El plan de Ayuso para convertir oficinas en pisos amplía el parque de vivienda en 8.400 nuevos hogares en solo un año

El Gobierno regional ha impulsado además mejoras en infraestructuras como la ampliación del Metro y la reapertura de la línea 7B en San Fernando de Henares.

El Plan Vive ha entregado 5.175 pisos de alquiler asequible, parte del objetivo regional de construir 25.000 viviendas en la legislatura.

Esta medida agiliza la oferta de vivienda al transformar espacios infrautilizados, sin necesidad de modificar el planeamiento urbanístico municipal.

La normativa de la Comunidad de Madrid permite desde hace un año convertir oficinas en viviendas, generando solicitudes para 8.400 nuevos hogares.

Cuando Isabel Díaz Ayuso tomó el bastón de mando de la Comunidad de Madrid tras las elecciones de mayo de 2023 fijó un objetivo prioritario para esta legislatura: hacer de la vivienda el eje central de su acción política.

En un contexto de escasez de oferta, precios al alza y dificultad de acceso, el Ejecutivo regional se propuso actuar tanto sobre la construcción de vivienda protegida como sobre el aprovechamiento del parque inmobiliario ya existente.

Por ello, hace ahora un año, aprobó una norma pionera en España que permitía convertir oficinas en viviendas de alquiler asequible.

En su primer año de aplicación, esta medida ha generado solicitudes para 8.400 nuevos hogares, entre licencias ya tramitadas y proyectos en desarrollo.

La clave reside en una modificación normativa que permite transformar oficinas en viviendas sin necesidad de cambiar el planeamiento urbanístico municipal.

Cuando se anunció el proyecto, fuentes del sector apuntaban a su idoneidad en un momento en el que el teletrabajo estaba en alza y el coste de alquiler de oficinas en el centro de las ciudades era cada vez menos rentable.

Desde la Consejería de Vivienda defendían que esta fórmula permite ganar oferta de forma más rápida que la construcción tradicional, recuperando espacios infrautilizados y evitando largos procesos administrativos.

La oposición, por su parte, advirtió del impacto que podía tener en determinados barrios y la necesidad de garantizar condiciones adecuadas de habitabilidad.

Según los datos facilitados por el Ejecutivo autonómico, que Ayuso presentará este miércoles en su balance de 2025, en el primer año de vigencia de esta ley se han solicitado licencias para 3.679 viviendas, a las que se suman proyectos para otras 4.721.

Esto eleva el potencial total a unos 8.400 nuevos hogares que podrían beneficiar a más de 20.000 madrileños, según datos del Ejecutivo regional.

Esta cifra supone un impulso importante para el mercado madrileño que, según los expertos, podría tener en toda la región más de 20.000 oficinas preparadas para ser reconvertidas en casas, 8.000 de ellas en Madrid capital.

Plan Vive

En lo que respecta al Plan Vive, otro de los proyectos regionales para aumentar el parque de viviendas, la Comunidad ha entregado 5.175 pisos de alquiler asequible, aproximadamente un tercio de las 14.000 previstas.

El Gobierno regional sostiene que Madrid lidera la construcción de vivienda protegida en España y ha anunciado un nuevo Plan de Choque de Vivienda para los años 2026 y 2027, con 15 medidas adicionales, tras haber ejecutado en poco más de un año más del 90% de las propuestas lanzadas en 2024.

Eso sí, tal y como recuerda Vox en cada sesión de control, Ayuso se comprometió a levantar 25.000 viviendas en esta legislatura, cifra que no parece poder alcanzar según los datos facilitados hasta ahora.

Junto al impulso a la vivienda, otros hitos que va a reivindicar hoy Ayuso son la reapertura de la línea 7B de Metro en San Fernando de Henares, tras una inversión de más de 171 millones de euros, y los avances en grandes infraestructuras como la Ciudad de la Justicia y la Ciudad de la Salud.

Igualmente, en materia de movilidad, el Ejecutivo regional ha ampliado por primera vez en 10 años la red del suburbano. Desde hace unos meses, ya está operativa la conexión de la Línea 3 con MetroSur en la estación de El Casar (Getafe).

También se han realizado mejoras muy importantes para el usuario, como la automatización de la Línea 6, que se reabre por completo este próximo 20 de diciembre, y la futura ampliación de la Línea 11 entre Plaza Elíptica y Conde de Casal.

El Ejecutivo regional asegura haber ejecutado o tener en marcha el 97,17% de las medidas de su programa de gobierno, con 248 iniciativas ya completadas y otras 198 en desarrollo, en ámbitos que van desde la movilidad y la sanidad hasta la digitalización de la Administración y la política fiscal.