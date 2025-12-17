Los ministros socialistas se burlan de Yolanda Díaz y Sánchez remite a Sumar a una reunión con Rebeca Torró

El Gobierno considera que Yolanda Díaz ha quedado debilitada tras matizar sus exigencias y ve complicado contar con Sumar para futuras mayorías electorales.

Óscar Puente ironizó sobre si los cambios reclamados por Díaz deberían afectar también a los ministros de Sumar.

Pedro Sánchez ha mantenido su posición y ha remitido a Sumar a una reunión con Rebeca Torró, responsable de Organización del PSOE.

Yolanda Díaz exigió cambios en el Gobierno a Pedro Sánchez, pero solo ha conseguido una reunión entre representantes de Sumar y el PSOE.

Toda la energía con la que Yolanda Díaz exigió a Pedro Sánchez cambios en el Gobierno y rectificaciones en el rumbo de la legislatura ha quedado en una reunión entre representantes de Sumar y dirigentes del PSOE.

Con su enfado mostrado ante las cámaras de La Sexta el pasado viernes, la vicepresidenta no ha logrado que el presidente del Gobierno se mueva de su posición y que acepte llevar a cabo cambios de ministros o cualquier otro gesto.

Sánchez ya respondió con desdén el mismo viernes y lo repitió este lunes en su rueda de prensa de balance del periodo de sesiones.

Y Sumar, que insistió en sus exigencias por boca del ministro Ernest Urtasun, se conformó este martes con pedir una reunión de la comisión de seguimiento del pacto a la que asistirá en representación del PSOE su responsable de Organización, Rebeca Torró.

Fuentes del PSOE aseguran que la reunión que les ha solicitado al PSOE es una reunión entre partidos. De ahí que vaya Torró cuando se produzca. La propuesta PSOE es que se produzca esta misma semana y es distinta de la reunión de coalición.

Yolanda Díaz y el resto de ministros coincidieron este martes primero en el Consejo de Seguridad Nacional y luego en la reunión del Consejo de Ministros. Fue un Consejo normal, solo alterado con la emotiva intervención de Pilar Alegría para despedirse como ministra. Recibió el aplauso de todos los miembros del Gobierno, sin excepción.

Los ministros del PSOE no percibieron ningún gesto de enfado de Yolanda Díaz ni del resto de ministros de Sumar, y no hay nada peor que estar enfadado y que nadie perciba o quiera percibir que lo estás.

En Moncloa, explican en privado que la vicepresidenta "se pasó de frenada" y que en su lógica voluntad por diferenciarse tácticamente del PSOE no eligió bien su petición, porque es imposible que Sánchez le conceda cambios en el Gobierno anunciados justo después de que la vicepresidenta lo exija.

Ocurrió algo parecido recientemente, cuando la portavoz de Sumar en el Congreso sugirió que la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, debía dimitir y al poco matizó la petición. Ahora, Yolanda Díaz se ha vuelto a enfadar.

Inquietud por el desgaste

Óscar Puente, ministro de Transportes, ironizó este martes en TVE preguntándose si los cambios que reclamó la vicepresidenta deben afectar también a los cinco ministros de Sumar.

Para el Gobierno, es una garantía de futuro que la alternativa a sustituirle sean el PP y Vox, pues el que rompa la legislatura tendrá que asumir el coste de favorecer un Ejecutivo de ultraderecha. Ese es el seguro de vida de Sánchez.

Fuentes del Gobierno admiten que Yolanda Díaz ha quedado debilitada de nuevo al lanzar el órdago que luego ha tenido que matizar. Y añaden que esa es una mala noticia para el PSOE, porque cada vez es más evidente que no pueden contar con Sumar para completar mayorías en los procesos electorales, especialmente, en unas futuras generales.

En Sumar explican que estos días no se ha tratado siquiera la posibilidad de salir del Gobierno, sí la inquietud por ser arrastrados por el desgaste que provocan la corrupción y los casos de acoso sexual en el PSOE.

Las decisiones de este espacio político dependen de Izquierda Unida, Sumar algo menos, Más Madrid y los Comunes y, por el momento, la línea estratégica es: "Duros con el PSOE, responsabilidad de país y seguir gobernando para no dejar que gobierne la extrema derecha".