Sánchez carga contra Guardiola: "Antes de que la Guardia Civil lo supiera, ella ya sabía que un robo común era un pucherazo"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el candidato a la Junta extremeña, Miguel Ángel Gallardo, en el acto de cierre de campaña electoral. Europa Press

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha arremetido contra la presidenta extremeña y candidata del PP a la reelección, María Guardiola, por su "bulo del pucherazo" al denunciar un "robo de la democracia"

"La señora Guardiola no se había enterado de que su primo y su chófer tenían una sentencia por violencia machista, tampoco que el alcalde de Navalmoral de la Mata estaba acosando a una concejal de su ayuntamiento, pero antes de que la Guardia Civil lo supiera todo, ella sabía que un robo de delincuentes comunes era todo un pucherazo", ha ironizado.

"Guardiola ha tratado de tapar sus escándalos de abuso y acoso con el bulo del pucherazo", ha subrayado Sánchez en el mitin de cierre de campaña para arropar a su candidato a las elecciones de este domingo, Miguel Ángel Gallardo.

"Es el PP de siempre, solamente les valen los resultados cuando ganan y si no, es un pucherazo", ha censurado, relacionando el caso del conductor y pariente de Guardiola condenado por maltrato y la denuncia por acoso contra el alcalde de Navalmoral de la Mata (Cáceres), con el robo de 124 votos por correo en Fuente de Cantos (Badajoz).

A su juicio, el PP practica la "técnica del espejo": "Criticar al adversario lo que ellos mismos hacen".

El presidente del Gobierno ha resumido la legislatura de Guardiola en "expandir bulos" y "abrazarse a la ultraderecha".

Sánchez ha acusado a Guardiola de adelantar las elecciones porque se lo "ordenó Feijóo desde Madrid".

"No va a los debates electorales como tampoco fue Feijóo durante la campaña electoral. Siempre ha estado atenta a lo que dice el señor Feijóo y éste, atento a lo que dice Abascal", ha subrayado.

Por ello, ha animado a los extremeños a votar por el PSOE -"el único partido que puede hacer frente al PP y Vox"- el próximo domingo en unos comicios que, ha augurado, ganará su formación con unos votos que harán presidente a Gallardo.

"Bulos y zancadillas" contra Gallardo

Asimismo, ha lamentado una campaña de PP y Vox llena de "bulos y zancadillas" contra Gallardo y ha insistido en reclamar el voto para el PSOE porque cree que el socialista será "un gran presidente" para Extremadura, como lo fue Juan Carlos Rodríguez Ibarra o Guillermo Fernández Vara.

El presidente del Gobierno ha cargado también contra el líder de Vox, Santiago Abascal, por decir en campaña que era necesario "desinfectar" el Palacio de Congresos de Plasencia el día después del homenaje a Robe Iniesta. "Hasta para hacer gracias, insultan", ha reprochado.

"Extremadura es cultura y yo le recomiendo a Abascal para este fin de semana un libro de Dulce Chacón y una canción de Extremoduro", ha asegurado. "La cultura le va a vencer a él y a su intolerancia reaccionaria", ha afirmado.

Sánchez también ha criticado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por decir que España "va hacia la deriva autoritaria" y al de Andalucía, Juanma Moreno, por asegurar -ha sostenido- que las mujeres "poco menos que se le abalanzan" desde que está al frente del Gobierno andaluz.

"La campaña empezó con una mentira"

Por su parte, Gallardo ha afeado que la convocatoria electoral empezase con una "mentira" y que la campaña haya terminado con otra.

Así, ha criticado que se plantease que "presupuestos o elecciones" cuando lo que pretendía el PP era que Feijóo dijera cuándo se tenían que convocar los comicios, un hecho que ahora ve el socialista como una "oportunidad" para que los extremeños digan que su "voz se vuelve a elevar" y que el destino lo eligen ellos.

Además, ha incidido en que la campaña ha ido de "mal en peor" para el PP, con denuncias por utilizar los recursos públicos de todos los extremeños o tras conocerse que su conductor personal de Guardiola tenía una condena por "violencia de género".

En este sentido, ha criticado que la Junta emplease el término de coacciones leves para informar de la condena del chófer cuando la violencia contra las mujeres "nunca es leve".

Del mismo modo, el candidato socialista ha mostrado su solidaridad con la ya exconcejala del PP de Navalmoral de la Mata que se ha tenido que marchar del partido por el "acoso" del alcalde y al que los dirigentes 'populares' "protegieron".

Gallardo ha expuesto también que Guardiola se "ha escondido" en la campaña y ahora se sabe el motivo. "No quiso ir al debate ayer. No quiso ir porque no podía hablar bien de lo que ha hecho a lo largo de estos dos años y medio", ha dicho, ya que han sido dos años y medio de "recortes", de "negacionismo" y donde la región "ha perdido fuerza".

Ante ello, ha defendido que su partido presenta un proyecto para Extremadura, en el que se considera necesario blindar la Sanidad pública que la derecha "ha puesto en venta", proteger la educación o trabajar para combatir el éxodo de los jóvenes.

Gallardo ha considerado asimismo que se tienen muchos motivos para "luchar" e invitar a la gente a votar, por lo que ha abogado por hacer un "esfuerzo" de aquí al domingo para que Extremadura pueda tener un "Gobierno decente".