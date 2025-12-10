El día que Tezanos habló en el Senado como militante del PSOE y no como presidente del CIS: la moviola con sus excesos

Tezanos respondió a las acusaciones con un tono desafiante, cuestionando el carácter inquisitorio del interrogatorio y defendiendo la legitimidad de sus opiniones políticas.

José Félix Tezanos mostró este martes un perfil más cercano a un diputado del PSOE que a un presidente del CIS obligado a cierta neutralidad por el cargo institucional que ostenta.

Porque él, además de presidir el Centro de Investigaciones Sociológicas, es militante socialista. Y eso se notó durante más de dos horas y media en el Senado, por su tono político y actitud defensiva.

Como si estuviera replicando a la oposición desde el escaño. Pero en realidad comparecía para rendir cuentas sobre su gestión al frente del organismo público que preside desde 2018.

"Cuando se pica le sale la ideología", le dijo el PP en un momento del interrogatorio. Y hubo escenas en las que eso fue más que evidente: cuanto más se tensaba el debate, más respondón se mostraba Tezanos.

Aquí un breve repaso.

Cuando el senador del PP Antonio Martínez Maíllo quiso saber por qué el CIS no preguntó por la amnistía, Tezanos respondió con un ataque: "Pues por lo mismo que no he preguntado por qué el presidente de un determinado partido se va de vacaciones con un narcotraficante en su yate".

O, cuando el PP le recordó que en 2021 escribió que Isabel Díaz Ayuso tenía una "escasa entidad intelectual", Tezanos dijo que aquello "no era un insulto, sino una descalificación" que hoy "lamenta".

Pero que, en cualquier caso, se trataba de un "estado de opinión" firmado como "catedrático de sociología, no como presidente del CIS".

Y ahí trató de deslindar sus "opiniones personales" de su trabajo en el CIS. "Porque yo tengo los mismos derechos políticos que usted", le espetó al representante del PP.

Y continuó: "¿Usted sabe qué es una sociedad democrática? ¿Sabe qué es el pluralismo? ¿La democracia? Entonces, ¿cuál es el problema?".

"Váyase a su casa"

El "problema", le recordó Maíllo, es que él es el presidente del CIS y que expresar opiniones contra líderes políticos vulnera "el código ético" del organismo.

Para emitir "opiniones como afiliado del PSOE", le dijo, "váyase a su casa".

El Senado también mostró en una pantalla declaraciones de Tezanos en las que sugería que podía haber un "montaje" en torno a Santos Cerdán.

Él se defendió diciendo que esas palabras eran, de nuevo, una "opinión personal". "¿Salgo de un acto y sigo siendo presidente del CIS? ¿Llevo un sombrero que dice siempre presidente del CIS?".

Porque él, dijo, tiene "una vida política fuera del CIS". "¿No puedo tener vida política? Hay un problema de concepciones políticas grave. Me dejan inquieto lo que dicen ustedes".

En otro momento, como si fuera un candidato en pleno debate electoral, enseñó un cartel en el que se leía: "Una cosa es tener inmunidad parlamentaria y otra es tener impunidad para agredir y calumniar".

También se indignó con preguntas que, según él, nada tenían que ver con su labor. "¿Pero qué tiene que ver eso con el CIS?", respondió cuando se le preguntó por su relación con Leire Díez, la fontanera del PSOE.

Cuando Maíllo le recordó pasajes de un libro suyo sobre Pedro Sánchez, y Tezanos se revolvió: "¿Van a juzgar mis libros también? ¿A la hoguera? ¿Por qué no llevamos el libro a la hoguera?".

En varias ocasiones, Tezanos tildó de "inquisitorio" el interrogatorio. "Estoy estupefacto: a mis 79 años, encontrarme con un lapso histórico en el que vuelvo atrás en la historia, hasta tiempos de la Inquisición...".

"Esto es inaudito, esto ni en la Inquisición, ni a Torquemada se le ocurría".

Para el PP, el "problema" de Tezanos se resume en que "su alma política e ideológica prima sobre su cátedra".

Y no es solo su tono: también el "uso partidista" que hace del CIS. Porque mientras todas las demoscópicas privadas vaticinan una victoria holgada de Feijóo, el barómetro que dirige Tezanos dispara al PSOE y lo coloca por delante del PP.