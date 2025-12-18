Cerdán evidencia que comparte estrategia legal con Ábalos, Koldo y Leire Díez y lanza en el Senado una amenaza al PSOE
Cataluña aprueba hoy la regulación de los alquileres de temporada y de habitaciones
El Parlamento de Cataluña aprobará este jueves la regulación de los alquileres de temporada y de habitaciones, una ley que busca acabar con el fraude que se comete actualmente con este tipo de arrendamientos para sortear el tope del precio del alquiler, vigente en Cataluña desde el 2024.
Se trata del primer gran acuerdo entre todas las fuerzas de izquierdas del Parlament, puesto que reúne desde el PSC hasta la CUP, pasando por ERC y Comuns.
La ley nace de un decreto del Govern que modifica cinco normas y deroga otra, para agilizar la construcción de vivienda protegida, ampliar los supuestos de tanteo y retracto, habilitar la creación de un registro de grandes tenedores y establecer que una mayor parte de las fianzas de los alquileres que custodia el Incasòl se inviertan en la construcción de vivienda pública de alquiler.
El senador Alfonso Gil ve en la reacción de Cerdán un "desahogo" por su problema judicial
El senador vasco Alfonso Gil ha considerado que la réplica que le ha hecho el socialista Santos Cerdán en su comparecencia en el Senado es "el desahogo de una persona que tiene un problema judicial acuciante y tiene que abordarlo".
El exdirigente socialista Santos Cerdán ha negado este miércoles en el Senado haber cometido delito alguno y ha preguntado a Alfonso Gil si está "en condiciones" de hacerle algún reproche moral.
Gil, en una entrevista en Radio Euskadi, ha reconocido que le ha sorprendido la reacción de Cerdán hacia él.
"Yo fui secretario de Organización del Partido Socialista de Euskadi y él era secretario de Organización del Partido Socialista de Navarra. Somos viejos conocidos y es evidente que el Santos Cerdán que he visto hoy no es el Santos Cerdán con el que he tratado a lo largo de muchos años", ha comentado Gil.
El senador socialista ha considerado que "el legítimo derecho a la defensa" ha llevado a Cerdán "a coger una estrategia" y ha opinado que "solo en esa lógica se puede dar una circunstancia como la que se ha dado hoy en la comisión" del Senado.