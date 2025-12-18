El Parlamento de Cataluña aprobará este jueves la regulación de los alquileres de temporada y de habitaciones, una ley que busca acabar con el fraude que se comete actualmente con este tipo de arrendamientos para sortear el tope del precio del alquiler, vigente en Cataluña desde el 2024.

Se trata del primer gran acuerdo entre todas las fuerzas de izquierdas del Parlament, puesto que reúne desde el PSC hasta la CUP, pasando por ERC y Comuns.

La ley nace de un decreto del Govern que modifica cinco normas y deroga otra, para agilizar la construcción de vivienda protegida, ampliar los supuestos de tanteo y retracto, habilitar la creación de un registro de grandes tenedores y establecer que una mayor parte de las fianzas de los alquileres que custodia el Incasòl se inviertan en la construcción de vivienda pública de alquiler.