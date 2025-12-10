Rufián propone a Sánchez topar los precios de los alimentos: "A usted lo que le va a echar de la Moncloa es el coste de la vida"

Sánchez ha acusado a las autonomías gobernadas por el PP de desviar fondos públicos a las élites económicas y ha denunciado recortes y listas de espera en estos territorios.

Pedro Sánchez ha defendido los avances sociales de su Gobierno y ha recordado la transferencia de más de 300.000 millones a las comunidades autónomas para reforzar servicios públicos.

Rufián ha señalado el fuerte aumento de precios en productos básicos como la carne, leche y huevos en los últimos tres años, criticando las medidas actuales como la bajada del IVA.

Gabriel Rufián ha exigido a Pedro Sánchez intervenir el mercado alimentario, proponiendo topar los precios y crear distribuidoras públicas para frenar la subida del coste de la vida.

Gabriel Rufián ha exigido este miércoles a Pedro Sánchez que intervenga el mercado alimentario "topando" los precios y creando "distribuidoras públicas" para frenar la escalada del coste de la vida.

En la sesión de control al Gobierno en el Congreso, la última del año, el portavoz de ERC le ha pedido al presidente "una tregua" y "dos minutos de realidad" para centrarse en "lo que de verdad le preocupa a la gente" más allá de los casos de Santos Cerdán, José Luis Ábalos o Paco Salazar.

"Porque ha usted no le van a echar los corruptos, sino el coste de la vida", ha dicho Rufián.

En los últimos tres años, ha recordado, la carne ha subido un 50%, la leche un 60% y los huevos un 70%.

"¿De qué sirve un país que va como un tiro en lo macro si la gente no llega a fin de mes? La gente no come rankings".

Por eso, le ha pedido que, al igual que la vivienda, saque también la comida del "mercado especulativo".

"Quien quiera hacerse rico, que no lo haga ni con casas ni con comida", ha defendido.

Rufián también ha criticado que el Ejecutivo mantenga una receta "parecida a la del PP", basada en la bajada del IVA.

"¿De qué sirve bajar un 4% el IVA si los oligopolios suben un 4% los precios? No le pido que sean valientes, sino inteligentes, porque si no, llega Abascal a caballo", ha zanjado.

Pedro Sánchez, por su parte, ha replicado reivindicando los avances sociales de su Gobierno. "España es la primera economía europea en creación de empleo y la tercera donde más ha subido el poder adquisitivo". ha dicho.

En cualquier caso, ha aclarado que no se trata de "un mensaje autocomplaciente".

A renglón seguido ha recordado que su Ejecutivo ha transferido más de 300.000 millones a las comunidades autónomas "para robustecer la sanidad, la dependencia y los servicios sociales".

Sin embargo, ha responsabilizado a las autonomías gobernadas por el PP —como Madrid, Andalucía o Castilla y León— de desviar esos fondos "a las élites económicas".

"Denunciamos los recortes y las listas de espera de quienes tienen luego en la agenda al novio de Ayuso como a Alberto Quirón", ha concluido.