Azcón se da una prórroga de dos semanas para negociar con Vox el Presupuesto: si no hay pacto, Aragón irá a votar en febrero

Azcón también abrirá contactos con otros grupos parlamentarios, incluido el PSOE, mientras las encuestas le auguran un resultado favorable incluso sin necesidad de pactar con Vox.

Las partidas de Sanidad, Educación y Fomento aumentan notablemente, destacando la inversión en el nuevo Hospital Royo Villanova y la gratuidad progresiva de la educación de 0 a 3 años.

El presidente aragonés se da dos semanas para negociar un acuerdo con Vox; si no hay pacto, se convocarán elecciones anticipadas para el 15 de febrero.

Jorge Azcón presenta un proyecto de Presupuestos para Aragón en 2026 de 9.145 millones de euros, el más alto de la historia de la región.

Jorge Azcón ha presentado este viernes un proyecto de Presupuestos para 2026 que asciende a 9.145 millones de euros, la cifra más alta en la historia de Aragón. Pero la verdadera noticia estaba entre bambalinas: el Partido Popular y Vox han reabierto unas negociaciones que parecían inviables, para aprobar las cuentas del próximo año.

Si estos contactos prosperan, Aragón podría ahorrarse un adelanto electoral al que Azcón se ha comprometido ya, al menos, en tres ocasiones. Y es que 2026 sería su segundo año sin Presupuestos, en caso de no llegar a un acuerdo.

El barón aragonés del PP cumplirá la norma impuesta por Alberto Núñez Feijóo en el partido. Y se da dos semanas para cerrar un pacto. Si no hay fumata blanca antes de que se abran las urnas en Extremadura el 21-D, Azcón firmará el decreto de disolución de las Cortes el 22 de diciembre, con la Lotería de Navidad de fondo.

"Cuentas electorales"

En ese caso, las elecciones autonómicas anticipadas serían el 15 de febrero, tal como confirman fuentes del entorno del presidente aragonés.

Las cuentas previstas por el consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, para 2026 suponen un incremento de 599 millones (+7%) respecto a 2025 y un techo de gasto no financiero de 7.979 millones.

Para el entorno de Azcón se puede hablar de un presupuesto "expansivo y social". Pero desde el entorno de Vox consideran que se trata de unas "cuentas electoralistas", es decir, hinchadas, a partir de las "cuentas electorales" del presidente.

Superará por primera vez los 3.000 millones la consejería de Sanidad (+9%), lo que permitirá ejecutar la construcción del nuevo Hospital Royo Villanova y la modernización de infraestructuras.

Educación alcanzará los 1.433 millones (+7%), para avanzar en la gratuidad progresiva de 0 a 3 años y mejorar los salarios del profesorado.

Fomento recibirá 304 millones (+13%). De ellos, hasta 20,5 millones para vivienda, 30 millones para el Plan Extraordinario de Carreteras y 20 millones para transporte. Bienestar Social llegará a 547 millones (+8%), con el fin de reforzar la atención a la dependencia y ampliar plazas residenciales.

Desde el gabinete del presidente se insiste en que es el contexto económico el que respalda la solidez del Presupuesto: "Aragón registra un volumen récord de inversión comprometida de 70.000 millones de euros, ha mejorado su calificación crediticia y ha reducido la deuda sobre el PIB al 18,5%", apunta un portavoz.

Las conversaciones con Vox aún no han comenzado formalmente, pero se intensificarán la semana que viene "tanto con Vox nacional como con el regional", según el entorno de Azcón. Eso sí, el PP juega a una doble baraja.

Doble baraja

Por un lado, Azcón prefiere no ir a unas urnas que pueden darle sorpresas. Aspira a mantener la estabilidad llegando a un pacto, en el que "las cuestiones ideológicas no serán un obstáculo real" con Vox, según su entorno.

Pero por otro, exhibe unos sondeos que preocupan al partido de Santiago Abascal, porque el PP está tan fuerte que le bastaría pactar con los regionalistas.

El discurso migratorio y la oposición a la "obsesión climática 2030" ya han sido asumidos no solo por el PP de Feijóo, sino por el PP Europeo de Manfred Weber desde las últimas elecciones comunitarias de 2024. Sin embargo, pueden surgir desavenencias en otros aspectos, como el dragado de cauces, que dependen del Gobierno de España.

Azcón iniciará una "ronda de contactos" no sólo con Vox, también con los grupos parlamentarios que no apoyaron los Presupuestos de 2024, incluido el PSOE.

El presidente aragonés insiste en que tiene "la obligación de presentar las líneas maestras del Presupuesto", pero reconoce que "la tramitación y la aprobación necesitan de una mayoría parlamentaria". Y sin acuerdo, el adelanto electoral es "inevitable" en 15 días.

La última encuesta publicada por Sociométrica para EL ESPAÑOL coincide básicamente con los sondeos internos del PP: vaticina un gran resultado para Azcón, que podría convertirse en el primer presidente del PP en repetir mandato en Aragón en toda la democracia.

Los populares por sí solos superarían de largo a todas las izquierdas juntas, según estos sondeos.

Con esa ventaja, Azcón podría incluso prescindir de Vox y gobernar pactando con los regionalistas de Aragón Existe o con el PAR. "Ese es el objetivo", confiesa un colaborador cercano al presidente.