El Ministerio de Trabajo ha convocado para este lunes a los sindicatos CCOO y UGT para cerrar las negociaciones sobre la ampliación del permiso por fallecimiento de un familiar y la implantación de un nuevo permiso para cuidados paliativos.

En concreto, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, se reunirá a las 17.00 horas con representantes de ambos sindicatos en un encuentro en el que no estará la CEOE, después de que la cartera liderada por Yolanda Díaz cerrara la negociación con la patronal española ante su actitud "del no a todo".

El Ministerio de Trabajo quiere ampliar hasta 10 días el permiso por fallecimiento del cónyuge, pareja de hecho o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y que se pueda disfrutar hasta que hayan transcurrido cuatro semanas del fallecimiento en días continuados o discontinuos, mientras que plantea dar hasta 15 días para el nuevo permiso de cuidados paliativos del cónyuge, pareja de hecho o parientes también hasta el segundo grado por consanguinidad.

Para ello, se ha reunido en varias ocasiones con los representantes sindicales y patronales en la mesa de diálogo para negociar las medidas.

Sin embargo, tras la última reunión de principios de diciembre, Trabajo decidió cerrar el diálogo tripartito por la "insensibilidad" de la CEOE en las negociaciones, al igual que pasó previamente con la mesa para la reforma de la ley de prevención de riesgos laborales tras 20 meses de negociaciones.