos.

Usted se involucró de forma decidida en la campaña extremeña pese a que parecía que estaba todo en contra. No tenía nada que ganar. ¿Por qué apoyó de manera tan decidida a Gallardo?

En primer lugar, porque es mi partido. Siempre he dicho que, si alguna vez mi partido me necesita, yo estoy disponible. Y, en segundo lugar, porque me aterra la crueldad con la que se ha tratado a este candidato, Miguel Ángel Gallardo. Se han dicho tantas cosas de una persona que no ha sido declarada culpable…

Si el PSOE pierde estas elecciones por la crueldad contra el candidato y tres meses después es declarado inocente, seríamos cómplices de una injusticia. Yo no quiero ser cómplice de una injusticia. Prefiero enfrentarme a un problema que ser cómplice de una injusticia. Creo que es inocente y por eso me impliqué.

Sobre la situación judicial de Gallardo, e independientemente de que sea declarado inocente o culpable, ¿fue un error contratar al hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz?

Fue un error someterle a un concurso, porque Gallardo lo tenía muy fácil si quería contratar al hermano de Sánchez: cree usted un puesto de trabajo de libre designación y se acabó el asunto.

Lo sospechoso es que, habiendo habido unas oposiciones y habiendo aprobado David Sánchez, nueve candidatos que habían presentado su currículo brillante no protestaron. Debe de ser que pensaron que la oposición fue limpia.

Siete años después, casualmente cuando Gallardo es elegido secretario general del PSOE en Extremadura y, por lo tanto, previsiblemente candidato a las elecciones, Manos Limpias y Abogados Cristianos presentan una denuncia contra el hermano de Sánchez, no contra Gallardo, bajo el argumento de que tenía un millón y pico de euros que no sabía justificar.

Después la Guardia Civil descubrió que era mentira, que no era un millón y pico de euros, sino un millón y pico de acciones que no llegaban a 50 o 60.000 euros. Y sobre eso se ha ido montando todo un itinerario que ha llegado al procesamiento de Gallardo.

Por eso interviene usted...

Yo no estaba dispuesto a darle la razón a Manos Limpias ni a Abogados Cristianos en un asunto que me parecía puramente de desprestigio de nuestro candidato y, al mismo tiempo, porque hablé con Gallardo y sé de su inocencia.

He sido testigo y culpable de que Gallardo se metiera en la Asamblea de Extremadura. Sepa que hubo una reunión de la interparlamentaria socialista, cuando él era todavía presidente de la Diputación, en la que se invitó a Guillermo Fernández Vara y a mí, como secretarios generales, para que diéramos nuestra opinión al respecto.

Casi le obligamos a que ocupara su plaza de diputado regional para así poder debatir y presentar su proyecto político frente al proyecto político que defendía Guardiola. Puedo asegurar, porque estuve en esa reunión, que Gallardo no estaba totalmente convencido y lo hizo por la presión que ejercimos.

O sea, que usted admite que empujaron a Gallardo a que hiciese la estrategia del 'aforamiento exprés', que fue tan comentada, forzando la dimisión de cuatro diputados que iban por delante de él, y que luego el Tribunal Superior de Justicia anuló por "fraude de ley".

Yo y Guillermo Fernández Vara. En cambio, Miguel Ángel Gallardo no estaba convencido.

Le puse el ejemplo de Madrid y Barcelona, con Messi y Ronaldo en la banda mientras los suplentes están jugando. No puede ser. El titular tiene que jugar. No puede estar de suplente. Y los que estaban delante de él en la lista sabían que, si Gallardo decidía entrar en la Asamblea, ellos iban a dimitir.

¿Cree usted que Gallardo iba en la lista para rellenar hueco? Gallardo iba en la lista por si acaso era el secretario general futuro y pudiera así entrar en la Asamblea.

Él no quiso recurrir. Me parece bien. ¿Por qué? Porque da igual que le juzgue un tribunal que otro. Es más, puedo asegurar que Gallardo preferiría que le juzgaran en la Audiencia Provincial antes que en el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

¿Por qué?

