El pronóstico de Navidad de Feijóo: "Los malos siempre acaban perdiendo y los buenos llegan con lo prometido"

Las claves nuevo Generado con IA Alberto Núñez Feijóo felicita la Navidad a los españoles con un vídeo en redes, destacando valores como la humildad y la esperanza. El líder del PP utiliza su tradicional mensaje navideño para lanzar mensajes políticos en clave de humor y con referencias a la situación política actual. Feijóo recuerda que la Navidad es una época donde predominan las luces sobre las sombras y resalta la importancia de la gente común como protagonistas. En años anteriores, sus felicitaciones han incluido referencias al espíritu cristiano, la unidad de España y críticas veladas al Gobierno de Pedro Sánchez.

"Sólo hay una época en la que se recuerda que los malos siempre acaban perdiendo y en la que los buenos llegan con lo prometido".

Alberto Núñez Feijóo felicita la Navidad a todos los españoles con un vídeo compartido en sus redes, en el que destaca los "valores" con los que quiere llegar a la presidencia del Gobierno.

El líder del Partido Popular no se atreve a pedírselo a los Reyes Magos, precisamente porque como él mismo destaca en su post, estas fiestas son la "época en que la grandeza nace de la humildad".

Una época en que la grandeza nace de la humildad.

¡Feliz Navidad! pic.twitter.com/ybyHAB14LU — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) December 23, 2025

Con retranca gallega, Feijóo evoca las Navidades como la única "época del año en la que oyes 'se montó un belén' y sabes que es positivo, en la que ser una pieza es bueno y en la que pegar el cante está bien visto".

Al acabar un 2025 en el que la política se ha visto arrasada por "una sordidez inaguantable", según él mismo había descrito ante su Junta Directiva Nacional, un día antes, la oleada de corrupción y de casos de abusos y acoso en el entorno del Gobierno, Feijóo recuerda que la Navidad es "una época del año donde siempre hay más luces que sombras".

Es más, éstas son unas fechas en las que, para el líder del PP, uno puede desear que "todos los árboles den sus frutos y todos los trenes lleguen en hora y acompañados de regalos".

Porque la Navidad son unas fiestas "en las que los protagonistas son los que tienen que ser, la gente normal, la gente que hace del mundo un lugar mejor. Es la Navidad y significa mucho para todos. Feliz Navidad, ¡feliz España!".

Mensajes ocultos

Feijoo felicita la Navidad de 2022.

Desde que se hizo cargo de la presidencia del PP, Feijóo ha convertido en tradición su felicitación navideña. Los primeros años, lo hizo reivindicando el espíritu cristiano de las fechas. Pero siempre colando mensajes ocultos en clave política, y con fino humor.

Así, en el año 2022, el primero como líder de los populares, se limitó a publicar en la mañana del 24 de diciembre un christmas que reproducía, en el azul corporativo, el portal de Belén y a los Reyes Magos guiados por la estrella: "Aunque el camino no es fácil de recorrer, siempre merece la pena. Feliz Navidad y buen año 2023".

En la Nochebuena del año siguiente, repitió la idea, añadiendo como mensaje "que el espíritu de la Navidad nos ayude a recuperar la concordia", porque había sido el año en que Pedro Sánchez había acordado la Ley de Amnistía a cambio de los votos de su investidura de reelección.

De su puño y letra, Feijóo escribía: "La Navidad es una época que nos une a todos", como introducción al mismo mensaje del tuit. "Por una España fuerte y unida, feliz Navidad a todos", concluía su post. El líder del PP, después, añadía una traducción de la felicitación en las lenguas cooficiales que luego no ha repetido: "Bo Nadal. Eguberri On. Bon Nadal".

Feijoo felicita la Navidad de 2023.

Ya en 2024, el líder del PP se adentró en el mundo de los vídeos. Y lo hizo, con humor, lanzando un mensaje encriptado que pedía la dimisión de Sánchez. Con su voz en off, los subtítulos del vídeo hacían un juego con las mayúsculas y minúsculas en las que claramente se leía "Sánchez dimite".

Pero después del mensaje, el propio Feijóo ironizaba asegurando que en Nochebuena y Navidad intentaría "no hablar de política". Porque "las navidadeS empiezAN siempre por una noCHE de paZ. Y aunque es DIfícil, MIra que es difícil, no TEner que hacerlo..."

Queremos compartir con vosotros un mensaje (casi) nada político. Por 48 horas, tengamos las fiestas en paz 😉 Encendemos el #ModoNavidad !



Feliz Navidad



Feliz Futuro



🎄🌟 pic.twitter.com/TuZRo20MY6 — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) December 24, 2024

"...este año, y para que así sea, durante el 24 y 25 de diciembre, vamos a activar el 'Modo Navidad'", anticipaba el audio, mientras el tuit proyectaba imágenes de fiestas en familia.

"Te deseamos que pases los mejores días al lado de los tuyos, disfrutando con quien te hace feliz y recordando a los que ya no están", continuaba el vídeo, que concluía parecido al de este año, con un deseo de Feijóo: "Feliz Navidad y ¡feliz futuro!".