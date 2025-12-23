Desalojan la Diputación de Badajoz tras recibir "un paquete sospechoso con cables" dirigido a Miguel Ángel Gallardo

Imagen de la fachada de la Diputación de Badajoz. Efe

La Diputación de Badajoz ha desalojado en torno a las 14:00 horas de este viernes a los empleados que se encontraban en las instalaciones tras recibir "un paquete sospechoso con cables visibles" a nombre del que fuera su presidente y recién dimitido como líder del PSOE regional, Miguel Ángel Gallardo.

En el edificio se han personado agentes de la Policía Nacional que han ayudado a desalojar a los empleados, según se informa desde la institución provincial.

En la sede de la Diputación pacense se encuentran ya agentes TEDAX especializados en neutralización y desactivación de artefactos explosivos.

Gallardo presentó este lunes su dimisión como secretario general de los socialistas extremeños tras la debacle de su partido en los comicios autonómicos del domingo. Sin embargo no renunció a su acta de diputado autonómico, algo que, según mantuvo, nadie le ha pedido.

Este puso punto final al recorrido de un candidato a la Presidencia de la Junta, que se presentó con casi todo en contra y cosechó el peor resultado histórico de su partido en xtremadura.

Gallardo tenía ante si retos como sustituir la alargada figura de Guillermo Fernández Vara, remontar unas encuestas con el PSOE claramente a la baja, como se ha demostrado, y su procesamiento en el caso David Sánchez, por la contratación del hermano del presidente del Gobierno, cuyo juicio está previsto para finales de mayo de 2026.