Porque la Audiencia está llena de jueces profesionales. En el Tribunal Superior de Justicia no todos son profesionales. Algunos vienen incluso nombrados por el Partido Socialista, cuando hubo que crear el Tribunal Superior de Justicia.

El expresidente de la Junta de Extremadura Juan Carlos Rodríguez Ibarra, durante la entrevista con EL ESPAÑOL. Alex Nozop

Hay una cuestión que no depende de Gallardo, pero que sí fue muy comentada, y es que David Sánchez tributaba en Elvas, en Portugal, en vez de en Badajoz.

Tributaba en España como español no residente. Tiene un cierto beneficio fiscal, pero no es el único funcionario que está viviendo en Elvas, que está a cinco kilómetros.

Usted consiguió seis mayorías absolutas, superando casi siempre el 50% de los votos. El resultado ahora ha sido el peor de la historia del PSOE en Extremadura, con apenas un 25% del voto. ¿A qué lo atribuye?

Se veía venir. Ahora se le echa toda la culpa a Gallardo porque era un mal candidato, según dicen. He oído a comentaristas, a políticos, a sociólogos, a politólogos diciendo —y creo que se ha demostrado por la historia— que un buen candidato añade dos o tres puntos a una lista y un mal candidato resta dos o tres puntos a una lista.

Supongamos que Miguel Ángel Gallardo fue un mal candidato. ¿Cuántos puntos nos ha restado? Tres. Pero, ¿hasta 11 puntos a qué atribuimos esa diferencia?

Dígamelo usted.

En 2023 llevábamos un candidato magnífico, Guillermo Fernández Vara, y perdimos seis diputados. Ahí no se podía decir que fuera consecuencia de que el candidato era malo.

Se dijo, y ahora se vuelve a decir, que las políticas que se están haciendo desde el Gobierno de España son políticas que en Extremadura no se entienden y no se comprenden.

¿Por ejemplo?

La gente no entiende que un partido como el nuestro esté pactando con Bildu o que esté pactando con Puigdemont y prepare una nueva financiación autonómica. Tampoco que tenga a gente en sus filas que han sido corruptos, puteros...

Todas esas cosas nos las hemos tragado nosotros, los socialistas extremeños, que tenemos un partido limpio, que Guillermo y yo hemos dejado la Junta de Extremadura limpia, que nunca hemos tenido corrupción. Y nos ha pegado la bofetada en la cara a nosotros, porque hemos sido los primeros que hemos puesto la cara.

Todo viene de otros sectores y de otros sitios. Nos han partido la cara simplemente por ponerla antes. Si hubiéramos sido los últimos, seguramente el resultado hubiera sido otro.

Pero usted algo podría entrever. Hace años, cuando se presentaba de candidato, hacía mítines multitudinarios en los pueblos. Ahora hablaba para auditorios de 30 personas.

Ni en 1977, que estábamos con un partido muy débil en Extremadura, hubo tan poca gente en los mítines. Intuí que la cosa no funcionaba bien, porque en un pueblo donde había 200 militantes iban 30. Dije: "Algo está fallando".

Lo que está pasando es que hay una desmovilización brutal en mi partido. En el PSOE ahora no hay debates. Los comités federales a los que yo asistía duraban un día y medio o dos días. Ahora duran media hora.

Con las primarias ha desaparecido el contraste de opiniones. En las agrupaciones locales ha pasado lo mismo. No hay alternativa, no hay debate y el que discrepa se arriesga a que le llamen de todo. Tengo la suerte de que, como gané seis veces con mi partido de entonces, nadie me puede decir que me estoy haciendo del PP.

Al PP siempre le gané, y al Partido Comunista también, cuando los comunistas eran de verdad.

Ahora, cuando se ha visto que María Guardiola necesita de Vox para ser investida, usted propone una abstención para evitar esa dependencia. Sin embargo, desde el Gobierno, desde Ferraz y desde el PSOE extremeño han criticado su propuesta. ¿Le sorprende?

