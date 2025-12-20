Yolanda Díaz quiere reunirse otra vez con el PSOE aunque en Sumar ya descartan "cualquier opción de salir del Gobierno"

El PSOE resta importancia a las demandas de Sumar, mientras otros partidos ven a Yolanda Díaz debilitada tras sus movimientos fallidos.

El abandono de Sumar del Ejecutivo dejaría fuera a cuatro ministros sin acta de diputado, lo que debilita la amenaza de ruptura.

Sumar considera que la última reunión con el PSOE no ha supuesto avances y alerta de que la legislatura está en peligro.

Yolanda Díaz busca una nueva reunión con el PSOE pese a que Sumar descarta salir del Gobierno.

No hay dos sin tres. Tras el encuentro entre Yolanda Díaz y Pedro Sánchez a comienzos de esta semana, este viernes se ha celebrado una nueva reunión que ha unido a representantes de Sumar, los Comunes, Más Madrid e IU con la Secretaría de Organización del PSOE.​

Ahora, en el socio minoritario esperan la próxima convocatoria de la "Comisión de Seguimiento del Pacto de Gobierno".

Sumar colecciona reuniones. La última fue este viernes en el Congreso de los Diputados en un ambiente casi-clandestino del que no hay ni fotos.

El balance no pudo ser más dispar. Para los de Yolanda Díaz, "no ha supuesto ningún avance significativo" y la "legislatura está en peligro". En cambio, para los socialistas, la valoración es "positiva".

El partido de la vicepresidenta segunda pide "medidas de regeneración" y "la continuidad del Escudo social". Eso sí, la diputada Tesh Sidi ya advierte que descartan "cualquier opción de salir del Gobierno".

El problema para Sumar es que su hipotético abandono dejaría en la calle a cuatro ministros ya que sólo Yolanda Díaz tiene acta de diputada.

Ni Ernest Urtasun (Cultura), ni Pablo Bustinduy (Derechos Sociales), Sira Rego (Juventud) o Mónica García (Sanidad) tienen asegurado un sueldo público si abandonan el Gobierno.

De ahí que muchos crean que la coalición de Sumar se rompería si Díaz propusiese salir ya que cada ministro es de una formación diferente. Urtasun es la cuota de los comunes, Rego pertenece a IU y García es de Más Madrid.

El caso de la ministra de Sanidad es el más sangrante. Dejó el acta de diputada en la Asamblea de Madrid, donde ejercía de líder de la oposición, y solicitó la cartera como una forma de proyectarse contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para luego volver triunfante y liderar la papeleta de la candidatura autonómica.

Sin embargo, su gestión está empañada por los choques con los sanitarios por la negociación del Estatuto Marco mientras en la Asamblea de Madrid surgen nuevos liderazgos

"¿Qué va a hacer Mónica García si deja el ministerio? ¿Dar canutazos en la puerta de la Asamblea mientras Emilio Delgado le come la tostada?", sentencia un partido de izquierdas que no está integrado en Sumar.

Los socios saben que Díaz necesita estar en el Gobierno y también lo sabe el PSOE.

De ahí las chanzas con las que los ministros se tomaban esta semana los giros de Yolanda Díaz que pasó de pedir una remodelación del Ejecutivo, que fue rechazada por Sánchez, a pedir una reunión de urgencia pese a que el Consejo de Ministros no se le vio airada.

"Sumar nos dice una cosa y nosotros hacemos lo que nos parece", afirmaba un ministro en privado tras conocer la petición de Díaz de un encuentro.

En el resto del arco parlamentario creen que Díaz sale debilitada tras esta semana. No sólo no cumple sus amenazas sino que creen que "copia" iniciativas.

"Oyó que Sánchez iba a hacer una crisis de Gobierno y se apropió la idea para luego apuntarse un tanto", sentenciaban en otro partido.

Tampoco ayudó que luego Díaz, y más tarde Enrique Santiago, pidiesen reuniones urgentes justo después de escuchar a Gabriel Rufián (ERC) pedir un encuentro.

En el caso de los independentistas, Moncloa les recibirá con más solemnidad. Será en enero en una reunión a la que acudirá Oriol Junqueras.

También se convertirá en su primer encuentro con un presidente del Gobierno tras la condena al líder de ERC por sedición y malversación tras el referéndum del 1-O.

Un trato más preferente que al socio de Gobierno.