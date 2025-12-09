"Menuda llevas, Pedro": Inés Hernand se compadece de Sánchez en público tres días después de blanquear a HB

Inés Hernand, durante el acto del PSOE y UGT en la sede del sindicato. PSOE

La presentadora Inés Hernand ha sido la elegida por PSOE y UGT para presentar el acto del centenario del fallecimiento de Pablo Iglesias Posse, fundador del partido y del sindicato.

Su elección se ha producido sólo tres días después de su intervención en la Academia de OT en la que, en una charla con los concursantes, afirmó que "hay mucha tergiversación" y que "la izquierda abertzale era pacifista".

Hernand ha elogiado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que estaba en primera fila, porque "menuda llevas". Tras una ovación, la presentadora ha sentenciado: "Hala, por la democracia".

Más tarde se ha llegado a comparar de forma velada con Sánchez pero sin aludir a su polémica o si se refería a los casos de corrupción que afectan a la familia del presidente del Gobierno.

"Pedro, menuda llevas. Te entiendo, a pequeña escala", ha afirmado ante una carcajada del auditorio.

No fue la única ovación que ha pedido Inés Hernand. Antes del discurso de clausura, la presentadora ha pedido "aplaudirle bien" porque "nuestro presidente en estos años ha impulsado muchos avances que han conectado las luchas históricas de este movimiento".

"Pobre Pedro. Se ríe por no llorar", ha asegurado Hernand quien ha recordado la subida del Salario Mínimo o la reforma laboral.

La influencer también se ha acordado de la vicepresidenta segunda pese a que no es del PSOE: "Y a Yolanda, un besito también. Si nos estás viendo desde casa: ¡Hola!"

Hernand ha asegurado que "sindicarse sirve para algo" y ha puesto como ejemplo que "estamos fuera de Eurovisión".

Tras otra ovación del auditorio de UGT, la presentadora ha asegurado con ironía: "Qué bien, aplaudir no blanquear Estados genocidas".

Su discurso ha sido marcadamente político y ha lamentado que haya jóvenes que simpaticen, a día de hoy, con la dictadura de Franco.

El encargado de clausurar la jornada fue Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno ha desvelado que lo lleva "con mucho orgullo" ser de UGT y PSOE.

El secretario general del PSOE ha reprochado a la derecha "su visión patrimonialista" de España. "Dicen: nos duele mucho España. No, no te duele España. Lo que te duele es que gobiernen los progresistas", ha afirmado y ha puesto su objetivo no en 2027, cuando está previsto que se agote la legislatura, sino "en 2031".

"Siempre somos okupas, ilegítimos, siempre conformamos mayorías democráticas que no son de su gusto", ha añadido.

En pleno caso Salazar, que afecta de lleno al PSOE, Sánchez ha reprochado al PP "que diga que defiende a las mujeres y luego pacte con quienes recorten derechos", en referencia a Vox.

Ha sido la única referencia al feminismo durante su discurso.

Antes, el líder del UGT, Pepe Álvarez, ha lamentado que la gente no conozca quién es Pablo Iglesias Posse y ha pedido que se incorpore a los planes de estudio para que los niños sepan quién fue el fundador del PSOE y UGT.

"Pablo Iglesias fue objeto de calumnias, de bulos, de mentiras, igual que hoy", ha afirmado Pepe Álvarez que ha lamentado que dijesen que "iba a los pueblos en primera categoría en el tren, que no trabajaba, que vivía mejor que los trabajadores".

"¿Qué diferencia hay entre lo que decían los anarquistas y lo que dice hoy la extrema derecha y los anarco liberales? Ninguna", ha afirmado.

También ha comparado el trayecto que hizo desde Ferrol a Madrid caminando junto a su madre a la de "los niños que hoy vienen en pateras a nuestro país".

Álvarez también ha aprovechado el discurso para "dar la enhorabuena" a RTVE. "Qué orgullo de radiotelevisión pública", ha afirmado.