Me sorprende que no se haga un análisis de la realidad después de unas elecciones. Es obligación de un dirigente político analizar la realidad, y la realidad nos dice que el escenario que se ha abierto tiene dos variables.

Una: ¿Le interesa a Extremadura que haya nuevas elecciones? ¿Sí o no? Si todo el mundo hiciera lo que dicen algunos socialistas que haga el PSOE, y Podemos tampoco votara y Vox tampoco votara, habría que ir a nuevas elecciones.

Dos: Si no nos interesan elecciones, habrá que ir a una investidura. ¿Nos interesa que esa investidura esté apoyada y condicionada por Vox? Yo digo que no me interesa que esté apoyada y condicionada por Vox.

Por tanto, como no quiero que haya elecciones y no quiero que Guardiola se apoye en Vox, la única solución que encuentro es pactar con ella un acuerdo de gobierno. Un pacto en el que nosotros sigamos ejerciendo la oposición en aquellos asuntos donde no podamos conciliar y seamos capaces de elaborar un programa de gobierno que contemple políticas que necesitan más de una legislatura para llevarse a cabo.

¿Por ejemplo? ¿Qué tipo de acuerdos?

Políticas que necesitan más de una legislatura para llevarse adelante, como, las infraestructuras. ¿Qué infraestructuras necesita Extremadura? Estamos todo el día hablando del AVE en Extremadura.

El AVE es un buen instrumento para entrar y salir rápidamente de la región, pero hablo también de trenes de cercanías, de corta distancia. Eso no se hace en una legislatura.

También una política de retención del talento. O una política de vivienda. La vivienda, si no fuera malinterpretado, diría que es más necesaria que la educación. Uno puede vivir en una casa sin tener educación, pero si solo tienes educación y no tienes casa, no puedes vivir.

Habría que intentar hacer una política ahí que también necesita más de una legislatura, para que la vivienda en Extremadura sea un día al alcance de todo el mundo. Creo que hay cosas que se pueden pactar.

El expresidente de la Junta de Extremadura Juan Carlos Rodríguez Ibarra, durante la entrevista con EL ESPAÑOL. Alex Nozop

El caso es que esa vía la ha cerrado el PSOE.

Soy el único socialista en Extremadura que está diciendo: "¿Era verdad que queríamos que Vox no metiera las narices en los gobiernos?".

Pero algunos parecen estar deseando que Vox entre en los gobiernos, bien porque no vivieron lo que fue esta región hace 40 años, bien porque no vivieron lo que hicimos los socialistas, con sangre, sudor y lágrimas, para transformar esta región —que se desangraba por la emigración— en una región con futuro, ilusión y esperanza.

¿Se refiere a Sánchez Cotrina, el secretario general del PSOE de Cáceres que ha sido muy crítico con la abstención?

No me refiero solo a él. Tiene derecho a opinar lo que le dé la gana. Me refiero también al Gobierno de España y al partido.

El Gobierno de España está lleno de contradicciones con el PSOE. Por una parte, la portavoz del PSOE dice que la política de pactos corresponde a la militancia en un referéndum. Me entró mucha risa cuando lo escuché. ¿Se lo estará creyendo de verdad? ¿Alguien nos preguntó a los socialistas por la política de pactos con Sumar? ¿Y con Podemos? ¿O por la política de pactos con Bildu?

Y luego sale Moncloa para decir: "No hay pacto". ¿Pero usted quién es para decir esto si no tiene competencias sobre ello?

Vista la reacción de Ferraz, parece que a Sánchez le interesa que Vox entre en los gobiernos autonómicos. Es una estrategia que ya aplicó antes de las pasadas generales de 2023. ¿Cree que esa estrategia le puede funcionar ahora?

Si eso fuera así, si eso fuera verdad, habría que recordar que la política de educación, la política de sanidad y la política de acción social dependen de las comunidades autónomas.

Así que vamos a dejar que las comunidades autónomas vayan perdiendo elecciones y vayan gobernando con Vox y, después, en las generales que voten al PSOE. Pero en ese momento ya estará casi sin posibilidad de hacer nada, porque se habrán ido cargando la sanidad, la educación y la acción social. Me parece un disparate.

