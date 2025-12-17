Cerdán reniega del PSOE: 'Mejor solo que mal acompañado', responde cuando le hacen ver que el partido le ha abandonado

Solicita respeto para su familia y colaboradores, niega haber tenido responsabilidades en nombramientos y asegura que las acusaciones son solo especulaciones sin pruebas.

Niega cualquier vinculación societaria con Antxón Alonso y rechaza la veracidad de las pruebas y grabaciones sobre supuestas comisiones.

Cerdán denuncia ser víctima de un complot del "Estado profundo" que busca fabricar pruebas en su contra y asegura que no necesita el apoyo de nadie.

Santos Cerdán se presenta solo ante la comisión del Senado y afirma: "Mejor solo que mal acompañado", tras sentirse abandonado por el PSOE.

Llegó prometiendo que se iba a acoger a su derecho a no declarar y que sólo iba a hablar "del contexto político" pero, al final, el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha aprovechado su intervención ante la comisión de investigación del Senado para venderse como víctima de una especie de complot del "Estado profundo".

Esta es la segunda vez que Cerdán comparecía ante la Cámara Alta. La primera, el 30 de abril de 2024, cuando aún era secretario de Organización del PSOE.

En esa ocasión, acudió arropado por los senadores socialistas.

Ahora, sólo un mes después de salir de prisión, estaba solo a excepción de su abogado, Jacobo Teijeilo.

"Mejor solo que mal acompañado", ha terciado. Ya que hasta el senador del PSOE que le va a interrogar, Alfonso Gil, ha declinado entrar en la sala a la llegada de Cerdán.

Cuando le han preguntado si considera que el partido le ha abandonado, Cerdán ha respondido: "no necesito el apoyo de nadie".

El resto de la intervención fue un alegato a favor de su inocencia asegurando que es el "Estado profundo" quien fabrica pruebas contra él en "un golpe judicial contra el Estado de derecho".

"Queda acreditado que se está persiguiendo a un diputado, propia de la Inquisición", ha afirmado mientras que ha defendido que "nadie está buscando la verdad".

Cerdán ha asegurado que es "falso" que sea socio de Antxón Alonso en Servinabar, pese a que la UCO acredita que hay una escritura en la que el socialista poseía el 45% de las acciones.

A lo que la senadora de UPN, María del Mar Caballero, le ha respondido sacando una copia de la escritura con su firma.

"No hay prueba de nada", ha respondido Cerdán que, pese a la evidencia, ha terciado que "no tiene ninguna veracidad". "No es mi empresa, ni el 50, ni el uno por ciento", ha insistido.

Cerdán también ha negado la veracidad de las grabaciones en las que se repartía comisiones con Koldo García

"Unos oscuros audios que se han demostrado que son falsos", ha afirmado Cerdán ante las preguntas de la senadora foralista.

Cerdán ha augurado que de este caso saldrá indemne. "No soy ningún corrupto y dentro de poco lo podrán comprobar", ha pronosticado.

Visiblemente tranquilo, Cerdán ha negado en varias ocasiones tener relación con Servinabar pero ha declinado responder sobre quién pagaba su ático, si su familia estaba contratada por la compañía, si había contratado al presidente de la SEPI, Vicente Fernández, o si tenía una tarjeta de crédito pagada por la constructora.

Sólo ha pedido "respeto" para su mujer, Paqui Muñoz, quien, según unos mensajes de la UCO, se estaría gastando grandes cantidades en El Corte Inglés, como denunciaba Antxón Alonso en unas conversaciones con su mujer.

Un respeto que también ha pedido para Leire Díez a la que ha pedido que no se le llame "fontanera" sino "por su nombre".

Cerdán ha insistido que todo se trata de "especulaciones" y "sin ninguna prueba". Incluso que "no ha tenido responsabilidad en ningún nombramiento, ni en el Gobierno de España, ni en el de Navarra".

Lo que no ha negado, pese a las preguntas de Caballero, es que haya acudido a un caserío para negociar con el líder de Bildu, Arnaldo Otegi, junto con Pedro Sánchez.

La nueva comparecencia fue solicitada por el PP tras estallar el llamado ‘caso Sepi’, que salpica a Antxon Alonso, presunto socio de Cerdán en la empresa Servinabar.