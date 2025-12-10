María Corina Machado logra salir de Venezuela para recibir el Nobel de la Paz, pero 'no podrá' acudir a la ceremonia en Oslo

La academia del Nobel confirma que Machado está a salvo en Oslo y podría participar en otros eventos relacionados con el premio, como una marcha con antorchas.

Se contempla que Edmundo González, presidente electo en 2024, recoja el galardón en su nombre, debido a la imposibilidad de Machado de acudir al evento.

La salida de Venezuela de la líder opositora se produjo en una situación de peligro extremo, tras casi dos años viviendo en la clandestinidad.

María Corina Machado ha logrado salir de Venezuela y llegar a Oslo, aunque no podrá asistir a la ceremonia oficial del Premio Nobel de la Paz.

La ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, ha logrado salir de Venezuela y llegar a Oslo, según confirman varias fuentes de su entorno a EL ESPAÑOL.

La propia academia del Nobel confirma a esta hora que la líder democrática venezolana "ha hecho todo lo que está a su alcance para venir a la ceremonia de hoy", aunque finalmente no podrá acudir al evento.

Según su entorno, que prefiere no dar cuenta de las razones por las que Machado no estará presente en la ceremonia oficial para recoger su galardón, la salida de Venezuela se ha producido "en una situación de peligro extremo".

María Corina Machado lleva casi dos años viviendo en la clandestinidad, perseguida por el régimen tiránico de Nicolás Maduro.

"Somos optimistas de su presencia en el resto de la agenda del día", afirma una de las personas más cercanas a la líder opositora. Por la tarde, tras la ceremonia oficial, se ha organizado una marcha con antorchas por las calles de la capital de Noruega. "Es posible que allí sí contaremos con ella".

"Yo creo que es un movimiento extraordinariamente inteligente, cargado de fuerza y simbolismo", apunta otra fuente, que señala la metáfora entre la persecución política a Machado en su país y su ausencia, quizá "por cuestiones de seguridad", en la ceremonia. "No lo recogerá ella, pero va con sus palabras", añade.

Otras fuentes apuntan a la posibilidad de que quien suba a recoger el Nobel de la Paz sea Edmundo González, el presidente electo en las presidenciales del verano de 2024, que tuvo que huir a España tras ser hostigado en la embajada de España en Caracas por las fuerzas del Sebin (la policía política chavista).

La academia del Nobel celebra que, "aunque no podrá llegar a la ceremonia y a los eventos de hoy, estamos profundamente felices de confirmar que está a salvo y que estará con nosotros en Oslo".

