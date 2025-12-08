Aliança Catalana no se presentará a las generales pero si lo hiciera tendría 3 diputados que perdería Junts

Junts per Catalunya atraviesa una crisis con el Gobierno de Pedro Sánchez tras romper el acuerdo de investidura, citando incumplimientos y retrasos en compromisos clave para Cataluña.

La decisión de Aliança Catalana busca mantener su coherencia ideológica y evitar la participación en lo que consideran una estructura estatal ajena.

Una encuesta de SocioMétrica indica que, en caso de presentarse, Aliança Catalana obtendría 3 escaños en el Congreso, que serían a costa de Junts per Catalunya.

Sílvia Orriols, líder de Aliança Catalana, ha anunciado que el partido modificará sus estatutos para prohibir su participación en elecciones generales españolas.

La líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, ha confirmado su intención de modificar los estatutos del partido para prohibir expresamente que la formación independentista de derecha extrema concurra a las elecciones generales españolas.

Sin embargo, según la última encuesta de SocioMétrica para EL ESPAÑOL, si el partido decidiera presentarse al Congreso de los Diputados obtendría 3 escaños, los cuales saldrían directamente de Junts per Catalunya, que pasaría de sus actuales 7 diputados a solo 4.

Con un 0,9% de intención de voto a nivel estatal, Aliança Catalana conseguiría a día de hoy 3 de los 48 asientos que se reparten en Cataluña. Todos los escaños de Aliança serían en detrimento de Junts.

La proyección de la encuesta dibuja un escenario hipotético pero revelador del peso específico que ha adquirido la formación liderada por Orriols en el panorama político catalán.

Arte: E.E

La alcaldesa de Ripoll ha sido contundente en sus declaraciones recientes: "Yo no estoy aquí para defender unos ciclos electorales como tantos otros, sino para defender al país y la independencia de Cataluña".

En una entrevista emitida en Ràdio 4, Orriols argumentó que "no somos españoles. Del mismo modo que no concurrimos a las elecciones francesas, alemanas o italianas, no tenemos por qué concurrir a las elecciones españolas".​

Esta decisión estratégica busca blindar la coherencia ideológica del partido y evitar lo que Orriols considera el error de otros partidos independentistas: "ir a mendigar a Madrid, ni a ocupar sillones en Madrid, como se han dedicado a hacer el resto de formaciones que se reivindicaban como independentistas".

La líder de AC ha criticado duramente a ERC y Junts por facilitar gobiernos en España, acusándolos de "blanquear un sistema colonial".​

Los datos de SocioMétrica reflejan la sangría que está sufriendo Junts en favor del partido de derecha extrema y evidencian el desencanto de un sector del electorado independentista con la gestión de Carles Puigdemont y su estrategia de negociación con el Gobierno central.​

Crisis de Junts

El trasvase de votos de Junts se produce en medio de una profunda crisis en su relación con el Gobierno de Pedro Sánchez.

El 26 de octubre de 2025, la ejecutiva del partido reunida en Perpiñán acordó por unanimidad romper el acuerdo de investidura con el PSOE, decisión que fue posteriormente ratificada por las bases con un 87% de apoyo y una participación del 66%.​

La portavoz del grupo, Miriam Nogueras, justificó la "ruptura" denunciando lo que considera "incumplimientos del pacto de investidura", argumentando que tras casi dos años del acuerdo firmado en noviembre de 2023, "se ha agotado el margen de los socialistas para satisfacer las contrapartidas prometidas a Junts".

Entre los principales motivos de queja figuran la baja ejecución presupuestaria en Cataluña —donde solo se ejecutó un 45% de lo previsto en 2023— y el retraso en medidas comprometidas como la transferencia del Ingreso Mínimo Vital o la publicación de las balanzas fiscales autonómicas.​

Desde la ruptura, Pedro Sánchez ha desplegado una ofensiva (al menos dialéctica) para reconquistar el apoyo de Junts.

El presidente del Gobierno admitió públicamente en una entrevista en RAC1 el 2 de diciembre: "No niego la gravedad de la crisis que tenemos con Junts" y "yo asumo los incumplimientos y los retrasos" que ha criticado el partido catalán.​

Sin embargo, la respuesta de Junts ha sido de escepticismo. Míriam Nogueras declaró que "es muy fácil anunciar acuerdos y no cumplirlos" y advirtió que "solo será creíble cuando haya cumplido con todo lo pendiente. Hechos, y no solo palabras".

Desde Aliança Catalana, Orriols ha blindado la no participación de su partido en las elecciones generales por principios ideológicos. Pero los datos de la encuesta de SocioMétrica revelan que si diera ese paso, tendría capacidad para alterar significativamente el equilibrio de fuerzas en el Congreso.