Los ministros Puente y López se burlan de la condena al fiscal: recuerdan a 'Jack el Destripador' y 'guiones de Hollywood'

El ministro de Transportes, Óscar Puente, y el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López.

El ministro Óscar López, líder del PSOE en la Comunidad de Madrid y oposición a Isabel Díaz Ayuso, y el ministro de Transportes, Óscar Puente, no han ocultado su malestar con la sentencia del Supremo sobre Álvaro García Ortiz, que se ha conocido en su integridad esta mañana.

López durante una entrevista en TVE ha asegurado: "He visto muchos guiones de Hollywood con menos creatividad que esa sentencia. Parece que el argumento principal es que no tenemos pruebas de que haya sido el fiscal [el autor de la filtración], pero que no puede ser otro".

Por su parte, Puente, no ha dejado escapar la oportunidad para mostrar su opinión al respecto. En la red social X, en la misma línea de símiles cinematográficos, ha afirmado: "Lo de Jack el destripador fue él o alguien de su entorno. Siempre se vio así". Junto a un meme de una carcajada.

Más tarde, versionaba el principio "in dubio pro reo" por "in dubio tarreo".

Lo de Jack el Destripador fue él o alguien de su entorno. Siempre se vio así. pic.twitter.com/vivBvIxoGR — Óscar Puente (@oscar_puente_) December 9, 2025

Las reacciones en la formación socialista prácticamente han ido todas en la misma línea, a excepción de la del portavoz del PSOE, Patxi López, al que la noticia le ha pillado dando unas declaraciones a los medios y por ello ha eludido pronunciarse al no haberse leído todavía la sentencia.

La diputada catalana Montserrat Mínguez ha indicado en un tweet que ha "nacido un nuevo concepto jurídico: la filtración sin filtrar". Y ha precisado que la sentencia al fiscal general del Estado "deja más dudas que certezas".

Resumiendo nace un nuevo concepto jurídico: la filtración sin filtrar.

Después de casi 3 semanas conocemos la sentencia al FGE que deja más dudas que certezas. — Montse Mínguez (@montseminguez) December 9, 2025

