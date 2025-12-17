El número tres de Vox por Cáceres, denunciado por falsear una firma en su declaración de bienes de la Asamblea

Vox considera la denuncia como una estrategia interesada antes de las elecciones y sostiene que es falsa, mientras que el delito de falsedad documental podría acarrear penas de hasta seis años de prisión.

Se solicita una prueba pericial caligráfica por parte de la Guardia Civil o la Policía Nacional para verificar la autenticidad de la firma en el documento oficial.

La querella sostiene que el diputado incluyó una firma sin consentimiento y datos patrimoniales incorrectos, atribuyendo a su ex esposa un patrimonio inexistente y omitiendo ingresos propios.

Álvaro Sánchez-Ocaña Vara, número tres de Vox por Cáceres, ha sido denunciado por presunta falsificación de la firma de su ex cónyuge en su declaración de bienes en la Asamblea de Extremadura.

El número tres de la lista de Vox por Cáceres a las elecciones del domingo, Álvaro Sánchez-Ocaña Vara, ha sido denunciado por un presunto delito de falsedad documental, según ha podido saber EL ESPAÑOL.

Sánchez-Ocaña es diputado en la Asamblea de Extremadura desde mayo de 2023, donde ejerce de portavoz adjunto del Grupo Vox. También es concejal en Plasencia.

La querella, ya interpuesta ante los Juzgados de Instrucción de Mérida, sostiene que el diputado falsificó la firma de su entonces cónyuge en un documento oficial de la Asamblea de Extremadura.

Se trata de la declaración de situación financiera y patrimonial que todos los representantes públicos están obligados por ley a publicar en el portal de transparencia de la cámara autonómica.

Sánchez-Ocaña presentó esa declaración de bienes el pasado 30 de enero ante la Letrada Mayor de la Asamblea.

En el documento figura una firma atribuida a la entonces esposa del diputado que, según la querella que ha podido conocer este periódico, no se corresponde con la suya. Tampoco contó esa firma con el consentimiento de la mujer.

Este periódico se ha puesto en contacto con Vox para recabar la versión de Sánchez-Ocaña.

Desde el partido enmarcan la interposición de la querella en lo que califican como "una estrategia interesada a cuatro días de las elecciones".

La denuncia, responden desde Vox, es "completamente falsa" y su candidato no ha recibido todavía ninguna notificación formal.

Prueba caligráfica

La querella, presentada la semana pasada, aporta una comparativa de firmas para sostener la falsedad y solicita que se practique una prueba pericial caligráfica por parte de la Guardia Civil o de la Policía Nacional.

El escrito también denuncia la inclusión de datos patrimoniales erróneos. En concreto, atribuye a la cónyuge un patrimonio de unos 8.000 euros cuando, en realidad, mantenía deudas en ese momento.

Además, el diputado de Vox, según la querella, omitió ingresos procedentes de clases particulares que no fueron declarados ni a la Asamblea ni a la Agencia Tributaria, y que habrían quedado acreditados mediante movimientos bancarios y pagos por Bizum.

La querella atribuye estos hechos a un delito de falsedad documental del artículo 390.1 del Código Penal, por simular la intervención de una persona que no firmó el documento y faltar a la verdad en la narración de los datos patrimoniales.

El delito de falsedad documental puede acarrear penas de hasta seis años de prisión, además de multa e inhabilitación para ejercer cargo público.

En su declaración de bienes, tal y como se puede consultar en la web de la Asamblea de Extremadura, el diputado señala que posee un inmueble urbano de 130 metros cuadrados en Badajoz, adquirido en 2024, además de un Nissan X-Trail de 2017.

También declara una hipoteca con Caja Rural por 210.000 euros y saldos en cuentas corrientes de 3.000 euros en Caja Rural y 4.000 euros en Banca Pueyo.

Las elecciones se anticiparon en Extremadura por el "bloqueo" a la aprobación de los Presupuestos por segundo año consecutivo por parte de Vox, al que el PP acusó de hacer "la pinza" con el PSOE.

Según la última encuesta de SocioMétrica, publicada este lunes, tanto el PP como Vox mejorarán los resultados de hace dos años y medio.

La formación de Santiago Abascal pasaría de los cinco escaños (8,2% del voto) a lograr entre 8 y 9 diputados (12,9%). Y el PP, que tenía 28 escaños ((38,8% del voto), lograría entre 30 y 32 (43,9%).