Guillermo Fernández Vara hizo un decreto por el que la educación infantil de 0 a 3 años era gratuita. Guardiola ha respetado la gratuidad, pero en lugar de garantizar que haya escuelas infantiles en los pueblos ha hecho lo siguiente: da un cheque a cada familia para que vaya a la guardería que quiera. Da la casualidad de que en los pueblos no hay guardería. Por tanto, solo podrán ir a la guardería quienes viven en ciudades y tengan posibilidades económicas para hacerlo con la ayuda del cheque.

Eso que ha hecho de 0 a 3 años lo puede hacer ahora, con el apoyo de Vox, de 3 a 6 y de 6 a 16, siguiendo el ejemplo de Milei.

Esas son las cosas que quiero combatir, porque nos ha costado mucho trabajo llegar a donde hemos llegado como para que ahora, por una pura estrategia miope, se permita que vayan arramplando con todo eso para ver si dentro de un año o dos años nos votan a nosotros. No me parece una política inteligente.

Su propuesta es más amplia y plantea que el Partido Popular y el PSOE se comprometan en las próximas elecciones a apoyar la lista más votada. ¿Incluye las generales? ¿Evitaría que el PSOE se apoye en extremos como ERC o Bildu?

Digo lo siguiente: si nosotros llegamos a un acuerdo con el PP para que no gobierne Vox y eso significa que la lista más votada gobierne, eso lo firma usted también para las municipales. De las elecciones generales no hablo. Hablo de Extremadura.

Óscar Puente ha llamado "resentidos" a quienes tienen una voz crítica dentro del PSOE, como Eduardo Madina. "Hoy no ganarían ni la asamblea socialista de su pueblo", dijo. ¿Usted ve viable una alternativa a Sánchez?

Me preguntaron hace años si en el PSOE podría haber una alternativa a Felipe González y dije que sí. ¿Cómo no va a haber en un partido de 160.000 militantes alguien que pueda ser alternativa a la dirección actual? Claro que sí. Lo que no sé es si eso se planteará.

Las primarias son un obstáculo para que surjan alternativas y son un obstáculo para que surja el entendimiento o la discrepancia.

Cuando el ministro de Transportes insulta a los que discrepan, le recomendaría que leyera a Rosa Luxemburgo, que fue una de las creadoras del Partido Socialdemócrata Alemán, que después se pasó al Partido Comunista Alemán, pero que en algunos de sus escritos dice que la libertad de expresión, para que sea de verdad, exige que se respete la discrepancia. De lo contrario, estaremos en China, donde todo el mundo tiene que decir lo que dice el Comité Central.

Meterse con una persona que perdió una pierna en un atentado por defender las ideas socialistas me parece una crueldad y va en contra del espíritu democrático.

El Gobierno es el Gobierno de todos los españoles, de los que le votan y de los que no le votan, de los que discrepan y de los que no discrepan. Usted lo que tiene que hacer es gobernar para todos y dejar que sean los demás los que discutan sus medidas, discrepen, acierten o se equivoquen, pero no puede estar todo el día en guerra con todo el mundo, con Madina, con Page...

Meterse con Page es algo que no comprendo. Tiene solamente un defecto: que gana las elecciones por mayoría absoluta, el jodido.

Sánchez, sin embargo, está dispuesto a seguir, incluso prorrogando de nuevo los Presupuestos a principios de año. ¿Qué le parece?

La democracia es un juego que establecieron los griegos y que después se ha ido perfeccionando mediante la existencia de tres poderes independientes: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial.

En la democracia existen unas reglas constitutivas, y una de ellas es que el Gobierno gobierna mediante unos Presupuestos que controla el Parlamento. Si usted no se somete a esas reglas constitutivas, está alterando las reglas de la democracia, porque estratégicamente puede jugar como quiera, aliarse con quien quiera, pero hay reglas que no se pueden cambiar.

El Gobierno funciona en base a un Presupuesto que aprueba y controla el Parlamento. Si usted no lo hace así, está alterando las reglas de la democracia.