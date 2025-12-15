Ayuso y Feijóo hacen gala de los valores cristianos del PP en su cena: "No hay que pedir perdón por ser católico"

Las claves nuevo Generado con IA Ayuso y Feijóo defendieron los valores cristianos y católicos del PP en la cena de Navidad de Madrid, afirmando que "no hay que pedir perdón por ser católico". La presidenta madrileña criticó duramente a Pedro Sánchez y pidió valentía para denunciar la corrupción y defender la democracia. Feijóo presentó sus cuatro propósitos para un futuro gobierno, entre ellos una auditoría completa contra la corrupción y la recuperación del dinero robado. La cena, celebrada en Alcorcón, reunió a más de 1.000 asistentes y sirvió también para reivindicar la presencia del PP en bastiones históricos de la izquierda.

Belenes, embutidos, espumillón, regalos y mucha, mucha religión. La cena de Navidad del PP de Madrid es uno de esos eventos que, más allá de las copas y los canapés, sirve para dejar claro que aquí la Navidad se celebra con todas las letras… y con todas sus raíces cristianas.

La presidenta de la Comunidad de Madrid y líder del partido en la región, Isabel Díaz Ayuso, y el presidente nacional, Alberto Núñez Feijóo, no perdieron la oportunidad este lunes de subrayar que en estas fechas "no hay que pedir perdón por ser católico" y que esos valores, con más peso que el espumillón, son la esencia misma de la cultura occidental.

"Lo más valioso en la vida es que lo humilde se haga grande y que el esfuerzo sea el único ascensor social", remarcó Feijóo en su intervención.

Ayuso, en un tono que repite año tras año durante la inauguración del belén en la Real Casa de Correos, fue más allá del catolicismo y clamó por la conservación de los valores que toda la cultura occidental asocia a la religión. "No importa si crees o no".

Y tras dejar ese mensaje (y unos cuantos recados para Pedro Sánchez, al que este año no llamaron chorizo -ni lo sirvieron en la mesa-), llegó el resto: un menú con pimientos rellenos, samosas de verduras, croquetas y, de principal, presa ibérica caramelizada. ¿Para el postre? Carpacho de piña.

Ni un guiño al líder de la oposición al que en los primeros años se le agasajaba con marisco. Debe ser que los organizadores sabían que no se podía quedar porque mañana partía pronto para Extremadura.

"Hay que madrugar para coger el avión", espetó el líder de los populares. No sabemos si en un lapsus o con la genialidad de quien sabe que es mejor aterrizar cerca de Cáceres que coger un tren extremeño.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, asisten a la cena de navidad del PP de Madrid, en la Finca La Alquería, a 15 de diciembre de 2025, en Alcorcón, Madrid Alejandro Martínez Vélez / Europa Press

Como cada año en esta cena, el ambiente era el de un bodegón navideño de familia bien avenida. No faltaba ni un clásico.

Están los regalos. Un año toca cesta de fruta (aprovechando el tirón de la frase que la presidenta Díaz Ayuso dedicó a Pedro Sánchez), y otro, corbatas con la bandera de España. Justo como la que este año le ha ‘caído’ a Alberto Núñez Feijóo.

Están los recién llegados, que quieren demostrar lo bien que lo han hecho y hacer méritos ante la dirección regional y nacional. Estos suelen ser los alcaldes anfitriones: en esta ocasión, Juan Manuel Bautista, alcalde de Móstoles, y Roberto Marín, líder de la oposición en Alcorcón.

También hay entremeses fríos, cava (aunque no catalán), y las bromas inevitables sobre fútbol. En el PP madrileño, los dardos suelen caer sobre el alcalde colchonero, José Luis Martínez-Almeida. "Hace las cosas muy bien y hasta siendo colchonero", soltó Feijóo a Almeida en mitad del discurso.

Entre el público (más de 1.000 asistentes) brillos, trajes y camisas recién planchadas para la ocasión. La foto a la presidenta es el regalo que muchos buscan en una jornada como la de este lunes y por el que han pagado 50 euros. Lo que costaba el menú en esta ocasión. Cinco euros más que en la edición de Casa de Campo. "Será por eso de la inflación", bromeaba alguno.

Decía Ayuso al inicio del acto que Feijóo se había "sorprendido" por la afluencia de afiliados. "Y no estamos todos los que somos, porque si no tendríamos que alquilar el Movistar Arena o el campo del Atlético de Madrid", bromeaba.

El éxito no era para menos. Ayuso ha celebrado la cena en un bastión histórico de la izquierda: Alcorcón. Aquí gobierna el PSOE con Más Madrid y se quedaron a unos votos de hacer a Antonio Terol (histórico del PP y ex regidor de Boadilla del Monte) alcalde.

Esta noche había un atasco para entrar al recinto de comidas. Una imagen que 'sufrieron' los asistentes y que Ayuso enfatizó porque visibiliza ese tinte azul que la presidenta ha logrado en lo que se conoce como el "cinturón rojo".

Y, está claro, si de algo se habla en las cenas de Navidad es de política.

Ayuso, sin tibiezas

La presidenta de la Comunidad de Madrid, no dejó pasar la ocasión de cargar duramente contra Sánchez y su Gobierno. "Han hecho de la mentira la norma", afirmó, al tiempo que pedía dejar a un lado la "tibieza" y quemarse para denunciar "todo lo que está pasando en el PSOE".

La presidenta madrileña parafraseó a la opositora venezolana María Corina Machado para decir que "la historia juzgará" a Sánchez. Así, pidió valentía para llamar las cosas por su nombre, denunciar la corrupción y defender la democracia, una seña de identidad que, afirmó, ha caracterizado al PP de Madrid.

En otro orden de cosas, Ayuso pidió a los extremeños que confíen en el proyecto del PP y den una mayoría absoluta a la candidata María Guardiola.

La dirigente destacó la importancia de contar con un Ejecutivo monocolor que funcione coordinadamente, donde las carteras "hablen entre sí" y trabajen en conjunto para abordar cuestiones interrelacionadas.

Feijóo, limpia la corrupción

En su intervención, Feijóo presentó sus "cuatro propósitos de un gobierno nuevo": una auditoría completa para esclarecer el saqueo, una limpieza profunda de las instituciones, devolver el dinero a los ciudadanos y gobernar para la gente.

El presidente del PP denunció que el PSOE de Pedro Sánchez ha convertido el poder en un sistema de impunidad donde solo hay dos opciones: "o robas o callas y aplaudes".

Por ello, se unió a las palabras de Ayuso y calificó la corrupción como un "carrusel inabarcable" y advirtió que su gobierno impulsará una auditoría "de arriba abajo y sin excepciones" para que los españoles conozcan la magnitud del saqueo, asegurando que los corruptos deberán devolver lo robado.

Feijóo se comprometió además a vaciar de influencias partidistas los organismos públicos y a recuperar la confianza y la credibilidad democrática mediante una "limpieza profunda" del Estado.

Criticó también la degradación política y moral del actual Gobierno y sus aliados, señalando a José Luis Rodríguez Zapatero como símbolo de esa decadencia por sus vínculos con el régimen de Maduro, para el que exigió "una explicación clara".