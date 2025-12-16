El PP pide a Junts su apoyo a una moción de censura contra Sánchez : "Estamos dispuestos si quieren dar un paso al frente"

La vicesecretaria de Regeneración del Partido Popular, Cuca Gamarra, este lunes en rueda de prensa en Génova. Europa Press

El PP sigue buscando apoyos para una moción de censura contra Sánchez pero siguen sin darle los números. Por ello, su vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra, ha lanzado este martes un mensaje a Junts para que se decida a apoyarla: "Si alguien quiere dar un paso al frente, saben que nosotros estamos dispuestos".

"Si ellos deciden mantener este Gobierno, que luego no lamenten que en las urnas hayan desaparecido los votantes", ha advertido Gamarra a los de Puigdemont en una entrevista en Catalunya Ràdio en la que se ha mostrado muy escéptica con la posibilidad de que Junts dé ese paso al frente.

De hecho, Gamarra les ha acusado de estar "amparando" a los socialistas ante los casos de presunta "corrupción y acoso sexual" y ha extendido esta crítica a "todos los socios" de Sánchez, porque "hablan mucho pero hacen poco, se quejan mucho pero a la hora de la verdad son los que mantienen" al Gobierno.

"Están siendo los cómplices de toda esta situación de corrupción sistemática y sistémica. Todos se llevan las manos a la cabeza con todos y cada uno de estos casos de acoso sexual, pero a la hora de la verdad no hacen absolutamente nada", ha insistido la dirigente popular.

En este sentido, Gamarra ha puesto énfasis en que la Mesa del Congreso de los Diputados se reunirá este martes para decidir si acepta o no la petición del PP de comparecencia urgente y extraordinaria del presidente del Gobierno y ha lanzado una pregunta a los dos representantes de Sumar en dicha Mesa: "¿Van a permitir que esa solicitud de comparecencia que pide el PP para que Pedro Sánchez dé explicaciones en el Congreso salga adelante? ¿O se van a callar y lo van a amparar?"

De hecho, la semana pasada la propia Yolanda Díaz se sumó a la petición hecha por Feijóo de un pleno "urgente y extraordinario" para que Sánchez diera cuenta de los casos de corrupción y acoso sexual que acorralan al PSOE.

También exigió una remodelación del Consejo de Ministros, algo que Sánchez rechazó este lunes durante el balance anual en Moncloa.