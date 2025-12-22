139 municipios y más de 100.000 votos perdidos: el hundimiento del PSOE en Extremadura, en cifras

Diferencia de voto entre el electorado de PSOE y PP en las elecciones de 2023 y 2025

El PSOE toca fondo en Extremadura y firma el peor resultado de su historia en el bastión socialista. Alcanza 10 escaños y 108.210 votos menos que en los comicios de 2023, lo que supone una caída del 42,3% del voto total por municipio.

Por el contrario, el PP se impone con claridad al alcanzar los 29 escaños y 228.300 apoyos, y limita la pérdida de respaldo al 10,59% pese a una participación mínima histórica, del 62,7%, frente al 70,4% registrado hace dos años.

Segundo triunfo extremeño para María Guardiola, que no podrá gobernar en solitario. Cuatro escaños la separan de la mayoría absoluta que le habría permitido prescindir de Vox.

La formación de Santiago Abascal sale ampliamente reforzada tras casi duplicar sus resultados de 2023: pasa de 49.798 a 89.360 papeletas, lo que supone un incremento del 77,12% del apoyo total por municipio.

Una escena que contrasta notablemente con la agrupación encabezada por Miguel Ángel Gallardo. El Partido Socialista retrocede en 383 de los 388 municipios de la región. Es decir, en el 98,7% del territorio. Sus mayores descensos se producen en Ladrillar, donde se desploma un 81,18% al pasar de 85 a 16 votos, y en El Carrascalejo, con una caída del 73,53%, de 34 a 9.

El PSOE no solo pierde terreno en el ámbito rural, también cae en los principales núcleos urbanos. En Badajoz sus votos descienden de 21.759 en 2023 a 11.580 en 2025, en Cáceres de 14.175 a 8.507 y en Mérida de 12.278 a 6.151. Todos ellos con bajadas superiores al 40%.

El Partido Popular también ve reducido su porcentaje de voto total por municipio, que cae un 10,59%, pero logra resistir el auge de Vox y aumentar su número de votantes respecto a 2023 en 109 municipios. Las mayores subidas porcentuales del PP se registran en El Carrascalejo, con un 87,50%; Valle de Santa Ana, con un 73,83%; y Arroyo de la Luz, con un 37,64%.

Esa cierta estabilidad queda reflejada en las grandes ciudades, donde el PP todavía conserva y refuerza su implantación.

En Badajoz, su número de votos prácticamente se mantiene respecto a 2023, pasando de 32.200 a 32.249, un leve incremento del 0,15%. En Cáceres, logra un crecimiento más notable, de 22.468 a 25.857, lo que supone un aumento del 15,08%. Mérida también muestra una subida importante, del 29,05%, al pasar de 9.352 a 12.069 apoyos.

Pese a los 29 escaños y más de 220.000 votos obtenidos por el PP, la gran subida de la noche la protagonizó VOX. Además de los seis escaños que suman respecto a 2023, experimentan un crecimiento notable en el 91,13% de los municipios de la comunidad, elevando su porcentaje de voto total por municipio en un 77,12%.

Estas subidas se producen mayoritariamente en poblaciones pequeñas, aunque también destacan en localidades de mayor tamaño. Entre las más importantes se encuentran Aceuchal, que pasa de 1.136 a 3.453 votos, con un incremento del 233,09%, y Los Santos de Maimona, que sube de 133 a 576 votos, lo que supone un espectacular aumento del 333,08%.

Vox también da el salto en las ciudades y consolida su condición de gran subida de la noche. En Mérida pasa de 3.172 votos en 2023 a 6.189, casi el doble, mientras que en Cáceres sube de 5.009 a 7.657, lo que supone un avance superior al 50%.

Badajoz se convierte en su principal caladero urbano: allí crece de 9.130 a 14.485 papeletas, un incremento en torno al 59% que refleja cómo ganan peso en los grandes núcleos.

Por primera vez en su historia, Vox se convierte en la fuerza más votada en varios municipios extremeños, al imponerse en Garvín, Valdehúncar, Ladrillar, Valdecañas de Tajo, Talayuela y Pueblonuevo de Miramontes, siendo Talayuela el municipio con mayor porcentaje de población inmigrante de la región (24,4%).

El PP se hace con la victoria en 262 localidades, prácticamente el doble que en 2023, cuando lideró 131, mientras que el PSOE solo consigue imponerse en 117, muy lejos de los 256 municipios que logró hace dos años.