Trabajo se reúne este lunes con CCOO y UGT para cerrar las negociaciones sobre los permisos por muerte de un familiar y cuidados paliativos
El Ministerio de Trabajo ha convocado para este lunes a los sindicatos CCOO y UGT para cerrar las negociaciones sobre la ampliación del permiso por fallecimiento de un familiar y la implantación de un nuevo permiso para cuidados paliativos.
En concreto, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, se reunirá a las 17.00 horas con representantes de ambos sindicatos en un encuentro en el que no estará la CEOE, después de que la cartera liderada por Yolanda Díaz cerrara la negociación con la patronal española ante su actitud "del no a todo".
El Ministerio de Trabajo quiere ampliar hasta 10 días el permiso por fallecimiento del cónyuge, pareja de hecho o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y que se pueda disfrutar hasta que hayan transcurrido cuatro semanas del fallecimiento en días continuados o discontinuos, mientras que plantea dar hasta 15 días para el nuevo permiso de cuidados paliativos del cónyuge, pareja de hecho o parientes también hasta el segundo grado por consanguinidad.
Para ello, se ha reunido en varias ocasiones con los representantes sindicales y patronales en la mesa de diálogo para negociar las medidas.
Sin embargo, tras la última reunión de principios de diciembre, Trabajo decidió cerrar el diálogo tripartito por la "insensibilidad" de la CEOE en las negociaciones, al igual que pasó previamente con la mesa para la reforma de la ley de prevención de riesgos laborales tras 20 meses de negociaciones.
Sanidad consulta este lunes a los sindicatos si retira el estatuto marco como pide el PP
La ministra de Sanidad, Mónica García, consulta este lunes con los sindicatos del ámbito de negociación -CCOO, UGT, CSIF, SATSE-FSES y CIG-Saúde- si retira el borrador del estatuto marco tal y como ha exigido el PP, después de casi tres años de reuniones en las que se han pactado mejoras para los profesionales del Sistema Nacional de Salud (SNS).
La responsable de Sanidad decidió plantear esta consulta tras la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud el pasado viernes, en el que los consejeros del PP pidieron la retirada del texto que rechazan los representantes de la profesión médica y también organizaciones que representan al resto de trabajadores del SNS.
Mónica García enfatizó que hará todo lo posible para que llegue al Congreso para su tramitación parlamentaria, pero reconoció que el ministerio no puede decidir "solo" y necesita "el apoyo de las comunidades y los sindicatos".
El presidente de Aragón oficializa este lunes el adelanto electoral
El presidente de Aragón, Jorge Azcón, comparecerá este lunes en una rueda prensa para oficializar el adelanto electoral en la comunidad, previsiblemente para el 8 de febrero.
Tras el fracaso en las negociaciones de Azcón con Vox para sacar adelante el presupuesto de Aragón de 2026, el presidente ha convocado a los medios de comunicación a las 11.30 horas tras la reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno que aprobará el decreto de disolución de las Cortes y la convocatoria electoral, que se publicaría el martes en el Boletín Oficial de Aragón (BOA).
Los comicios, según la ley electoral, deberán celebrarse 54 días después de la entrada en vigor del decreto, es decir, el 8 de febrero.
El presidente ha rehusado hasta ahora confirmar la fecha de las elecciones y ha emplazado a la prensa para informar de su decisión tras un fin de semana de reflexión.
Sánchez hace hoy balance del año en un contexto de escándalos de acoso sexual y corrupción
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá este lunes en rueda de prensa para realizar el habitual balance de final de año, en un momento muy difícil para el Ejecutivo y el PSOE por el goteo de denuncias de acoso sexual contra algunos dirigentes y los casos de presunta corrupción.
En la comparecencia, que tendrá lugar a las 12:00 horas, Sánchez efectuará un balance del curso político y presentará el informe periódico de rendición de cuentas 'Cumpliendo', informan fuentes de la Presidencia del Gobierno.
Las denuncias de acoso y abusos sexuales de los últimos días contra una decena de dirigentes socialistas han impactado directamente en una de las principales banderas del PSOE, como es el feminismo, aunque el partido trata de capearlo asegurando que están actuando "con contundencia y transparencia".
Esta será una de las principales cuestiones que se prevé que copen la rueda de prensa de Sánchez, que ha expresado este domingo su determinación de seguir gobernando pese a los escándalos, como lo serán también los últimos episodios de presunta corrupción vinculados con el entorno socialista.
Esta semana ha concluido para el PSOE con la puesta en libertad con medidas cautelares de la exmilitante socialista Leire Díez, el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, y Antxon Alonso, considerado por los investigadores socio del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en la empresa Servinabar, ambos investigados en el caso Koldo.
