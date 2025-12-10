El exvicerrector de la UCM reafirma que se sintió "obligado" a impulsar "excepcionalmente" la cátedra de Begoña Gómez

Doadrio explicó que la tramitación de la cátedra se resolvió en apenas cinco días, algo que le resultó inusual por lo rápido del proceso.

El exvicerrector declaró que el rector de la UCM, Joaquín Goyache, le encomendó expresamente crear una cátedra para la mujer del presidente del Gobierno.

Doadrio señaló que la asesoría jurídica de la universidad avaló que Begoña Gómez pudiera impartir el curso pese a no ser licenciada ni graduada universitaria.

El exvicerrector de la Universidad Complutense, Juan Carlos Doadrio, afirmó ante la comisión Koldo del Senado que se sintió "obligado" a impulsar la cátedra de Begoña Gómez como una "excepción".

El exvicerrector de la Universidad Complutense ha reafirmado que la creación de la cátedra de Begoña Gómez fue una "excepción".

Juan Carlos Doadrio ha admitido este miércoles ante la comisión Koldo del Senado que se sintió "obligado" a impulsar la formación superior que gestionaba la mujer del presidente del Gobierno, al tiempo que ha asegurado que la asesoría jurídica del centro avaló que Gómez no fuera licenciada o graduada universitaria para impartir el curso.

"Yo me siento obligado por ser vicerrector de las instituciones. Las cátedras las tengo que hacer yo. Si está bien la documentación, me da igual que se llame Begoña Gómez o que se llame Pedro Sánchez", ha dicho durante su comparecencia.

Doadrio ha reafirmado las declaraciones que ya prestó en la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid, donde subrayó que el rector de la UCM, Joaquín Goyache, le encomendó "crear una cátedra para Begoña Gómez, la mujer del presidente".

En el Senado, ha aclarado que fue la asesora de Gómez quien le llamó para gestionar los trámites: "Me llamó Cristina [Álvarez] para pedirme un modelo de convenio y en cinco días estaba todo hecho".

"Me extrañó, porque en eso se tarda mucho", ha reconocido.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.