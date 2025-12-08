El Partido Popular ha reaccionado a través de las redes sociales al anuncio de que el Gobierno destituirá este martes a Antonio Hernández, quien fue mano derecha de Francisco Salazar en Moncloa, de su cargo como director del departamento de Coordinación Política en el Gabinete de la Presidencia.

"Uno menos. Se estrecha el círculo", ha publicado en X la formación que preside Alberto Núñez Feijóo.

Uno menos.



Se estrecha el círculo. https://t.co/C0CwmRLcj2 — Partido Popular (@ppopular) December 7, 2025

Mujeres que trabajaban para Salazar denunciaron sus comportamientos inadecuados en los canales internos de denuncia del PSOE. Hernández fue mencionado por las denunciantes como presunto "cómplice" y "encubridor" de las conductas del exdirigente socialista contra mujeres trabajadoras del partido.