Al PSOE le crecen los acosadores: seis mujeres denuncian al presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé

El Presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé Roca, junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado 24 de enero de 2020.

Varias mujeres han denunciado acoso sexual por parte del socialista José Tomé, presidente de la Diputación de Lugo, en una semana en la que el 'caso Salazar' está siendo un quebradero de cabeza para el PSOE y tras conocerse la denuncia por presunto acoso sexual del secretario general del partido en Torremolinos.

En concreto, seis mujeres con diferentes puestos dentro de la Diputación de Lugo -trabajadoras, concejalas y asesoras- acusan a Tomé de haberles realizado tocamientos, ofrecimientos de puestos de trabajo a cambio de favores sexuales, mandado fotos y mensajes obscenos, haberles hecho llamadas subidas de tono y "un sinfín de barbaridades".

Las presuntas víctimas afirman que las denuncias se han producido a través del canal interno del PSOE contra el acoso. Además, aseguran que anteriormente habían trasladado los hechos a tres dirigentes autonómicos socialistas que hicieron oídos sordos, lo que deja a la luz un nuevo fracaso del protocolo antiacoso del partido así como de la gestión contra este tipo de casos desde Ferraz.

Uno de los testimonios revelados por el programa Código 10 de Cuatro, asevera que Tomé "lleva tiempo acosando sexualmente a muchas de las mujeres del partido" y que "le da igual que seas militante, simpatizante, concejala, periodista o diputada": "No se salva ninguna".

Añade además que el presidente de la Diputación de Lugo tiene "actitudes asquerosas" como "tocamientos no autorizados" y destaca que "se cree impune".

Argumentan que "es normal" que el presunto acosador se creyera impune recordando que habían trasladado sus quejas a otros cargos y "nadie hizo nada" e incluso lo justificaron: "Dicen que no es para tanto, que él es así, y te hacen pensar que la exagerada eres tú o que has hecho algo para provocarlo".

José Tomé es parte del Comité Federal del PSOE, presidente de la Diputación de Lugo, presidente provincial del PSOE en Lugo y alcalde de Monforte.

Paco Salazar y el secretario general de Torremolinos

Todo ello en una semana a la que al PSOE no paran de crecerle los acosadores y en la que tratan de mitigar las críticas por la gestión de las denuncias de este tipo de casos.

Paco Salazar, exalto cargo de Moncloa, renunció el pasado verano a su nuevo puesto tras conocerse denuncias anónimas por acoso sexual. Varias mujeres de su entorno laboral denunciaron a través de elDiario.es que el hombre fuerte de Moncloa había ejercido contra ellas un "abuso de poder", que había tenido comportamientos "inapropiados" y "babosos" y que incluso les hacía insinuaciones y ofrecimientos de claro carácter sexual.

El PSOE admite ahora que “lamentan no haber arropado suficientemente a las personas que han presentado las denuncias”. Se trata de testimonios “que detallan comportamientos repugnantes, intolerables e incompatibles con los valores del Partido Socialista”, según afirman en un comunicado en el que también hacen referencia a Antonio Navarro, secretario general de la formación socialista en Torremolinos.

Una militante del PSOE de esta localidad de la Costa del Sol denunció el pasado miércoles ante la Fiscalía de Málaga el presunto acoso sexual al que habría sido sometida por parte de Navarro. La víctima aportó un intercambio de mensajes de WhatsApp entre ambos de 2021.

"No me esquives, que te quiero meter ficha", llega a decir, supuestamente, Navarro a la afectada, a la que le insiste con: "Yo sé cómo quitarte el dolor de cabeza". En otros mensajes afirma: "Es que estás muy buena", para añadir, "¿Ese escote lo has tenido siempre?".